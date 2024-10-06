День вчителя та День тероборони: які ще події та свята відзначаємо 6 жовтня

Сьогодні, 6 жовтня 2024 року, в Україні святкують День вчителя та День територіальної оборони України. Також “Одеське Життя” розповідає про інші події та свята, пов’язані з цією датою і про цей день в історії.
День вчителя в Україні
Щорічно у першу неділю жовтня Україна вшановує працівників освітньої галузі. Започатковане у 1994 році указом Президента, це свято є нагодою для учнів, студентів та їхніх батьків висловити вдячність педагогам за їхню невтомну працю. Традиційно цього дня в навчальних закладах проводяться урочисті заходи, концерти, де вихованці демонструють свою повагу та вдячність вчителям через виступи, вірші та пісні. Особливістю святкування є також “День самоврядування”, коли старшокласники беруть на себе обов’язки вчителів, щоб краще зрозуміти та оцінити їхню щоденну роботу.
Читайте також: “Українська наука померла з голоду”: відомий одесит, ютубер і вчитель, розповів, якою має стати школа
День територіальної оборони України
Встановлене у 2020 році, це свято припадає на першу неділю жовтня. Його мета – віддати шану працівникам сектору безпеки і оборони та підкреслити важливість територіальної оборони у забезпеченні національної безпеки України. Зараз Територіальна оборона України (ТрО) відіграє важливу роль у протистоянні російській агресії, що розпочалася 24 лютого 2022 року. Ця структура, створена як окремий рід сил у складі Збройних Сил України, зараз стала повноцінною бойовою піхотою, яка боронить українську землю на лінії бойового зіткнення.
Читайте також: Як евакуювали поранених бійців одеської бригади тероборони з плацдарму на лівому березі Дніпра (фото)
Всесвітній день церебрального паралічу
Започаткована у 2012 році, ця глобальна ініціатива об’єднує людей з церебральним паралічем, їхні родини, прихильників та організації з понад 100 країн світу. Мета дня – підвищити обізнаність про церебральний параліч, забезпечити рівні права, доступ та можливості для осіб з цим діагнозом. Церебральний параліч – це фізична інвалідність, що впливає на рух і поставу, з наслідками від легкої слабкості в одній кінцівці до майже повної відсутності довільних рухів. Цього дня проводяться різноманітні заходи для підтримки людей з церебральним паралічем та підвищення обізнаності про їхні потреби.
Визначні особистості, народжені 6 жовтня
6 жовтня народилися:
- 356 до н.е. – Александр Великий (Македонський), легендарний полководець і завойовник
- 1459 – Мартін Бегайм, німецький науковець, творець найстарішого збереженого глобуса
- 1773 – Луї-Філіпп I, король Франції
- 1851 – Федір Лизогуб, український політичний діяч, голова Ради міністрів Української держави у 1918 р.
- 1881 – Іван Кочерга, український драматург
- 1887 – Шарль Едуар ле Корбюзьє, видатний архітектор-модерніст
- 1914 – Тур Хейєрдал, норвезький дослідник і антрополог
- 1964 – Ольга Семенова, українська гандболістка, олімпійська медалістка
- 1971 – Вадим Гутцайт, український фехтувальник, олімпійський чемпіон
- 1980 – Оксана Яковлєва, українська біатлоністка
Історичні події 6 жовтня
- 356 до н.е. – Герострат спалив храм Артеміди Ефеської
- 105 до н.е. – Римляни зазнали поразки від германців у битві під Араузіоном
- 1014 – Масове осліплення болгарських воїнів за наказом візантійського імператора
- 1648 – Початок облоги Львова військами Богдана Хмельницького
- 1701 – Києво-Могилянська колегія отримала статус академії
- 1768 – Початок російсько-турецької війни
- 1848 – Початок революції у Відні
- 1860 – Захоплення Пекіна військами західних союзників
- 1866 – Перше в історії США пограбування поїзда
- 1889 – Відкриття кабаре “Мулен Руж” у Парижі
- 1908 – Проголошення незалежності Кріту від Туреччини
- 1917 – Перший Всеукраїнський з’їзд товариств “Просвіта”
- 1918 – Відкриття Київського державного українського університету
- 1922 – Прийняття постанови про форму об’єднання радянських республік
- 1927 – Прем’єра першого звукового фільму в Нью-Йорку
- 1948 – Руйнівний землетрус в Туркменії
- 1962 – Прем’єра першого фільму про Джеймса Бонда
- 1973 – Початок арабо-ізраїльської “війни Судного дня”
- 1975 – Перемога київського “Динамо” в Суперкубку УЄФА
- 1977 – Перший політ винищувача МіГ-29
- 1979 – Перший візит Папи Римського до Білого дому
- 1981 – Вбивство президента Єгипту Анвара Садата
- 1991 – Заява Горбачова про ліквідацію радянської тактичної ядерної зброї
- 1995 – Створення Черкаського державного університету
- 1998 – Прийняття закону “Про оренду землі” в Україні
- 1999 – Оголошення воєнного стану в Чечні
- 2010 – Запуск соціальної мережі Instagram