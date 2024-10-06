День учителя и День терробороны: какие еще события и праздники отмечаем 6 октября

День учителя в Украине

Ежегодно в первое воскресенье октября Украина поздравляет работников образовательной отрасли. Начатый в 1994 году указом Президента этот праздник является возможностью для учеников, студентов и их родителей выразить благодарность педагогам за их неутомимую работу. Традиционно в этот день в учебных заведениях проводятся торжественные мероприятия, концерты, где воспитанники демонстрируют свое уважение и благодарность учителям через выступления, стихи и песни. Особенностью празднования является также День самоуправления, когда старшеклассники берут на себя обязанности учителей, чтобы лучше понять и оценить их ежедневную работу.

День территориальной обороны Украины

Установленный в 2020 году, этот праздник приходится на первое воскресенье октября. Его цель — отдать уважение работникам сектора безопасности и обороны и подчеркнуть важность территориальной обороны в обеспечении национальной безопасности Украины. Сейчас Территориальная оборона Украины (ТрО) играет немаловажную роль в противостоянии российской агрессии, начавшейся 24 февраля 2022 года. Эта структура, созданная как отдельный род сил в составе Вооруженных Сил Украины, сейчас стала полноценной боевой пехотой, защищающей украинскую землю на линии боевого столкновения.

Всемирный день церебрального паралича

Начавшаяся в 2012 году эта глобальная инициатива объединяет людей с церебральным параличом, их семьи, сторонников и организации из более чем 100 стран мира. Цель дня – повысить осведомленность о церебральном параличе, обеспечить равные права, доступ и возможности для лиц с этим диагнозом. Церебральный паралич – это физическая инвалидность, влияющая на движение и осанку, с последствиями от легкой слабости в одной конечности до почти полного отсутствия произвольных движений. В этот день проводятся различные мероприятия по поддержке людей с церебральным параличом и повышению осведомленности об их потребностях.

Выдающиеся личности, рожденные 6 октября

6 октября родились:

356 до н. — Александр Великий (Македонский), легендарный полководец и завоеватель

1459 — Мартин Бегайм, немецкий ученый, создатель старейшего сохранившегося глобуса

1773 — Луи-Филипп I, король Франции

1851 — Федор Лизогуб, украинский политический деятель, председатель Совета министров Украинского государства в 1918 г.

1881 — Иван Кочерга, украинский драматург

1887 — Шарль Эдуар ле Корбюзье, выдающийся архитектор-модернист

1914 — Тур Хейердал, норвежский исследователь и антрополог

1964 – Ольга Семенова, украинская гандболистка, олимпийская медалистка

1971 — Вадим Гутцайт, украинский фехтовальщик, олимпийский чемпион

1980 — Оксана Яковлева, украинская биатлонистка

Исторические события 6 октября