День Сухопутних військ та працівників роздрібної торгівлі: які свята відзначають 12 грудня

Свята 12 грудня

День Сухопутних військ ЗСУ

12 грудня в Україні святкують День Сухопутних військ ЗСУ. Свято встановлено указом президента України №1167/97 від 18 жовтня 1997 року.

Сухопутні війська – найбільш численна та потужна складова ЗСУ, яка виконує широкий спектр завдань із захисту суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Їхній внесок особливо значний в умовах військової агресії, починаючи з 2014 року, під час відсічі російської збройної агресії.

Всесвітній день загального медичного забезпечення

Цей день проголошено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 2017 року, щоб нагадати світові про важливість доступу до якісних медичних послуг для всіх людей без фінансової скрути. Загальне медичне забезпечення (Universal Health Coverage, UHC) – це концепція, за якою всі люди мають доступ до необхідних медичних послуг (профілактика, діагностика, лікування, реабілітація) без ризику фінансової скрути.

Міжнародний день нейтралітету

Це свято було започатковано Генеральною Асамблеєю ООН у 2017 році, щоб підкреслити значення політики нейтралітету у зміцненні миру, безпеки та сталого розвитку у всьому світі. Особливу роль на початку цього дня відіграв Туркменістан, який з 1995 року має офіційний статус постійно нейтральної держави, визнаний ООН. Туркменістан активно просуває ідеї нейтралітету на міжнародній арені.

День працівників роздрібної торгівлі

Це професійне свято, яке відзначається у багатьох країнах світу на честь тих, хто працює у сфері продажу товарів та послуг. Це чудова можливість подякувати працівникам роздрібної торгівлі за їхню роботу, яка робить наші щоденні покупки зручними, приємними та організованими.

Міжнародний день перевірки звуку

Його назва пов’язана з ігровим співзвуччям дати – 12/12 – що звучить як «one-two, one-two», традиційна фраза, яку використовують звукоінженери та музиканти під час перевірки мікрофонів та звукової апаратури. Міжнародний день перевірки звуку – це нагадування про те, як важливо забезпечити якісний звук для кожного слухача, незалежно від того, маленький виступ чи масштабний концерт.

Пам’ятні дати 12 грудня

1531 рік – у Мексиці відбувається одкровення Матері Божої Гваделупської;

1635 рік – у Варшаві після лютих мук стратять Івана Сулиму;

1674 рік – у Києво-Печерській друкарні виходить перший короткий нарис історії України – «Синопсис»;

1792 – у Відні 22-річний Людвіг ван Бетховен бере перший урок музичної композиції у Франца Йозефа Гайдна і платить за нього (у сучасному еквіваленті) 19 центів;

1799 – у Франції Наполеон Бонапарт очолює країну як перший консул;

1818 рік – у Полтаві відкривають Інститут шляхетних дівчат;

1846 – у Марбурзі фізіолог Карл Людвіг робить перший запис роботи серця за допомогою кімографа;

1901 рік – італійський винахідник Гульєльмо Марконі проводить перший вдалий сеанс трансатлантичного радіозв’язку – сигнал літери «s» азбукою Морзе було передано з Великобританії до Ньюфаундленду (Канада);

1918 рік – фінський військовий Карл Густав Маннергейм очолює країну як регент королівства;

1925 рік – у США відкривають готель «Мотель», що дає назву всім мотелям;

1955 – британський інженер Крістофер Кокерелл отримує патент перше судно на повітряній подушці;

1963 рік – The Beatles з піснею I Want to Hold Your Hand втретє піднімаються на найвищу сходинку британського хіт-параду;

1980 рік – нафтовий магнат Арманд Гаммер за 5,28 мільйона доларів купує на аукціоні в Лондоні датований 1508 36-сторінковий зошит із замітками Леонардо да Вінчі;

1987 – на перше місце британського хіт-параду піднімається Джордж Майкл з піснею Faith;

1991 рік – Верховна Рада України ухвалює закон, що скасовує кримінальну відповідальність за добровільні гомосексуальні відносини;

1991 рік – незалежність України визнає Грузія;

1991 рік – Литва стає першою державою з колишніх радянських республік, яка встановила дипломатичні відносини з Україною;

1996 рік – президент США Білл Клінтон призначає державним секретарем Мадлен Олбрайт, яка стає першою в історії США жінкою на цій посаді;

2007 рік – у Дніпропетровську розпочинається суд над найкривавішим маніяком в історії України – Сергієм Ткачем;

2007 рік – Національна Рада Словацької Республіки приймає Декларацію, яка засуджує Голодомор 1932-1933 років Україні як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом;

2008 рік – Швейцарія приєднується до Шенгенської зони і стає 25 країною-учасницею угоди про безвізове переміщення.

Хто народився 12 грудня