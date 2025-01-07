День программистов и день Дурацкого шествия: что еще празднуют 7 января

Что празднуют 7 января

Международный день глупой походки

Шуточное напоминание о том, как важно порой расслабиться и добавить немного веселья в повседневную жизнь. В этот день люди имитируют забавные движения, вдохновляясь популярными сценами из кино.

Международный день программистов

Отмечает профессионалов, которые создают программы и системы, облегчающие нашу жизнь. Напоминает о значении их работы для развития технологий и цифрового мира.

День темпуры

Посвящен популярному японскому блюду, которое сочетает хрустящее тесто и нежные ингредиенты. В этот день кулинары и любители азиатской кухни чтят традиции приготовления темпуры, делятся рецептами и наслаждаются вкусом.

День пупса

Привлекает внимание к детским игрушкам, которые сопровождают малышей в игре и развитии. Напоминает о важности выбора качественных и безопасных игрушек, которые помогают детям учиться и развивать воображение.

День «Кто испортил воздух?»

Шуточный день, который акцентирует внимание на веселых и неудобных ситуациях, которые могут случаться с каждым. Направлен на то, чтобы научиться воспринимать забавные моменты с юмором и не стесняться мелких недостатков.

День старых камней

Отмечает важность геологических объектов и древних пород в понимании истории Земли. В этот день напоминают о значении сохранения природных памятников для науки и будущих поколений.

День наставника

Посвящен людям, которые делятся своими знаниями и опытом с другими. Напоминает о роли наставничества в профессиональном и личном развитии, подчеркивая важность поддержки и взаимодействия.

День «Я не собираюсь больше терпеть»

Привлекает внимание к праву каждого человека защищать свои границы и интересы. Этот день призывает отстаивать свои права, бороться с несправедливостью и ценить собственное достоинство.

День прялки

Посвящен традиционным ремеслам и значению ручного труда в культуре. В этот день вспоминают об искусстве создания нитей и тканей, которое служит символом терпения и мастерства.

Именины 7 января

Какие сегодня именины: Афанасий, Василий, Иван.

Кто из известных людей родился 7 января

1928 год: украинский композитор, музыковед Антон Муха;

1930 год: украинский кинорежиссер и сценарист Владимир Денисенко;

1965 год: украинский политический деятель Людмила Супрун.

Памятные даты 7 января

1558 год: французы занимают Кале, последнее континентальное владение Королевства Англия во Франции;

1610 год: через телескоп Падуанского университета Галилео Галилей впервые наблюдает четыре крупнейших спутника Юпитера;

1714 год: британец Генри Милль получает патент на печатную машинку (которая никогда не была принята в производство);

1782 год: в Филадельфии открывается первый американский коммерческий банк, Банк Северной Америки, служивший первым де-факто центральным банком США;

1785 год: француз Жан-Пьер Бланшар и американец Джон Джеффрис на воздушном шаре перелетают из британского Дувра во французский Кале;

1839 год: Франсуа Араго во время заседания Французской академии наук подробно рассказывает о первом в истории человечества оптико-химическом способе получения изображения;

1887 год: американец Томас Стивенс из Сан-Франциско завершает первое кругосветное путешествие на велосипеде;

1919 год: после перехода власти от Директории к красноармейским отрядам в Житомире и окрестных городках начинаются еврейские погромы, продолжавшиеся неделю;

1927 год: сделан первый трансатлантический телефонный звонок из Нью-Йорка в Лондон;

1929 год: в Нью-Йорке молоко впервые в мире начинают продавать в картонных пакетах;

1949 год: университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе объявляет о получении первой фотографии генов;

1953 год: президент США Гарри Трумэн объявляет о наличии у Соединенных Штатов водородной бомбы;

1979 год: вторжение вьетнамских войск свергает режим красных кхмеров в Камбодже и прекращает организованный последними геноцид;

1980 год: Индира Ганди снова становится премьер-министром Индии;

1989 год: наследный принц Японии Акихито становится новым императором;

1992 год: Португалия признает независимость Украины;

1992 год: телефонная компания AT&T выпускает первый видеотелефон;

1999 год: в Сенате США начинаются слушания по импичменту президента Билла Клинтона, которого обвинили во лжи под присягой об отношениях с Моникой Левински;

2015 год: теракт в Париже: двое вооруженных исламских террористов в масках нападают на редакцию сатирического журнала «Charlie Ebdo» и убивают 12 человек.

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