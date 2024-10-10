Мать и ребенок заболели тяжелой болезнью: почему важна прививка от кори

Корь напомнит о себе

О возможности появления случаев заболевания корью врачи предупреждали еще с начала года. В частности, в Одесской городской детской поликлинике № 5 с марта были зафиксированы 4 подозрения на корь, и один случай имел подтверждение.

— Корь — опасное, очень заразное инфекционное заболевание, которое быстро распространяется, — говорит врач-педиатр детской поликлиники № 5 Виктория Любецкая, — Девять из десяти человек, с которыми контактировал инфицированный человек, заболеют, если не были привиты.

Вирус распространяется во время кашля или чихания, остается активным и живет в воздухе или на инфицированных поверхностях в течение двух часов. Инфицированный человек может передавать вирус за четыре дня до и за четыре дня после появления у него характерной для этого заболевания сыпи.

Маскируется под обычный насморк

— Виктория Игоревна, с чего начинается и как протекает корь?

— Начинается заболевание со значительного повышения температуры. Это происходит через 10-12 дней после инфицирования и длится 4-7 дней. На начальной стадии могут возникать насморк, кашель, покраснение глаз, слезотечение, а также появляться мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек.

Через несколько дней появляется сыпь — сначала, как правило, на лице и верхней части шеи. Примерно через 3 дня сыпь распространяется по всему телу. Она держится 5-6 дней, а затем исчезает. При появлении первых симптомов надо сразу обращаться к врачу!

— Корь страшна своими последствиями…

— Да, особенно у детей в возрасте до 5 лет. Среди осложнений кори — воспаление среднего уха (отит), воспаление дыхательных путей (бронхит), пневмония, диарея, энцефалит. Этот недуг может привести даже к смерти. Она также опасна для беременных женщин — может привести к осложнениям беременности, преждевременным родам или даже к выкидышу.

Как лечится корь

Специального лечения кори не существует. Лучшая защита от нее — вакцинация. В Украине есть комплексная вакцина от кори, паротита и краснухи (КПК). Она безопасна, эффективна и обеспечивает длительную защиту. Для наилучшей защиты ребенок должен получить 2 дозы вакцины — в один год и в шесть лет. Но если ребенок пропустил одну прививку, это тоже не является проблемой. Чтобы сделать прививку, надо обратиться к педиатру или семейному врачу. И вопрос будет решен.

Блогер, который против вакцинации, ничем не рискует

— На каких основаниях чаще всего родители отказываются делать прививки ребенку?

— К сожалению, родители в интернете начитываются многими материалами различных блогеров, которые не являются специалистами, не являются врачами, по развитию после вакцинации аутизма, задержки умственного развития и речи. Наши попытки доказать, что аутизмом, задержки развития и речи часто страдают невакцинированные дети, не всегда завершаются пониманием. Родители приходят к выводу о пользе вакцин только тогда, когда их ребенок заболел. Тогда они плачут, страдают. Но уже ничего изменить нельзя. Надо было прислушиваться к специалистам, а не к людям, которые выступают против вакцинации только для того, чтобы увеличить количество подписчиков.

— Виктория Игоревна, была информация, что вакцины против кори в Одессе нет…

— Нет, вакцина КПК есть в достаточном количестве. И хранится она с соблюдением всех необходимых условий.

— А как вести себя взрослым, если они не знают своей вакцинальной истории. Не помнят, делали прививки или нет?

— Мы советуем им обратиться к семейному врачу и решить вопрос о прививках. Потому что взрослый человек может заразиться корью от ребенка и будет источником инфекции для окружающих. Предотвратить это можно только путем проведения прививки.

В заключение добавим, что детям прививки от кори являются бесплатными. А вот взрослым вакцину придется приобрести за свой счет. В Одесских аптеках от кори, паротита и краснухи есть вакцина Приорикс (Бельгия), одна доза которой стоит почти 600 гривен. Обычно схема иммунизации взрослых предусматривает введение двух доз вакцины с минимальным интервалом в 28 дней.

Фото: Виктория Любецкая

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