День створення ПЦУ та свято суддів: події 15 грудня

День народження ПЦУ

П’ять років тому, 15 грудня 2018 року, відбулася важлива подія в релігійному житті України – створення Православної церкви України (ПЦУ). На історичному Об’єднавчому соборі українські православні церкви об’єдналися в єдину помісну церкву, очолив яку митрополит Епіфаній.

Вже за кілька тижнів, 6 січня 2019 року, ПЦУ отримала Томос про автокефалію від Вселенського Патріархату. Цей документ офіційно визнав незалежність української церкви та її рівноправність з іншими православними церквами світу.

Сьогодні ПЦУ – найбільша православна церква в Україні за кількістю вірян. Її головний храм – Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. Церква дбає про духовні потреби православних християн в межах України, а українці за кордоном належать до парафій Вселенського патріархату.

Важливою подією в житті ПЦУ став перехід на новий церковний календар з 1 вересня 2023 року. Це рішення наблизило українську церкву до більшості православних церков світу, які вже давно користуються цим календарем.

За п’ять років свого існування Православна церква України стала важливою частиною духовного життя українського народу, зберігаючи давні традиції Київської митрополії та водночас відповідаючи на виклики сучасності.

Професійне свято судової системи України

15 грудня українські працівники судів відзначають своє професійне свято. Воно з’явилося у календарі завдяки президентському указу №1318/2000 від 8 грудня 2000 року. Цей день нагадує суспільству про важливість справедливого правосуддя та тих, хто його забезпечує.

У це свято вітають не лише суддів, а й працівників судових апаратів та всіх причетних до роботи судової системи. День працівників суду підкреслює значущість незалежної судової влади та її відповідальність перед суспільством. Це також привід замислитись про шляхи зміцнення довіри громадян до судів та вдосконалення системи правосуддя.

Міжнародний день охорони довкілля

15 грудня світ відзначає річницю створення Програми ООН з охорони навколишнього середовища (UNEP). Ця організація розпочала свою роботу в грудні 1972 року, обравши своїм центром кенійське місто Найробі. UNEP стала провідником екологічної свідомості у світі, поєднуючи наукові дослідження з практичними кроками для збереження природи.

Знакові події 15 грудня в історії

533 — Перемога візантійського полководця Велізарія над військом вандалів під керівництвом Гелімера в битві при Тікамероні.

1055 — Турки-сельджуки на чолі з Тогрул-беком урочисто ввійшли до Багдаду за згодою халіфа аль-Каїма.

1640 — Початок правління Жуана IV (герцога Браганського) в Португалії.

1699 — Петро I запровадив на Русі юліанський календар, перенісши святкування Нового року з вересня на січень.

1791 — США ухвалили Білль про права, який гарантував основні громадянські свободи.

1880 — Початок роботи першого водогону в Харкові.

1915 — Американська газета New York Times опублікувала матеріал про трагедію вірменського народу в Османській імперії.

1934 — Трагічна сторінка української історії: розстріл 28 письменників у київських підвалах НКВС.

1937 — НКВС розпочав масові репресії проти грецького населення в СРСР.

1939 — Світова прем’єра легендарного фільму “Розвіяні вітром” з Вів’єн Лі та Кларком Ґейблом.

1950 — Підписання в Брюсселі угоди про створення Ради митного співробітництва.

1964 — Канада отримала свій знаменитий прапор з кленовим листком.

1966 — Французький науковець Одуен Дольфюс виявив новий супутник Сатурна – Янус.

1970 — Історичне досягнення: радянський зонд “Венера-7” вперше приземлився на іншу планету.

1995 — Дві важливі події: країни Південно-Східної Азії проголосили свій регіон вільним від ядерної зброї, а Європейський суд ухвалив революційне “правило Босмана” у футболі.

2000 — Знакові події в Україні: початок акції “Україна без Кучми” на Майдані та остаточне закриття ЧАЕС.

2018 — Створення Православної церкви України (ПЦУ).

Видатні особистості, народжені 15 грудня

37 — Нерон, правитель Римської імперії

1832 — Гюстав Ейфель, геніальний французький інженер і архітектор

1846 — Еусебі Гуель, впливовий каталонський промисловець і меценат

1852 — Антуан Беккерель, визначний французький фізик

1859 — Людвік Заменгоф, творець міжнародної мови есперанто

1996 — Олександр Зінченко, зірка українського футболу

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