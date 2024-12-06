Одесского мэра будут судить за огромные хищения: дело о земельных махинациях

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как установило следствие, в течение 2016-2019 годов подозреваемые разработали преступную схему присвоения средств местного бюджета и земельных участков для последующей застройки.

Земельные участки в Одессе в обход конкурса передавались в аренду «своим» компаниям- застройщикам. В то же время деньги, реальную рыночную стоимость права застройки, которые должна была бы получить громада, застройщики на основании «понятийных договоров» платили преступной организации.

Из-за этих действий громада Одессы потеряла по меньшей мере шесть земельных участков общей площадью 15,9 га и 131 млн грн. Общий размер нанесенного ущерба составляет 689 млн грн.

Кого обвиняют

В организации и реализации преступной схемы обвиняют мэра Одессы Геннадия Труханова, чиновников горсовета, правоохранителей, руководителя предприятия и других — всего 11 человек.

«Преступная организация строго придерживалась мер конспирации, информационной безопасности и принимала контрразведывательные приемы», — отмечают в НАБУ.

Следователи установили, что новых членов преступной организации вербовали с применением полиграфа. В частности, кандидатам задавали вопросы о принадлежности или сотрудничестве с правоохранительными органами.

Разоблачение преступной организации состоялось в октябре 2021 года, а в августе 2023 года следствие по делу завершили. Ознакомление с материалами дела стороной защиты продолжалось до декабря 2024 года.