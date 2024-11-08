День урбанізму та день без Wi-Fi: що ще святкують 8 листопада

Всесвітній день містобудування (урбанізму)

Присвячений підвищенню обізнаності про важливість міського планування та його вплив на комфорт і якість життя. Цей день є нагадуванням про необхідність врахування екологічних і соціальних аспектів при забудові міст. Фахівці, зокрема урбаністи та архітектори, обговорюють сучасні тенденції, інноваційні підходи та способи поліпшення міських просторів для забезпечення сталого розвитку.

Всесвітній день без Wi-Fi

Ініціатива, яка закликає людей відмовитися від Wi-Fi та цифрових технологій, щоб зосередитися на реальних взаємодіях і відпочинку без інтернету. Мета цього дня — нагадати про важливість «цифрового детоксу» та позитивний вплив обмеження екранного часу на психічне здоров’я. Учасники відзначають день, вимикаючи роутери та присвячуючи час спілкуванню, творчості та фізичним активностям.

День «Приготуйте щось сміливе та гостреньке»

Спрямований на те, щоб заохотити людей експериментувати на кухні з новими смаками та інгредієнтами. Цей день спонукає кулінарних ентузіастів випробувати рецепти з гострими спеціями або незвичайними поєднаннями. Він є нагодою для сміливих гастрономічних відкриттів та можливістю додати трохи екзотики до щоденного меню.

Міжнародний день каламбурів

Забавна ініціатива для любителів гри слів і каламбурів, яка спрямована на поширення гумору та підняття настрою. Цей день заохочує людей знаходити веселі словосполучення та поділитися ними з іншими. Шанувальники гри слів використовують нагоду для створення жартів та жартівливих висловів, щоб подарувати трохи легкості і радості повсякденному життю.

Всесвітній день піаніста

Вшановує майстерність піаністів та їхній внесок у музичне мистецтво, а також нагадує про красу і складність гри на фортепіано. Цей день привертає увагу до ролі піаніно в різних музичних жанрах і культурних традиціях. Концерти, майстер-класи та відкриті виступи, присвячені цьому інструменту, допомагають залучити нових слухачів і поширювати музичну культуру.

День солідарності з інтерсекс-людьми

Цей день спрямований на підтримку прав і свобод інтерсекс-людей, а також на підвищення обізнаності про їхні проблеми та дискримінацію, з якою вони стикаються. Його мета — інформувати суспільство про особливості інтерсекс-людей та сприяти їхній соціальній інтеграції. Організації та активісти використовують цей день для просвітницьких заходів і кампаній за рівноправність.

Міжнародний день радіології та День рентгенівських променів

Цей день нагадує про значення радіології в медицині та її роль у діагностиці й лікуванні захворювань. Він відзначає внесок учених, які досліджували рентгенівські промені, і технологій, що використовуються в радіології. Фахівці проводять заходи для популяризації знань про методи медичної візуалізації, зокрема, в рамках підвищення рівня обізнаності пацієнтів.

День людини, яку вважають нездатною до навчання

Присвячений підтримці людей, які стикаються з труднощами у навчанні, і спрямований на подолання стереотипів щодо їхніх можливостей. Цей день закликає до прийняття та розуміння різних стилів і темпів навчання. Освітні ініціативи допомагають створити рівні умови для всіх, незалежно від їхніх індивідуальних особливостей, підкреслюючи, що кожен має право на доступ до знань.

Іменини 8 листопада

Які сьогодні іменини: Гаврило, Михайло, Павло, Марта.

Хто з відомих людей народився 8 листопада

1922 рік: український мистецтвознавець і художник Платон Білецький;

1935 рік: український дисидент, радянський політв’язень Дмитро Квецко;

1938 рік: український вчений, винахідник Володимир Веклич.

Пам’ятні дати 8 листопада

1090 рік: митрополит Єфрем освячує Свято-Михайлівський собор у Переяславі;

1519 рік: Ернан Кортес прибуває до Теночтітлану;

1793 рік: Лувр відкривають для публіки;

1867 рік: оперою Олексія Верстовського «Аскольдова могила» розпочинається перший сезон у постійному оперному театрі в Києві (нині — Національна опера України);

1895 рік: Вільгельм Конрад Рентген винаходить X-промені під час дослідів з електрикою;

1909 рік: відбуваються установчі збори членів Київського товариства повітроплавання;

1918 рік: у Пряшові закарпатські українці створюють Руську Народну Раду;

1923 рік: Гітлер здійснює невдалу спробу путчу в Мюнхені;

1927 рік: закладають Дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тис. кінських сил;

1935 рік: у Чернігові відкривають Літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського;

1960 рік: Джон Ф. Кеннеді стає 35-м президентом США;

1975 рік: у Ризі на кораблі «Сторожевой» починається антиурядове повстання;

1988 рік: Джордж Герберт Вокер Буш стає 41-м президентом США;

1997 рік: у Львові відкривають пам’ятник жертвам комуністичних злочинів;

1999 рік: Папа Римський Іван Павло II вперше в історії папства відвідує Грузію;

2016 рік: Дональд Трамп стає 45-м президентом США, перемігши Гілларі Клінтон;

2020 рік: з берлінського аеропорту Тегель вирушає останній рейс (Air France Airbus A320 Париж — Берлін).

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