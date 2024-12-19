«Отстроить лучше, чем было»: как Евросоюз помогает восстанавливать разрушенные школы и детсады

Уже в самом начале войны Европейский Союз принял решение об увеличении финансирования в поддержку образования и молодежи в Украине, в частности – на создание безопасной образовательной среды и предоставление доступа к образованию даже в реалиях военного времени. Такого опыта в Европе XXI века немного, но имея искреннее желание и объединив усилия, можно преодолеть самые смелые вызовы. Поэтому Евросоюз, кроме собственных ресурсов, привлек к работе международных партнеров, присоединились и отдельные страны – члены ЕС: такая коалиция в поддержку украинского образования действует быстро и эффективно. Как отметила госпожа Посол ЕС в Украине Катарина Матернова, недопустимо, чтобы дети и молодежь теряли драгоценное время, не имея возможности учиться. Поэтому поддержка ЕС – разноплановая: речь идет о восстановлении школ, построении укрытий, создании образовательных онлайн-платформ и открытии доступа к европейским образовательным ресурсам, помощи в цифровизации и оборудовании учебных пространств, поддержке педагогов, печати учебников, школьных автобусах и т.д. Поэтому даже в условиях угрозы обстрелов и отсутствия света дети получают возможность вернуться в школы – конечно, с учетом всех условий безопасности. Как, например, в одних из самых обстреливаемых поселках Одесщины – Сергеевке и Затоке, которые в мирные времена являются любимыми курортами украинцев.

Сергеевский лицей: возвращение к кабинетной системе и уроки танцев

До войны в Сергеевский лицей, что на Одесщине, школьные автобусы привозили на занятия детей из 10 соседних сел. С начала войны, пока школы в соседних селах были закрыты из-за ситуации безопасности, лицей, оборудованный укрытием, обеспечивал очное обучение. Сейчас здесь обучаются 540 учащихся, среди которых более 40 детей, лишенных доступа к образованию, из 11 соседних громад, и преподают 44 педагога.

С началом полномасштабной войны поселок, расположенный на побережье, попал под обстрел русских кораблей. 1 июля 2022 года маленькую Сергеевку атаковали тремя вражескими ракетами.

– Это было очень страшно. Все рвалось вокруг, стены, лестницы, когда по ним спускались, ходили ходуном, – вспоминает Галина Архипенко, директор Сергеевского лицея. – Тогда за одну ночь погибли 22 человека. В частности, наш учитель физкультуры Владимир Чолак вместе с сыном и женой. Два наших ученика остались без родителей и сами были тяжело ранены.

Попал под ракетный удар и Сергеевский лицей. Повылетали все окна и двери. В одном крыле была повреждена крыша. Позже по стенам потекла вода. В некоторых местах она проникала на второй этаж.

Крышу нужно было срочно ремонтировать. Появилась возможность реконструировать здание благодаря проекту EU4UASchools: Build Back Better, который финансирует Европейский Союз и внедряет Программа развития ООН (ПРООН) в Украине.

Работы по реконструкции Сергеевского лицея включали частичную замену кровли, окон и дверей, ремонт крыльца и фасада. Также обеспечили ремонт классов, кабинетов и туалетов одного крыла третьего этажа. Дополнительно в здании заменили систему отопления и установили LED-светильники – такое энергосберегающее современное решение.

Действовали с особым вниманием к требованиям безопасности, инклюзивности, экологической безопасности и энергоэффективности – основательно и надолго, чтобы потом не переделывать.

Восстановленное крыло новых возможностей

После восстановления в лицее появились еще восемь классных комнат – с новой мебелью, стульями, партами, шкафами, досками – о них также позаботились доноры. Это позволило вернуться к кабинетной системе занятий. Теперь и обучение, и преподавание – гораздо эффективнее и просто интереснее, рассказывает учительница Раиса Аристенко:

– Как, скажем, можно «на словах» ознакомить учащихся с практической частью химии или физики? Нереально. В оборудованном кабинете все наглядно и можно самим проводить опыты, а это увлекает и мотивирует узнать больше.

После ремонта лицей в Сергеевке стал для детей и центром досуга – по принципу Build Back Better («Отстроить лучше, чем было») отреставрирован еще и танцевальный зал. Многие школьники бегут туда после уроков: это и удовольствие, и общение, и новые навыки, и… арттерапия, хоть сами дети вряд ли об этом задумываются.

