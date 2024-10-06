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День вчителя та День тероборони: які ще події та свята відзначаємо 6 жовтня

День вчителя та День тероборони: які ще події та свята відзначаємо 6 жовтня

Сьогодні, 6 жовтня 2024 року, в Україні святкують День вчителя та День територіальної оборони України. Також “Одеське Життя” розповідає про інші події та свята, пов’язані з цією датою і про цей день в історії.

День вчителя в Україні

Щорічно у першу неділю жовтня Україна вшановує працівників освітньої галузі. Започатковане у 1994 році указом Президента, це свято є нагодою для учнів, студентів та їхніх батьків висловити вдячність педагогам за їхню невтомну працю. Традиційно цього дня в навчальних закладах проводяться урочисті заходи, концерти, де вихованці демонструють свою повагу та вдячність вчителям через виступи, вірші та пісні. Особливістю святкування є також “День самоврядування”, коли старшокласники беруть на себе обов’язки вчителів, щоб краще зрозуміти та оцінити їхню щоденну роботу.

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День територіальної оборони України

Встановлене у 2020 році, це свято припадає на першу неділю жовтня. Його мета – віддати шану працівникам сектору безпеки і оборони та підкреслити важливість територіальної оборони у забезпеченні національної безпеки України. Зараз Територіальна оборона України (ТрО) відіграє важливу роль у протистоянні російській агресії, що розпочалася 24 лютого 2022 року. Ця структура, створена як окремий рід сил у складі Збройних Сил України, зараз стала повноцінною бойовою піхотою, яка боронить українську землю на лінії бойового зіткнення.

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Всесвітній день церебрального паралічу

Започаткована у 2012 році, ця глобальна ініціатива об’єднує людей з церебральним паралічем, їхні родини, прихильників та організації з понад 100 країн світу. Мета дня – підвищити обізнаність про церебральний параліч, забезпечити рівні права, доступ та можливості для осіб з цим діагнозом. Церебральний параліч – це фізична інвалідність, що впливає на рух і поставу, з наслідками від легкої слабкості в одній кінцівці до майже повної відсутності довільних рухів. Цього дня проводяться різноманітні заходи для підтримки людей з церебральним паралічем та підвищення обізнаності про їхні потреби.

Визначні особистості, народжені 6 жовтня

6 жовтня народилися:

  • 356 до н.е. – Александр Великий (Македонський), легендарний полководець і завойовник
  • 1459 – Мартін Бегайм, німецький науковець, творець найстарішого збереженого глобуса
  • 1773 – Луї-Філіпп I, король Франції
  • 1851 – Федір Лизогуб, український політичний діяч, голова Ради міністрів Української держави у 1918 р.
  • 1881 – Іван Кочерга, український драматург
  • 1887 – Шарль Едуар ле Корбюзьє, видатний архітектор-модерніст
  • 1914 – Тур Хейєрдал, норвезький дослідник і антрополог
  • 1964 – Ольга Семенова, українська гандболістка, олімпійська медалістка
  • 1971 – Вадим Гутцайт, український фехтувальник, олімпійський чемпіон
  • 1980 – Оксана Яковлєва, українська біатлоністка

Історичні події 6 жовтня

  • 356 до н.е. – Герострат спалив храм Артеміди Ефеської
  • 105 до н.е. – Римляни зазнали поразки від германців у битві під Араузіоном
  • 1014 – Масове осліплення болгарських воїнів за наказом візантійського імператора
  • 1648 – Початок облоги Львова військами Богдана Хмельницького
  • 1701 – Києво-Могилянська колегія отримала статус академії
  • 1768 – Початок російсько-турецької війни
  • 1848 – Початок революції у Відні
  • 1860 – Захоплення Пекіна військами західних союзників
  • 1866 – Перше в історії США пограбування поїзда
  • 1889 – Відкриття кабаре “Мулен Руж” у Парижі
  • 1908 – Проголошення незалежності Кріту від Туреччини
  • 1917 – Перший Всеукраїнський з’їзд товариств “Просвіта”
  • 1918 – Відкриття Київського державного українського університету
  • 1922 – Прийняття постанови про форму об’єднання радянських республік
  • 1927 – Прем’єра першого звукового фільму в Нью-Йорку
  • 1948 – Руйнівний землетрус в Туркменії
  • 1962 – Прем’єра першого фільму про Джеймса Бонда
  • 1973 – Початок арабо-ізраїльської “війни Судного дня”
  • 1975 – Перемога київського “Динамо” в Суперкубку УЄФА
  • 1977 – Перший політ винищувача МіГ-29
  • 1979 – Перший візит Папи Римського до Білого дому
  • 1981 – Вбивство президента Єгипту Анвара Садата
  • 1991 – Заява Горбачова про ліквідацію радянської тактичної ядерної зброї
  • 1995 – Створення Черкаського державного університету
  • 1998 – Прийняття закону “Про оренду землі” в Україні
  • 1999 – Оголошення воєнного стану в Чечні
  • 2010 – Запуск соціальної мережі Instagram
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