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День учителя и День терробороны: какие еще события и праздники отмечаем 6 октября

День учителя и День терробороны: какие еще события и праздники отмечаем 6 октября

Сегодня, 6 октября 2024, в Украине празднуют День учителя и День территориальной обороны Украины. Также «Одесская жизнь» рассказывает о других событиях и праздниках, связанных с этой датой и об этом дне в истории.

День учителя в Украине

Ежегодно в первое воскресенье октября Украина поздравляет работников образовательной отрасли. Начатый в 1994 году указом Президента этот праздник является возможностью для учеников, студентов и их родителей выразить благодарность педагогам за их неутомимую работу. Традиционно в этот день в учебных заведениях проводятся торжественные мероприятия, концерты, где воспитанники демонстрируют свое уважение и благодарность учителям через выступления, стихи и песни. Особенностью празднования является также День самоуправления, когда старшеклассники берут на себя обязанности учителей, чтобы лучше понять и оценить их ежедневную работу.

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День территориальной обороны Украины

Установленный в 2020 году, этот праздник приходится на первое воскресенье октября. Его цель — отдать уважение работникам сектора безопасности и обороны и подчеркнуть важность территориальной обороны в обеспечении национальной безопасности Украины. Сейчас Территориальная оборона Украины (ТрО) играет немаловажную роль в противостоянии российской агрессии, начавшейся 24 февраля 2022 года. Эта структура, созданная как отдельный род сил в составе Вооруженных Сил Украины, сейчас стала полноценной боевой пехотой, защищающей украинскую землю на линии боевого столкновения.

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Всемирный день церебрального паралича

Начавшаяся в 2012 году эта глобальная инициатива объединяет людей с церебральным параличом, их семьи, сторонников и организации из более чем 100 стран мира. Цель дня – повысить осведомленность о церебральном параличе, обеспечить равные права, доступ и возможности для лиц с этим диагнозом. Церебральный паралич – это физическая инвалидность, влияющая на движение и осанку, с последствиями от легкой слабости в одной конечности до почти полного отсутствия произвольных движений. В этот день проводятся различные мероприятия по поддержке людей с церебральным параличом и повышению осведомленности об их потребностях.

Выдающиеся личности, рожденные 6 октября

6 октября родились:

  • 356 до н. — Александр Великий (Македонский), легендарный полководец и завоеватель
  • 1459 — Мартин Бегайм, немецкий ученый, создатель старейшего сохранившегося глобуса
  • 1773 — Луи-Филипп I, король Франции
  • 1851 — Федор Лизогуб, украинский политический деятель, председатель Совета министров Украинского государства в 1918 г.
  • 1881 — Иван Кочерга, украинский драматург
  • 1887 — Шарль Эдуар ле Корбюзье, выдающийся архитектор-модернист
  • 1914 — Тур Хейердал, норвежский исследователь и антрополог
  • 1964 – Ольга Семенова, украинская гандболистка, олимпийская медалистка
  • 1971 — Вадим Гутцайт, украинский фехтовальщик, олимпийский чемпион
  • 1980 — Оксана Яковлева, украинская биатлонистка

Исторические события 6 октября

  • 356 до н. — Герострат сжег храм Артемиды Эфесской
  • 105 до н. — Римляне потерпели поражение от германцев в битве под Араузионом
  • 1014 — Массовое ослепление болгарских воинов по приказу византийского императора
  • 1648 — Начало осады Львова войсками Богдана Хмельницкого
  • 1701 — Киево-Могилянская коллегия получила статус академии
  • 1768 — Начало русско-турецкой войны
  • 1848 — Начало революции в Вене
  • 1860 — Захват Пекина войсками западных союзников
  • 1866 — Первое в истории США ограбление поезда
  • 1889 — Открытие кабаре «Мулен Руж» в Париже
  • 1908 — Провозглашение независимости Крита от Турции
  • 1917 -Первый Всеукраинский съезд обществ «Просвита»
  • 1918 — Открытие Киевского государственного украинского университета
  • 1922 — Принятие постановления о форме объединения советских республик
  • 1927 – Премьера первого звукового фильма в Нью-Йорке
  • 1948 — Разрушительное землетрясение в Туркмении
  • 1962 — Премьера первого фильма о Джеймсе Бонде
  • 1973 — Начало арабо-израильской «войны Судного дня»
  • 1975 — Победа киевского «Динамо» в Суперкубке УЕФА
  • 1977 — Первый полет истребителя МиГ-29
  • 1979 — Первый визит Папы Римского в Белый дом
  • 1981 — Убийство президента Египта Анвара Садата
  • 1991 — Заявление Горбачева о ликвидации советского тактического ядерного оружия
  • 1995 — Создание Черкасского государственного университета
  • 1998 — Принятие закона «Об аренде земли» в Украине
  • 1999 — Объявление военного положения в Чечне
  • 2010 — Запуск социальной сети Instagram
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