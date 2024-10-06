День вчителя та День тероборони: які ще події та свята відзначаємо 6 жовтня

День вчителя в Україні

Щорічно у першу неділю жовтня Україна вшановує працівників освітньої галузі. Започатковане у 1994 році указом Президента, це свято є нагодою для учнів, студентів та їхніх батьків висловити вдячність педагогам за їхню невтомну працю. Традиційно цього дня в навчальних закладах проводяться урочисті заходи, концерти, де вихованці демонструють свою повагу та вдячність вчителям через виступи, вірші та пісні. Особливістю святкування є також “День самоврядування”, коли старшокласники беруть на себе обов’язки вчителів, щоб краще зрозуміти та оцінити їхню щоденну роботу.

День територіальної оборони України

Встановлене у 2020 році, це свято припадає на першу неділю жовтня. Його мета – віддати шану працівникам сектору безпеки і оборони та підкреслити важливість територіальної оборони у забезпеченні національної безпеки України. Зараз Територіальна оборона України (ТрО) відіграє важливу роль у протистоянні російській агресії, що розпочалася 24 лютого 2022 року. Ця структура, створена як окремий рід сил у складі Збройних Сил України, зараз стала повноцінною бойовою піхотою, яка боронить українську землю на лінії бойового зіткнення.

Всесвітній день церебрального паралічу

Започаткована у 2012 році, ця глобальна ініціатива об’єднує людей з церебральним паралічем, їхні родини, прихильників та організації з понад 100 країн світу. Мета дня – підвищити обізнаність про церебральний параліч, забезпечити рівні права, доступ та можливості для осіб з цим діагнозом. Церебральний параліч – це фізична інвалідність, що впливає на рух і поставу, з наслідками від легкої слабкості в одній кінцівці до майже повної відсутності довільних рухів. Цього дня проводяться різноманітні заходи для підтримки людей з церебральним паралічем та підвищення обізнаності про їхні потреби.

Визначні особистості, народжені 6 жовтня

6 жовтня народилися:

356 до н.е. – Александр Великий (Македонський), легендарний полководець і завойовник

1459 – Мартін Бегайм, німецький науковець, творець найстарішого збереженого глобуса

1773 – Луї-Філіпп I, король Франції

1851 – Федір Лизогуб, український політичний діяч, голова Ради міністрів Української держави у 1918 р.

1881 – Іван Кочерга, український драматург

1887 – Шарль Едуар ле Корбюзьє, видатний архітектор-модерніст

1914 – Тур Хейєрдал, норвезький дослідник і антрополог

1964 – Ольга Семенова, українська гандболістка, олімпійська медалістка

1971 – Вадим Гутцайт, український фехтувальник, олімпійський чемпіон

1980 – Оксана Яковлєва, українська біатлоністка

Історичні події 6 жовтня