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Украина откажется от ртутных термометров – когда и почему

Украина откажется от ртутных термометров – когда и почему

С 1 января 2024 года Украина прекратит производство, импорт и экспорт продукции, содержащей ртуть, в частности, ртутных термометров.
Соответствующий законопроект №0199 О присоединении нашей страны к Минаматской конвенции о ртути приняла накануне Верховная Рада, сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Что же предполагает данная конвенция и что не так с термометрами, содержащими ртуть?

Минаматская конвенция о ртути: что это?

Минаматская конвенция о ртути – это межгосударственный договор, предусматривающий поэтапный отказ от использования продукции, содержащей ртуть. Эта конвенция была принята в 2013-м и вступила в силу в 2017 году. Документ получил название в честь японского города Минамата, где в конце 50-х годов прошлого века почти 2 тысячи человек отравились ртутью из промышленных сточных вод. Эти люди стали жертвами болезни Минаматы, которой свойственны синдром ослабления зрения и слуха, а в тяжелых случаях – паралич и нарушение сознания, причиной которых является отравление органическими соединениями ртути.

 

Ртуть – это металл серебристо-белого цвета, в 13,5 раза тяжелее воды. Температура плавления 38 градусов. С повышением температуры испарение ртути увеличивается. Испарения очень ядовиты.

Ртуть
С попаданием в организм человека через органы дыхания ртуть накапливается и остается там на всю жизнь.

На сегодняшний день Минаматскую конвенцию подписала 141 страна мира. Показательно, что россия этот документ игнорирует.

Какие ограничения предусматривает Минаматская конвенция

Минаматская конвенция предусматривает:

  • запрет на добычу ртути;
  • полный запрет на производство, экспорт и импорт продуктов, содержащих ртуть, например, термометров, приборов для измерения давления, определенных видов батареек и люминесцентных ламп, барометров, выключателей и даже определенных видов косметики.

Ограничения будут происходить постепенно, до 2032 года. При этом есть несколько исключений, к которым запрет пока не относится. Это:

  • продукты для нужд военной и гражданской обороны;
  • приборы, используемые для исследований и калибровки как эталонный стандарт;
  • вакцины, содержащие тимеросал (ртуть органическое соединение) в качестве консерванта.

Что даст Украине присоединение к конвенции о ртути

Как отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, решение украинского парламента в очередной раз демонстрирует, что несмотря на войну Украина продолжает следовать Европейским зеленым курсом и заботится о своих людях и собственной окружающей среде.

«Мы шаг за шагом уменьшаем дистанцию между нами и ЕС и с каждым решением увеличиваем пропасть с агрессивным соседом. Потому что наш путь – это путь прогрессивных действий и качественных изменений в стране», – цитирует министра Минприроды.

Кроме того, Руслан Стрелец отметил, что присоединение к Минаматской конвенции позволит сделать невозможными ситуации, как случилась с заводом «Радикал», когда сотни тонн ртути оказались в воздухе Киева.

Кроме того, впоследствии Украина сможет с помощью международных партнеров решить проблемы со всем «советским наследием» – остатками ртути на недействующих постсоветских предприятиях, которые использовали устаревшие технологии.

Вы также можете узнать: Как действовать, если разбился ртутный градусник?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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