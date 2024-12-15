День создания ПЦУ и праздник судей: события 15 декабря

День рождения ПЦУ

Пять лет назад, 15 декабря 2018 года, произошло важное событие в религиозной жизни Украины – создание Православной церкви Украины (ПЦУ). На историческом Объединительном соборе украинские православные церкви объединились в единую поместную церковь, возглавил которую митрополит Епифаний.

Уже через несколько недель, 6 января 2019 года, ПЦУ получила Томос об автокефалии от Вселенского Патриархата. Этот документ официально признал независимость украинской церкви и ее равноправие с другими православными церквями мира.

Сегодня ПЦУ – крупнейшая православная церковь в Украине по количеству верующих. Ее главный храм – Михайловский Златоверхий собор в Киеве. Церковь заботится о духовных потребностях православных христиан в пределах Украины, а украинцы за рубежом принадлежат к приходам Вселенского патриархата.

Важным событием в жизни ПЦУ стал переход на новый церковный календарь с 1 сентября 2023 года. Это решение приблизило украинскую церковь к большинству православных церквей мира, которые уже давно пользуются этим календарем.

За пять лет своего существования Православная церковь Украины стала важной частью духовной жизни украинского народа, сохраняя древние традиции Киевской митрополии и одновременно отвечая на вызовы современности.

Профессиональный праздник судебной системы Украины

15 декабря украинские работники судов отмечают свой профессиональный праздник. Он появился в календаре благодаря президентскому указу №1318/2000 от 8 декабря 2000 года. Этот день напоминает обществу о важности справедливого правосудия и тех, кто его обеспечивает.

В этот праздник поздравляют не только судей, но и работников судебных аппаратов и всех причастных к работе судебной системы. День работников суда подчеркивает значимость независимой судебной власти и ее ответственность перед обществом. Это также повод задуматься о путях укрепления доверия граждан к судам и совершенствования системы правосудия.

Международный день охраны окружающей среды

15 декабря мир отмечает годовщину создания Программы ООН по охране окружающей среды (UNEP). Эта организация начала свою работу в декабре 1972 года, избрав своим центром кенийский город Найроби. UNEP стала проводником экологического сознания в мире, сочетая научные исследования с практическими шагами для сохранения природы.

Знаковые события 15 декабря в истории

533 — Победа византийского полководца Велизария над войском вандалов под руководством Гелимера в битве при Тикамероне.

1055 — Турки-сельджуки во главе с Тогрул-беком торжественно вошли в Багдад с согласия халифа аль-Каима.

1640 — Начало правления Жуана IV (герцога Браганского) в Португалии.

1699 — Петр I ввел на Руси юлианский календарь, перенеся празднование Нового года с сентября на январь.

1791 — США приняли Билль о правах, гарантировавший основные гражданские свободы.

1880 — Начало работы первого водопровода в Харькове.

1915 — Американская газета New York Times опубликовала материал о трагедии армянского народа в Османской империи.

1934 — Трагическая страница украинской истории: расстрел 28 писателей в киевских подвалах НКВД.

1937 — НКВД начал массовые репрессии против греческого населения в СССР.

1939 — Мировая премьера легендарного фильма «Унесенные ветром» с Вивьен Ли и Кларком Гейблом.

1950 — Подписание в Брюсселе соглашения о создании Совета таможенного сотрудничества.

1964 — Канада получила свой знаменитый флаг с кленовым листом.

1966 — Французский ученый Одуэн Дольфюс обнаружил новый спутник Сатурна – Янус.

1970 — Историческое достижение: советский зонд «Венера-7» впервые приземлился на другую планету.

1995 — Два важных события: страны Юго-Восточной Азии провозгласили свой регион свободным от ядерного оружия, а Европейский суд принял революционное «правило Босмана» в футболе.

2000 — Знаковые события в Украине: начало акции «Украина без Кучмы» на Майдане и окончательное закрытие ЧАЭС.

2018 — Создание Православной церкви Украины (ПЦУ).

Выдающиеся личности, рожденные 15 декабря

37 — Нерон, правитель Римской империи

1832 — Гюстав Эйфель, гениальный французский инженер и архитектор

1846 — Эусеби Гуэль, влиятельный каталонский промышленник и меценат

1852 — Антуан Беккерель, выдающийся французский физик

1859 — Людвик Заменгоф, создатель международного языка эсперанто

1996 — Александр Зинченко, звезда украинского футбола

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