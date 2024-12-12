День Сухопутных войск и работников розничной торговли: какие праздники отмечают 12 декабря

Праздники 12 декабря

День Сухопутных войск ВСУ

12 декабря в Украине празднуют День Сухопутных войск ВСУ. Праздник установлен указом президента Украины №1167/97 от 18 октября 1997 года.

Сухопутные войска – наиболее многочисленная и мощная составляющая ВСУ, выполняющая широкий спектр задач по защите суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Их вклад особенно значителен в условиях военной агрессии, начиная с 2014 года, во время отпора российской вооруженной агрессии.

Всемирный день общего медицинского обеспечения

Этот день провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2017 года, чтобы напомнить миру о важности доступа к качественным медицинским услугам для всех людей без финансовых затруднений. Общее медицинское обеспечение (Universal Health Coverage, UHC) – это концепция, по которой все люди имеют доступ к необходимым медицинским услугам (профилактика, диагностика, лечение, реабилитация) без риска финансовых затруднений.

Международный день нейтралитета

Этот праздник был основан Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году, чтобы подчеркнуть значение политики нейтралитета в укреплении мира, безопасности и устойчивого развития во всем мире. Особую роль в начале этого дня сыграл Туркменистан, с 1995 года имеющий официальный статус постоянно нейтрального государства, признанный ООН. Туркменистан активно продвигает идеи нейтралитета на международной арене.

День работников розничной торговли

Этот профессиональный праздник, который отмечается во многих странах мира в честь тех, кто работает в сфере продажи товаров и услуг. Это прекрасная возможность поблагодарить работников розничной торговли за их работу, которая делает наши ежедневные покупки удобными, приятными и организованными.

Международный день проверки звука

Его название связано с игровым созвучием даты – 12/12 – что звучит как «one-two, one-two», традиционная фраза, которую используют звукоинженеры и музыканты при проверке микрофонов и звуковой аппаратуры. Международный день проверки звука – это напоминание о том, как важно обеспечить качественный звук для каждого слушателя, независимо от того, маленькое ли выступление или масштабный концерт.

Памятные даты 12 декабря

1531 год – в Мексике происходит откровение Матери Божьей Гваделупской;

1635 год – в Варшаве после свирепых мучений казнят Ивана Сулиму;

1674 год – в Киево-Печерской типографии выходит первый краткий очерк истории Украины – «Синопсис»;

1792 год – в Вене 22-летний Людвиг ван Бетховен берет первый урок музыкальной композиции у Франца Йозефа Гайдна и платит за него (в современном эквиваленте) 19 центов;

1799 год – во Франции Наполеон Бонапарт возглавляет страну как первый консул;

1818 год – в Полтаве открывают Институт благородных девиц;

1846 год – в Марбурге физиолог Карл Людвиг делает первую запись работы сердца с помощью кимографа;

1901 год – итальянский изобретатель Гульельмо Маркони проводит первый удачный сеанс трансатлантической радиосвязи – сигнал буквы «s» азбукой Морзе был передан из Великобритании в Ньюфаундленд (Канада);

1918 год – финский военный Карл Густав Маннергейм возглавляет страну как регент королевства;

1925 год – в США открывают отель «Мотель», дающий название всем мотелям;

1955 год – британский инженер Кристофер Кокерелл получает патент первое судно на воздушной подушке;

1963 год – The Beatles с песней I Want to Hold Your Hand в третий раз поднимаются на высшую ступеньку британского хит-парада;

1980 год – нефтяной магнат Арманд Гаммер за 5,28 миллиона долларов покупает на аукционе в Лондоне датированную 1508 36-страничную тетрадь с заметками Леонардо да Винчи;

1987 год – на первое место британского хит-парада поднимается Джордж Майкл с песней Faith;

1991 год – Верховная Рада Украины принимает закон, отменяющий уголовную ответственность за добровольные гомосексуальные отношения;

1991 год – независимость Украины признает Грузия;

1991 год – Литва становится первым государством из бывших советских республик, установившим дипломатические отношения с Украиной;

1996 год – президент США Билл Клинтон назначает государственным секретарем Мадлен Олбрайт, которая становится первой в истории США женщиной на этом посту;

2007 год – в Днепропетровске начинается суд над самым кровавым маньяком в истории Украины – Сергеем Ткачем;

2007 год – Национальный Совет Словацкой Республики принимает Декларацию, осуждающую Голодомор 1932-1933 в Украине как акт истребления человечества, совершенный тоталитарным сталинским режимом;

2008 год – Швейцария присоединяется к Шенгенской зоне и становится 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении.

Кто родился 12 декабря