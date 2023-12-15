Что посмотреть на новогодних выходных? 10 лучших кинофраншиз для всей семьи

Джуманджи

Фильмов в серии: 2

2 Общее время: 242 минуты (или ~4 часа)

242 минуты (или ~4 часа) Жанр: приключения, комедии, фэнтези

И начнем с самой короткой франшизы. «Джуманджи» — идеальный вариант, если хочется легкого приключенческого фильма на вечер, но вы не готовы сразу прощаться с героями.

Назад в будущее

Фильмов в серии: 3

3 Общее время: 342 минуты (или ~5,5 часов)

342 минуты (или ~5,5 часов) Жанр: приключения, комедия, фантастика

Невозможно делать обзор кинофраншиз и не вспомнить о «Назад в будущее»! Эта история до сих пор не теряет актуальности, видимо она уже как Делориан — вне времени и пространства!

Мумия

Фильмов в серии: 3

3 Общее время: 366 минуты (или ~6 часов)

366 минуты (или ~6 часов) Жанр: приключения, комедия, боевик, фэнтези

Хотите, чтобы и интересные приключения были, и комедия, и про любовь? Вот вам «Мумия»! Редкий пример, который гармонично сочетает все это в одной истории.

Хроники Нарнии

Фильмов в серии: 3

3 Общее время: 406 минуты (или ~6,5 часов)

406 минуты (или ~6,5 часов) Жанр: приключения, семейный, фэнтези

Трогательная и красивая сказка особенно подойдет для просмотра с детьми. Возможно даже эти фильмы вдохновят их почитать книги, по которым «Хроники Нарнии» были сняты? Намекните, что там они смогут узнать о дальнейших приключениях любимых героев!

Парк и Мир Юрского периода

Фильмов в серии: 6

6 Общее время: 746 минут (~12,5 часов)

746 минут (~12,5 часов) Жанр: приключения, фантастика

Если вы хотите достойно встретить приближающийся год дракона, но не любите фэнтези — посмотрите фильмы о его реальном (но, увы, вымершем) родственнике-динозавре. Или не очень вымершем, как в этой истории. Кстати, какие динозавры вам нравятся больше? Механические из старой трилогии или компьютерные из новой?

Властелин колец и Хоббит

Фильмов в серии: 6

6 Общее время: 1032 минуты (или ~17 часов)

1032 минуты (или ~17 часов) Жанр: драма, приключения, фэнтези

Хотите чего-то более эпического и драматического? Смотрите «Властелина колец». Хотите чего-то более легкого, короткого и с драконом? Тогда смотрите «Хоббита». Хотите на 17 часов перенестись в волшебный мир Средиземья? Тогда смотрите все. Главное делать перерывы, потому что есть риск начать бормотать под нос «Моя прелесть!»

Гарри Поттер

Фильмов в серии: 8

8 Общее время: 1179 минуты (или ~19,5 часов)

1179 минуты (или ~19,5 часов) Жанр: семейный, приключения, фэнтези

Наконец-то дошли до той самой серии, без которой Новый год — не Новый год! Скорее всего вы и так будете смотреть поттериану на праздники, но если вам было интересно, сколько времени это занимает, то теперь знаете.

Форсаж

Фильмов в серии: 11

11 Общее время: 1379 минут (или ~23 часа)

1379 минут (или ~23 часа) Жанр: боевик, приключения, криминал

Не считаете «Форсажи» семейными фильмами? Только не говорите об этом Доминику Торетто — это его очень расстроит! Поэтому если до сих пор вы обходили эту франшизу, возможно время пришло ее посмотреть? Вашему вниманию 10 лент из основной серии и один «вбоквел» о приключениях Хоббса и Шоу.

Звездные войны

Фильмов в серии: 11

11 Общее время: 1493 минут (или ~25 часов)

1493 минут (или ~25 часов) Жанр: приключения, фантастика, драма

Да, общее время может поначалу напугать, но особенность «Звездных войн» в том, что их не часто смотрят полностью. Фанаты-пуристы признают только классическую трилогию. Есть также ценители приквелов, которые даже смотрят их как самостоятельную серию. А еще где-то наверняка есть фанаты новой трилогии, которые отдают ей предпочтение перед старыми фильмами (но это не точно). Ну а если вы просто любите мир «Звездных войн», то смотрите все подряд вместе с «Изгоем Один» и «Соло».

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Считайте, что это — сцена после титров. Мы не забыли про киновселенную Марвел! Просто с ней новогодних каникул точно не хватит — придется брать академотпуск. Потому что на декабрь 2023-го франшиза насчитывает 33 фильма, чье общее время просмотра составляет 4354 минуты или 72,5 часа или 3 суток с хвостиком. И это мы еще сериалы не трогали! Так что если будет у вас время и вдохновение — промокод на SWEET.TV ждет!

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Изображение: IMDb

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