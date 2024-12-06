Новости Одессы и Одесской области

Одесского мэра будут судить за огромные хищения: дело о земельных махинациях

Одесского мэра будут судить за огромные хищения: дело о земельных махинациях

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) передало в суд дело о масштабных хищениях в Одессе. Среди обвиняемых – действующий городской голова и еще 10 человек.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как установило следствие, в течение 2016-2019 годов подозреваемые разработали преступную схему присвоения средств местного бюджета и земельных участков для последующей застройки.

Земельные участки в Одессе в обход конкурса передавались в аренду «своим» компаниям- застройщикам. В то же время деньги, реальную рыночную стоимость права застройки, которые должна была бы получить громада, застройщики на основании «понятийных договоров» платили преступной организации.

Из-за этих действий громада Одессы потеряла по меньшей мере шесть земельных участков общей площадью 15,9 га и 131 млн грн. Общий размер нанесенного ущерба составляет 689 млн грн.

схемаКого обвиняют

В организации и реализации преступной схемы обвиняют мэра Одессы Геннадия Труханова, чиновников горсовета, правоохранителей, руководителя предприятия и других — всего 11 человек.

«Преступная организация строго придерживалась мер конспирации, информационной безопасности и принимала контрразведывательные приемы», — отмечают в НАБУ.

Следователи установили, что новых членов преступной организации вербовали с применением полиграфа. В частности, кандидатам задавали вопросы о принадлежности или сотрудничестве с правоохранительными органами.

Разоблачение преступной организации состоялось в октябре 2021 года, а в августе 2023 года следствие по делу завершили. Ознакомление с материалами дела стороной защиты продолжалось до декабря 2024 года.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua