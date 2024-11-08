День урбанизма и день без Wi-Fi: что еще празднуют 8 ноября

Что празднуют в Украине и мире 8 ноября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Всемирный день градостроительства (урбанизма)
Посвящен повышению осведомленности о важности городского планирования и его влиянии на комфорт и качество жизни. Этот день является напоминанием о необходимости учета экологических и социальных аспектов при застройке городов. Специалисты, в частности урбанисты и архитекторы, обсуждают современные тенденции, инновационные подходы и способы улучшения городских пространств для обеспечения устойчивого развития.
Всемирный день без Wi-Fi
Инициатива, которая призывает людей отказаться от Wi-Fi и цифровых технологий, чтобы сосредоточиться на реальных взаимодействиях и отдыхе без интернета. Цель этого дня — напомнить о важности «цифрового детокса» и положительном влиянии ограничения экранного времени на психическое здоровье. Участники отмечают день, выключая роутеры и посвящая время общению, творчеству и физическим активностям.
День «Приготовьте что-то смелое и остренькое»
Направлен на то, чтобы поощрить людей экспериментировать на кухне с новыми вкусами и ингредиентами. Этот день побуждает кулинарных энтузиастов испытать рецепты с острыми специями или необычными сочетаниями. Он является поводом для смелых гастрономических открытий и возможностью добавить немного экзотики в ежедневное меню.
Международный день каламбуров
Забавная инициатива для любителей игры слов и каламбуров, которая направлена на распространение юмора и поднятие настроения. Этот день поощряет людей находить веселые словосочетания и поделиться ими с другими. Поклонники игры слов используют возможность для создания шуток и шуточных выражений, чтобы подарить немного легкости и радости повседневной жизни.
Всемирный день пианиста
Чествует мастерство пианистов и их вклад в музыкальное искусство, а также напоминает о красоте и сложности игры на фортепиано. Этот день привлекает внимание к роли пианино в различных музыкальных жанрах и культурных традициях. Концерты, мастер-классы и открытые выступления, посвященные этому инструменту, помогают привлечь новых слушателей и распространять музыкальную культуру.
День солидарности с интерсекс-людьми
Этот день направлен на поддержку прав и свобод интерсекс-людей, а также на повышение осведомленности об их проблемах и дискриминации, с которой они сталкиваются. Его цель — информировать общество об особенностях интерсекс-людей и способствовать их социальной интеграции. Организации и активисты используют этот день для просветительских мероприятий и кампаний за равноправие.
Международный день радиологии и День рентгеновских лучей
Этот день напоминает о значении радиологии в медицине и ее роли в диагностике и лечении заболеваний. Он отмечает вклад ученых, исследовавших рентгеновские лучи, и технологий, используемых в радиологии. Специалисты проводят мероприятия для популяризации знаний о методах медицинской визуализации, в частности, в рамках повышения уровня осведомленности пациентов.
День человека, которого считают неспособным к обучению
Посвящен поддержке людей, которые сталкиваются с трудностями в обучении, и направлен на преодоление стереотипов относительно их возможностей. Этот день призывает к принятию и пониманию различных стилей и темпов обучения. Образовательные инициативы помогают создать равные условия для всех, независимо от их индивидуальных особенностей, подчеркивая, что каждый имеет право на доступ к знаниям.
Именины 8 ноября
Какие сегодня именины: Гавриил, Михаил, Павел, Павел, Марта.
Кто из известных людей родился 8 ноября
- 1922 год: украинский искусствовед и художник Платон Белецкий;
- 1935 год: украинский диссидент, советский политзаключенный Дмитрий Квецко;
- 1938 год: украинский ученый, изобретатель Владимир Веклич.
Памятные даты 8 ноября
- 1090 год: митрополит Ефрем освящает Свято-Михайловский собор в Переяславе;
- 1519 год: Эрнан Кортес прибывает в Теночтитлан;
- 1793 год: Лувр открывают для публики;
- 1867 год: оперой Алексея Верстовского «Аскольдова могила» начинается первый сезон в постоянном оперном театре в Киеве (ныне — Национальная опера Украины);
- 1895 год: Вильгельм Конрад Рентген изобретает X-лучи во время опытов с электричеством;
- 1909 год: происходит учредительное собрание членов Киевского общества воздухоплавания;
- 1918 год: в Пряшове закарпатские украинцы создают Русскую Народную Раду;
- 1923 год: Гитлер совершает неудачную попытку путча в Мюнхене;
- 1927 год: закладывают Днепровскую гидроэлектростанцию мощностью 650 тыс. лошадиных сил;
- 1935 год: в Чернигове открывают Литературно-мемориальный музей М. М. Коцюбинского;
- 1960 год: Джон Ф. Кеннеди становится 35-м президентом США;
- 1975 год: в Риге на корабле «Сторожевой» начинается антиправительственное восстание;
- 1988 год: Джордж Герберт Уокер Буш становится 41-м президентом США;
- 1997 год: во Львове открывают памятник жертвам коммунистических преступлений;
- 1999 год: Папа Римский Иоанн Павел II впервые в истории папства посещает Грузию;
- 2016 год: Дональд Трамп становится 45-м президентом США, победив Хиллари Клинтон;
- 2020 год: из берлинского аэропорта Тегель отправляется последний рейс (Air France Airbus A320 Париж — Берлин).
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