– У нас на набережной сегодня нет ничего живого – все разрушено. Когда видишь огромную библиотеку, по которой был «прилет», разорванные, разбросанные книги – сердце кровью обливается, – сдерживая слезы, говорит Раиса Ивановна. – Среди этих разрушений, не только материальных, и живут наши дети. У меня в классе был мальчик, который после ночных воздушных тревог на следующий день не приходил в школу – в начале войны он пережил ракетный удар и очень долго приходил в себя. Мы много говорим о ментальном здоровье и стараемся всеми средствами помочь детям справиться со стрессом, с психологическими травмами. Даже реконструкция третьего этажа, его дизайн в ярких, жизнерадостных тонах, восстановление танцевального зала – это конкретное проявление заботы о психологическом и эмоциональном состоянии детей.

В дальнейшем Сергеевский лицей планируют расширить – сюда будут ездить дети из маленьких школ, которые находятся в соседних селах. Так решили, чтобы у детей были лучшие, современные условия – учиться, развиваться, проявлять свои способности, чувствовать себя в безопасности. Обеспечить такой уровень в каждой малой школе сейчас сложно – но несправедливо, если дети не имеют равного доступа к возможностям учиться.

Не только лицей…

Кроме Сергеевского лицея, в проект в Одесской области были отобраны детские сады «Солнышко» в Сергеевке и «Золотая Рыбка» в Затоке. Когда проводили отбор, приоритеты были конкретные: восстановление возможности использования зданий и возвращение детей в учебные заведения. То есть возобновление качественного учебного процесса в безопасных и удобных условиях.

«Солнышко»: малыши улыбаются снова

1 июля 2022 года ракета попала в детский сад «Солнышко», в результате чего был поврежден один блок здания, разрушена крыша. Взрывной волной выбило все окна.

– Поврежденный блок нам восстановили в рамках проекта EU4UASchools: Build Back Better, – говорит директор детсада Мария Фетич. – Отремонтировали крышу, потолок, заменили окна, поставили солнцезащитные навесы.

Сейчас в «Солнышке» готовы принять восемь групп малышей, но пока работают только три – из-за обстрелов многих детей родители вывезли. Разноцветные комнаты, уютные кроватки, удобные столики для занятий и игр ждут своих маленьких хозяев. «Солнышко» смотрит в будущее – в мирное время восстановленный садик смогут посещать 60 ребятишек.

– До сентября мы работали без питания, деток принимали только на четыре часа, – рассказывает Мария Дмитриевна. – Сейчас заказали продукты и принимаем на полный день. Ежедневно сад посещают в среднем 30-35 малышей. Младшему еще нет трех лет. Родители, конечно, очень довольны. Знают, что их дети находятся в безопасности, тепле и уюте.

Появились в садике и инклюзивные группы. По словам директора «Солнышка», детей, нуждающихся в особом подходе, сейчас стало больше, поэтому для них здесь созданы все необходимые условия.

После того как садик начал работать стационарно, занятия с малышами проводит психолог Евгения Петельская. Дети изучают специальные дыхательные упражнения, занимаются пальчиковой гимнастикой.

Постепенно питомцы восстановленного «Солнышка» становятся более спокойными и не так остро реагируют на ситуацию – это замечают и воспитатели, и родители. А недавние «Осенние праздники», прошедшие в садике, доказали, что малыши, почувствовав себя защищенными, не разучились радоваться и улыбаться.

«Золотая Рыбка»: ждет ребятишек и смотрит в будущее

Прилет в детский сад «Золотая Рыбка» в курортной Затоке произошел в июле 2023 года. Был полностью поврежден один корпус, а на территории сада со стороны моря осталась большая воронка.

Сегодня, благодаря совместному проекту ЕС и ПРООН, здесь уже восстановлены окна, двери, крыша, фасад, отремонтированы сливные трубы и гидрофорная система, необходимая для хранения и нагнетания давления воды.

Садик готов к приему детей, но укрытия там пока нет. Поэтому малыши ходят в садик при школе, а между тем проект создания в «Золотой Рыбке» бомбоубежища на рассмотрении.

– На глубине пяти метров под зданием – вода, – рассказывает Ирина Фищук, директор детсада. – И если проект будет принят, он будет создан по типу израильских бомбоубежищ, в виде капсулы. К тому же – оборудован лифтом для детей с инклюзивными потребностями. Проект, собственно, готов. Ждем решения доноров.

Есть идея после войны создать здесь, на берегу моря, центр развития и реабилитации детей. На базе детского сада будут работать кабинеты массажа, логопеды, психологи. А спортивный зал, спортплощадка будут отвечать условиям для деток с особыми потребностями.

