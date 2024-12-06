День ЗСУ та День Святого Миколая: що ще святкують 6 грудня

Що святкують 6 грудня

День Збройних Сил України

Присвячений вшануванню українських військових, які захищають суверенітет та територіальну цілісність країни. Цей день відзначає відвагу, професіоналізм і самовідданість тих, хто служить у різних родах військ. Він також слугує нагадуванням про важливість підтримки армії задля миру та безпеки.

День Святителя Миколая Чудотворця

Особливий час, коли згадують добрі справи і милосердя. В День Святого Миколая заведено дарувати подарунки дітям, а також допомагати тим, хто цього потребує. Образ святителя надихає людей на щедрість, співчуття та віру в дива.

День піци

Це час для справжніх поціновувачів цієї страви, коли кулінарні шедеври збирають родини та друзів за одним столом. Відзначення включає приготування піци вдома або дегустацію в улюбленому закладі. Головна мета — насолодитися смаком і різноманіттям цієї популярної їжі.

Нагадаємо, «Одеське життя» обрало найкращу піцу «Маргарита» в Одесі та зняло відео

Міжнародний фестиваль светрів

Яскраве і неформальне свято, присвячене светрам, особливо з веселими та кумедними візерунками. Учасники демонструють свої креативні наряди, організовують конкурси та обирають найоригінальніший дизайн. Захід об’єднує людей у легкій і дружній атмосфері.

День Рукавички на дереві

Дивовижний день, коли дерева прикрашають загубленими рукавичками. Ідея виникла як спосіб привернути увагу до маленьких забутих речей. Це також символ турботи про тих, хто може потребувати теплого одягу.

День подяки бармену

Присвячений визнанню майстерності людей, які створюють атмосферу у барах та ресторанах. Бармени демонструють свій талант у приготуванні коктейлів та спілкуванні з клієнтами. Цей день нагадує про важливість їхньої роботи у сфері обслуговування.

День народження мікрохвильової печі

Відзначає появу одного з найбільш зручних винаходів у побуті. Ця техніка зробила революцію у приготуванні їжі, заощаджуючи час і зусилля. День нагадує про досягнення науки, що покращують повсякденне життя людей.

Іменини 6 грудня

Які завтра іменини: Максим, Микола.

Хто з відомих людей народився 6 грудня

1913 рік: український лікар, творець вітчизняної школи кардіохірургії, академік, письменник Микола Амосов;

1948 рік: український ракетобудівник, голова Державного космічного агентства України (2010—2014), Герой України Юрій Алексєєв;

1996 рік: учасник російсько-української війни, Герой України Георгій Тарасенко.

Пам’ятні дати 6 грудня

1060 рік: Бела I стає королем Угорщини;

1240 рік: Київ захоплює та руйнує військо монгольського хана Батия;

1492 рік: перша експедиція Колумба відкриває острів Гаїті;

1637 рік: відбувається Кумейківський бій між козацьким і урядовим річпосполитським військами, яким завершується придушення повстання Павлюка;

1768 рік: у Шотландії друкують перше видання Britannica, всесвітньовідому та одну з найпопулярніших досі енциклопедій;

1869 рік: у Південній Африці відкривають кімберлітові трубки, поклади алмазів;

1877 рік: виходить перший номер газети «Вашингтон пост»;

1877 рік: винахідник Томас Едісон робить на своєму новому фонографі найперший запис людського голосу, процитувавши слова дитячої пісеньки «Мері мала маленьке телятко»;

1917 рік: парламент Фінляндії проголошує незалежність країни від Росії;

1917 рік: в порту Галіфакса вибухає французьке судно «Монблан», навантажене боєприпасами, гине близько 2000 осіб;

1919 рік: під командуванням Михайла Омеляновича-Павленка розпочинається Зимовий похід Армії УНР тилами Червоної та Добровольчої армій;

1921 рік: підписують англо-ірландський договір, по якому рівно через рік (6 грудня 1922) Ірландія здобує незалежність;

1991 рік: набирає чинності нова конституція Болгарської республіки;

1991 рік: утворюють Збройні сили України;

1991 рік: незалежність України визнають Естонія і Куба;

2003 рік: засновують Львівський муніципальний духовий оркестр «Галицькі Сурми»;

2008 рік: у Греції спалахують масові заворушення через вбивство в Афінах поліцейським підлітка;

2017 рік: адміністрація Дональда Трампа офіційно оголошує про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Вибір редакції