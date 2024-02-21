Идем на прием к городскому депутату: как к нему попасть и сделать запрос в мэрию

Ольга Квасницкая: «Не у каждого из депутатов есть цель служить людям»

Депутат VIII созыва, фракция политической партии «Слуга народа», председатель постоянной комиссии по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции.

— Я депутат Одесского городского совета вторую каденцию и должна отметить, что не все избиратели понимают мои полномочия.

Депутат — это, в первую очередь, представитель интересов людей, которые предоставили ему кредит доверия. Поэтому это о служении людям, своему городу, государству, ценностно и профессионально. В случае депутатов городских советов (не отождествляйте с народными) это общественная деятельность, за которую мы не получаем заработную плату, но обязаны найти свободное время, чтобы выполнять волю людей, влиять на принятие решений, обеспечить коммуникацию с органами местного самоуправления, предприятиями и организациями в городе. К сожалению, не у каждого из депутатов есть цель — служить людям. Большинство из них приходит в органы местного самоуправления, чтобы защитить собственные интересы или обогатиться с помощью ресурса громады.

И именно поэтому в обществе закрепился стереотип, что депутат — это вор или коррупционер.

Моя первоочередная цель — преодолеть стереотипы и показать, что есть депутаты, которые действительно представляют интересы своих избирателей. Они служат обществу и меняют публичное управление в городе — делают его более открытым, профессиональным и ценностным. Я показываю путь людям и надеюсь, что в политике появятся молодые люди с современным мировоззрением и добродетелями, которые выведут депутатскую деятельность на более качественный уровень, а депутатский корпус станет субъектом в органах городского самоуправления, а не объектом, как сегодня.

Учитывая цифровизацию и создание депутатского портала, избиратели имеют возможность онлайн связаться с депутатом округа или тем, которому доверяют. Я советую использовать депутатский портал, задавать там свои вопросы, записываться на личный прием, направлять свои жалобы к депутату. Кстати, я не разделяю людей по округам и работаю для каждого жителя города, который обращается ко мне. В то же время люди могут обращаться с заявлениями и жалобами и в депутатские комиссии, которые работают по направлениям, — исполнительные органы обязаны выполнять их рекомендации. Используя все инструменты и помощь депутатов, избиратели имеют возможность получить справедливость, на которую рассчитывают.

Раз в месяц я провожу личный прием граждан в Приморской райадминистрации, информацию о встречах публикую и поддерживаю постоянную коммуникацию с людьми через социальные сети:

Фейсбук (Ольга Квасницкая);

Телеграмм (t.me/okvasnitska);

Инстаграм (o.kvasnitska).

Одесские депутаты по районам и фракциям

Одесса разделена на восемь депутатских округов, и каждый депутат преимущественно занимается проблемами своего округа. Однако сейчас можно обратиться к любому избраннику, независимо от места жительства и регистрации.

Информацию о первых четырех округах читайте в статье по ссылке.

ОРУГ №5 (Приморский район)

Аркадия, Малый Фонтан, Сахалинчик, Отрада.

«Доверяй делам»

Головатюк-Юзефпольская Ирина Лионельевна;

Кисловский Андрей Вячеславович;

Осауленко Светлана Викторовна.

«Слуга народа»

Квасницкая Ольга Алексеевна.

«Европейская солидарность»

Потапский Алексей Юрьевич;

Наумчак Виктор Анатольевич;

Мандриченко Жанна Васильевна;

Попова Светлана Леонидовна.

Внефракционные депутаты

Саутьонков Виталий Николаевич;

Коваль Игорь Николаевич.

Округ №6 (Приморский район)

Центр, Ланжерон.

«Доверяй делам»

Антонишак Оксана Степановна;

Иеремия Василий Владимирович.

«Слуга народа»

Мороховский Вадим Викторович;

Жукова Наталья Александровна.

«Европейская солидарность»

Стась Эдуард Павлович.

Внефракционные депутаты

Сеник Роман Витальевич.

Округ №7 (Пересыпский район)

Лузановка, поселок Котовского.

«Доверяй делам»

Варавва Людмила Анатольевна;

Матвеев Александр Викторович;

Плаксий Татьяна Васильевна;

Страшный Сергей Анатольевич.

«Слуга народа»

Рыбак Дарья Андреевна;

«Европейская солидарность»

Вагапов Андрей Владимирович.

Внефракционные депутаты

Авдеев Александр Робертович;

Байдерин Александр Анатольевич;

Леонидова Лилия Васильевна.

Округ №8 (Пересыпский район)

Слободка, Кривая Балка, Пересыпь, Жевахова Гора.

«Доверяй делам»

Куценко Ирина Игоревна;

Лозовенко Марина Константиновна.

Внефракционные депутаты

Карпенчук Михаил Юрьевич.

Проконсультироваться по вопросам коммуникации с городскими депутатами можно в Едином центре обращения граждан города по номеру 15-35 или (048) 705-55-55.

Как подавать электронный запрос в мэрию?

В случае возникновения проблем или вопросов в Одесском городском совете рекомендуют оставлять электронный запрос на сайте Единого центра обращений граждан города «15-35». Ваше заявление является официальным, его сразу передают в соответствующий департамент или специалисту по определенным вопросам. В случае бездействия любых местных органов власти, предприятий или организаций этот документ подтвердит, что вы к ним обращались. После электронного запроса вы можете отдельно обратиться с просьбой о помощи или консультации к депутату городского совета.

Откройте сайт «Единый центр обращений граждан» по ссылке — 1535.omr.gov.ua.

Нажмите на «Регистрация» в верхнем правом углу и укажите:

адрес электронной почты;

контактный номер телефона;

свой пароль;

фамилию, имя и отчество;

дату рождения;

адрес проживания;

социальный статус и льготную категорию.

Поставьте галочку рядом с условиями сайта и нажмите «Регистрация».

Вернитесь на главную страницу сайта и выберите «Оставить обращение».

Заполните электронную форму, указав:

тему обращения;

вид обращения — предложение, замечание, заявление, жалоба или благодарность;

категорию обращения (например, дворовые территории, многоквартирные дома, дороги, поликлиники, тарифы и прочее).

Напишите письменное сообщение, в чем суть проблемы или обращения.

Выберите тип обратной связи — письменно, по телефону, на электронную почту.

Введите адрес проблемы и загрузите фото или видео проблемы.

Отправьте обращение, нажав «Отправить».

Ожидайте ответ на ваш запрос от соответствующего департамента в течение десяти рабочих дней.

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