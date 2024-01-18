Как эвакуируют раненых бойцов одесской бригады терробороны с плацдарма на левом берегу Днепра (фото)

«На войне не бывает все просто и легко. Тем более ценна Победа, которую одерживаем вместе», — подчеркнули бойцы 126-й бригады.

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Как сообщила начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, на Крынки, где сейчас сосредоточен плацдарм ВСУ, враг мощно давит огнем, в населенном пункте не осталось ни одного уцелевшего здания.

Однако, несмотря на постоянные попытки врага выбить украинские подразделения, защитникам удается удерживать позиции.

«Что касается ситуации в Крынках, это, конечно, очень болезненный сегмент, поскольку враг мощно жмет туда огнем. Там постоянно проходят боевые действия, пытаются выбить наши подразделения, но мы удерживаем позиции. Фактически у населенного пункта нет ни одного неразрушенного здания, именно так выглядит русский мир, к сожалению, на левом берегу», – отметила Наталья Гуменюк.

Ранее волонтер Катерина Ножевникова рассказала, что на херсонском направлении выходит очень длинное плечо эвакуации. Бывает, что на эвакуацию могут понадобиться сутки. Длинная эвакуация в холоде часто приводит к гипотермии — одной из основных причин смертности среди раненных.