День програмістів та день Дурної ходи: що ще святкують 7 січня

Що святкують 7 січня

Міжнародний день дурної ходи

Жартівливе нагадування про те, як важливо часом розслабитися та додати трохи веселощів у повсякденне життя. У цей день люди імітують кумедні рухи, надихаючись популярними сценами з кіно.

Міжнародний день програмістів

Відзначає професіоналів, які створюють програми та системи, що полегшують наше життя. Нагадує про значення їхньої роботи для розвитку технологій та цифрового світу.

День темпури

Присвячено популярній японській страві, яка поєднує хрустке тісто та ніжні інгредієнти. У цей день кулінари та любителі азійської кухні вшановують традиції приготування темпури, діляться рецептами та насолоджуються смаком.

День пупса

Привертає увагу до дитячих іграшок, які супроводжують малечу у грі та розвитку. Нагадує про важливість вибору якісних і безпечних іграшок, які допомагають дітям навчатися та розвивати уяву.

День «Хто зіпсував повітря?»

Жартівливий день, який акцентує увагу на веселих і незручних ситуаціях, що можуть траплятися з кожним. Спрямований на те, щоб навчитися сприймати кумедні моменти з гумором та не соромитися дрібних недоліків.

День старого каміння

Відзначає важливість геологічних об’єктів і стародавніх порід у розумінні історії Землі. У цей день нагадують про значення збереження природних пам’яток для науки та майбутніх поколінь.

День наставника

Присвячено людям, які діляться своїми знаннями та досвідом з іншими. Нагадує про роль наставництва у професійному та особистому розвитку, підкреслюючи важливість підтримки та взаємодії.

День «Я не збираюся більше терпіти»

Привертає увагу до права кожної людини захищати свої межі та інтереси. Цей день закликає відстоювати свої права, боротися з несправедливістю та цінувати власну гідність.

День прядки

Присвячено традиційним ремеслам і значенню ручної праці в культурі. У цей день згадують про мистецтво створення ниток і тканин, яке слугує символом терпіння та майстерності.

Іменини 7 січня

Які сьогодні іменини: Афанасій, Василь, Іван.

Хто з відомих людей народився 7 січня

1928 рік: український композитор, музикознавець Антон Муха;

1930 рік: український кінорежисер і сценарист Володимир Денисенко;

1965 рік: українська політична діячка Людмила Супрун.

Пам’ятні дати 7 січня

1558 рік: французи займають Кале, останнє континентальне володіння Королівства Англія у Франції;

1610 рік: через телескоп Падуанського університету Галілео Галілей вперше спостерігає чотири найбільших супутники Юпітера;

1714 рік: британець Генрі Мілль отримує патент на друкарську машинку (яка ніколи не була прийнята до виробництва);

1782 рік: у Філадельфії відкривається перший американський комерційний банк, Банк Північної Америки, що слугував першим де-факто центральним банком США;

1785 рік: француз Жан-П’єр Бланшар і американець Джон Джеффріс на повітряній кулі перелетітають з британського Дувра до французького Кале;

1839 рік: Франсуа Араго під час засідання Французької академії наук детально розповідає про перший в історії людства оптико-хімічний спосіб отримання зображення;

1887 рік: американець Томас Стівенс із Сан-Франциско завершує першу навколосвітню подорож на велосипеді;

1919 рік: після переходу влади від Директорії до червоноармійських загонів в Житомирі та навколишніх містечках починаються єврейські погроми, що тривали тиждень;

1927 рік: зроблений перший трансатлантичний телефонний дзвінок з Нью-Йорка у Лондон;

1929 рік: у Нью-Йорку молоко вперше у світі починають продавати в картонних пакетах;

1949 рік: університет Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі оголошує про одержання першої фотографії генів;

1953 рік: президент США Гаррі Трумен оголошує про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби;

1979 рік: вторгнення в’єтнамських військ скидає режим червоних кхмерів у Камбоджі та припиняє організований останніми геноцид;

1980 рік: Індіра Ганді знову стає прем’єр-міністеркою Індії;

1989 рік: спадковий принц Японії Акіхіто стає новим імператором;

1992 рік: Португалія визнає незалежність України;

1992 рік: телефонна компанія AT&T випускає перший відеотелефон;

1999 рік: у Сенаті США починаються слухання щодо імпічменту президента Білла Клінтона, якого звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінскі;

2015 рік: теракт у Парижі: двоє озброєних ісламських терористів в масках нападають на редакцію сатиричного журналу «Charlie Ebdo» і вбивають 12 осіб.

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