– Детей, нуждающихся в помощи, очень много, – отмечает Ирина Фищук. – Я реабилитолог по второму образованию, поэтому скажу: сейчас все наши украинские дети будут нуждаться в лечебной физкультуре. Стрессы губительно сказываются на здоровье, необходимо восстанавливать нервную систему, психологическое состояние, поэтому этот проект на будущее привлекателен для всех и очень нужен.

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«Отстроить лучше, чем было» – так переводится принцип, положенный в основу проекта EU4UASchools: Build Back Better. Его реализует Программа развития ООН (UNDP) в Украине с финансовой поддержкой Европейского Союза. Проект предусматривает ремонт 66 и переоборудование 112 учебных заведений в 11 областях Украины: Житомирской, Днепропетровской, Николаевской, Ровенской, Одесской, Закарпатской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Кировоградской и Полтавской. И эта работа продолжается ежедневно. Его цель – создать безопасные и современные условия для тех, кто растет и учится сейчас, потому что их знания и вдохновение нужны Украине, они будут ее развивать. И через такой подход также проявляется постоянство проектов ЕС и его партнеров.

«Европейский Союз глубоко привержен делу обеспечения доступа детей к образованию, особенно в странах, пострадавших от войны. Доступ к образованию имеет решающее значение для лучшего будущего Украины и ее молодого поколения. Именно поэтому ЕС поддерживает восстановление школ, поврежденных в результате российских атак, и создание безопасных и комфортных пространств, где украинские дети могут учиться и развиваться», — подчеркнула глава Офиса гуманитарной помощи ЕС в Украине Марианна Франко.

Постоянный представитель ПРООН в Украине Яко Силье отметил: «Один из основных принципов ПРООН — не оставлять никого в стороне, а приоритет проекта — обеспечить украинских детей доступом к образованию. Совместными усилиями в рамках проекта EU4UASchools мы уже вернули к занятиям за парты более 14 тысяч учащихся и преподавателей. Всегда приятно видеть, как радуются дети, родители и учителя, когда возвращаются в восстановленные школы».

Коротко о важном

Стоит ли восстанавливать находящиеся под обстрелами объекты? Такой вопрос равноценен другому: стоит ли думать о мире в разгар войны. «Вся наша работа – с мыслью о мире, о сохранении человеческого капитала», – постоянно подчеркивает Посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Поэтому ЕС выделил более 100 млн евро бюджетной и грантовой помощи для создания безопасных условий для обучения украинских школьников. Бюджетная помощь предусматривает ремонт более чем в 280 образовательных учреждениях в 19 областях. Еще 15 млн евро из бюджета ЕС направлено на строительство новых школьных укрытий – Литва добавила еще 0,5 млн евро и занимается этим проектом. А это значит, что более 5000 детей из Одесчины, Черниговщины, Сумщины, Николаевщины, Харьковщины, Запорожья вернутся за парты в течение полутора лет. Еще 5 школ в 5 областных центрах будут восстановлены за счет Евросоюза (1,4 млн евро) до июня 2025 г. в рамках проекта «EU4Resilient Regions/ЕС для стойких регионов», реализуемого GIZ (Немецкое агентство международного сотрудничества).

Благодаря внедрению проектов и программ DG ECHO (Генеральный директорат по гражданской защите и гуманитарной помощи в Европе) планируется восстановить 226 школ и оборудовать 118 укрытий.

Европейский Союз выделил Украине два мультисекторальных займа на общую сумму 540 млн евро на ремонт социальной инфраструктуры, включая образовательные учреждения. По состоянию на сентябрь 2024 года ремонтные работы ведутся в 11 областях на 20 объектах, в планах – еще 9 школ и заведений дошкольного образования. Во второй фазе программы запланирован ремонт 80 учебных заведений в 10 областях Украины, общая смета работ достигла 158,6 млн евро – на 19 объектах уже начаты работы.

В 2023-2024 годах GIZ внедряет ІІ фазу проекта «U-LEAD с Европой: восстановление местных школ для стойкости» с бюджетом 5 млн евро, финансируемым через Инструмент внешней политики Еврокомиссии. Добавим к этому оборудование для образовательных учреждений, включая комплексы цифровизации, учебники, школьные автобусы, а также психологическую помощь и поддержку учителей – это не полный перечень. Так ЕС поддерживает молодую Украину ради общего европейского будущего.

Фото предоставлены Программой развития ООН (ПРООН) в Украине. Фотограф — Галина Карпова.

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Публікація підготовлена за підтримки Європейського Союзу в межах комунікаційної кампанії «Разом навчаємося і зростаємо». Її зміст є виключною відповідальністю автора і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу