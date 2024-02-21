Идем на прием к городскому депутату: как к нему попасть и сделать запрос в мэрию

В продолжение рубрики «Азбука власти» «Одесская жизнь» подготовила перечень муниципальных депутатов по округам, а также спросила действующих избранников в Одесском городском совете, как и по каким вопросам к ним можно обратиться.
Ольга Квасницкая: «Не у каждого из депутатов есть цель служить людям»
Депутат VIII созыва, фракция политической партии «Слуга народа», председатель постоянной комиссии по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции.
— Я депутат Одесского городского совета вторую каденцию и должна отметить, что не все избиратели понимают мои полномочия.
Депутат — это, в первую очередь, представитель интересов людей, которые предоставили ему кредит доверия. Поэтому это о служении людям, своему городу, государству, ценностно и профессионально. В случае депутатов городских советов (не отождествляйте с народными) это общественная деятельность, за которую мы не получаем заработную плату, но обязаны найти свободное время, чтобы выполнять волю людей, влиять на принятие решений, обеспечить коммуникацию с органами местного самоуправления, предприятиями и организациями в городе. К сожалению, не у каждого из депутатов есть цель — служить людям. Большинство из них приходит в органы местного самоуправления, чтобы защитить собственные интересы или обогатиться с помощью ресурса громады.
И именно поэтому в обществе закрепился стереотип, что депутат — это вор или коррупционер.
Моя первоочередная цель — преодолеть стереотипы и показать, что есть депутаты, которые действительно представляют интересы своих избирателей. Они служат обществу и меняют публичное управление в городе — делают его более открытым, профессиональным и ценностным. Я показываю путь людям и надеюсь, что в политике появятся молодые люди с современным мировоззрением и добродетелями, которые выведут депутатскую деятельность на более качественный уровень, а депутатский корпус станет субъектом в органах городского самоуправления, а не объектом, как сегодня.
Учитывая цифровизацию и создание депутатского портала, избиратели имеют возможность онлайн связаться с депутатом округа или тем, которому доверяют. Я советую использовать депутатский портал, задавать там свои вопросы, записываться на личный прием, направлять свои жалобы к депутату. Кстати, я не разделяю людей по округам и работаю для каждого жителя города, который обращается ко мне. В то же время люди могут обращаться с заявлениями и жалобами и в депутатские комиссии, которые работают по направлениям, — исполнительные органы обязаны выполнять их рекомендации. Используя все инструменты и помощь депутатов, избиратели имеют возможность получить справедливость, на которую рассчитывают.
Раз в месяц я провожу личный прием граждан в Приморской райадминистрации, информацию о встречах публикую и поддерживаю постоянную коммуникацию с людьми через социальные сети:
- Фейсбук (Ольга Квасницкая);
- Телеграмм (t.me/okvasnitska);
- Инстаграм (o.kvasnitska).
Одесские депутаты по районам и фракциям
Одесса разделена на восемь депутатских округов, и каждый депутат преимущественно занимается проблемами своего округа. Однако сейчас можно обратиться к любому избраннику, независимо от места жительства и регистрации.
Информацию о первых четырех округах читайте в статье по ссылке.
ОРУГ №5 (Приморский район)
Аркадия, Малый Фонтан, Сахалинчик, Отрада.
«Доверяй делам»
- Головатюк-Юзефпольская Ирина Лионельевна;
- Кисловский Андрей Вячеславович;
- Осауленко Светлана Викторовна.
«Слуга народа»
Квасницкая Ольга Алексеевна.
«Европейская солидарность»
- Потапский Алексей Юрьевич;
- Наумчак Виктор Анатольевич;
- Мандриченко Жанна Васильевна;
- Попова Светлана Леонидовна.
Внефракционные депутаты
- Саутьонков Виталий Николаевич;
- Коваль Игорь Николаевич.
Округ №6 (Приморский район)
Центр, Ланжерон.
«Доверяй делам»
- Антонишак Оксана Степановна;
- Иеремия Василий Владимирович.
«Слуга народа»
- Мороховский Вадим Викторович;
- Жукова Наталья Александровна.
«Европейская солидарность»
Стась Эдуард Павлович.
Внефракционные депутаты
Сеник Роман Витальевич.
Округ №7 (Пересыпский район)
Лузановка, поселок Котовского.
«Доверяй делам»
- Варавва Людмила Анатольевна;
- Матвеев Александр Викторович;
- Плаксий Татьяна Васильевна;
- Страшный Сергей Анатольевич.
«Слуга народа»
Рыбак Дарья Андреевна;
«Европейская солидарность»
Вагапов Андрей Владимирович.
Внефракционные депутаты
- Авдеев Александр Робертович;
- Байдерин Александр Анатольевич;
- Леонидова Лилия Васильевна.
Округ №8 (Пересыпский район)
Слободка, Кривая Балка, Пересыпь, Жевахова Гора.
«Доверяй делам»
- Куценко Ирина Игоревна;
- Лозовенко Марина Константиновна.
Внефракционные депутаты
Карпенчук Михаил Юрьевич.
Проконсультироваться по вопросам коммуникации с городскими депутатами можно в Едином центре обращения граждан города по номеру 15-35 или (048) 705-55-55.
Как подавать электронный запрос в мэрию?
В случае возникновения проблем или вопросов в Одесском городском совете рекомендуют оставлять электронный запрос на сайте Единого центра обращений граждан города «15-35». Ваше заявление является официальным, его сразу передают в соответствующий департамент или специалисту по определенным вопросам. В случае бездействия любых местных органов власти, предприятий или организаций этот документ подтвердит, что вы к ним обращались. После электронного запроса вы можете отдельно обратиться с просьбой о помощи или консультации к депутату городского совета.
Откройте сайт «Единый центр обращений граждан» по ссылке — 1535.omr.gov.ua.
Нажмите на «Регистрация» в верхнем правом углу и укажите:
- адрес электронной почты;
- контактный номер телефона;
- свой пароль;
- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- адрес проживания;
- социальный статус и льготную категорию.
Поставьте галочку рядом с условиями сайта и нажмите «Регистрация».
Вернитесь на главную страницу сайта и выберите «Оставить обращение».
Заполните электронную форму, указав:
- тему обращения;
- вид обращения — предложение, замечание, заявление, жалоба или благодарность;
- категорию обращения (например, дворовые территории, многоквартирные дома, дороги, поликлиники, тарифы и прочее).
Напишите письменное сообщение, в чем суть проблемы или обращения.
Выберите тип обратной связи — письменно, по телефону, на электронную почту.
Введите адрес проблемы и загрузите фото или видео проблемы.
Отправьте обращение, нажав «Отправить».
Ожидайте ответ на ваш запрос от соответствующего департамента в течение десяти рабочих дней.
Читайте также: Азбука власти: за что отвечают чиновники и департаменты Одесского горсовета