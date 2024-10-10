Назначат ли пенсию, если не хватило стажа?

Если нет даже 15 лет стажа, то по достижении 65 лет человек может претендовать на соцпомощь лицам, не имеющим права на пенсию. Раньше такая помощь называлась социальной пенсией.

Формально такая помощь назначается в размере только 30% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность: 2361 грн. х 30% = 708,30 грн. Но фактически размер выплат не может быть меньше указанного прожиточного минимума (согласно Постановлению Кабмина от 26 марта 2008 года №265).

Если у человека нет других доходов, то государство будет дотягивать размер соцпомощи до 2361 гривны. Таков и минимальный размер обычной пенсии по возрасту.

ВАЖНО! Указанная выплата предназначается не всегда – для этого еще нужно доказать, что человек малообеспечен и не имеет других источников существования. То есть достижение 65 лет не гарантирует, что государство, безусловно, будет осуществлять какую-либо выплату.

Раньше мы рассказывали, как получить пенсию умершего родственника.