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День печати и обращения Земли: праздники и события 8 января

День печати и обращения Земли: праздники и события 8 января

Сегодня, 8 января 2025 года, 1050-й день войны в Украине. А еще сегодня отмечают несколько интересных праздников, как известных, так и малоизвестных. Больше подробностей – в материале «Одесской жизни».

Праздники 8 января

Всемирный день печати

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Его цель – вспомнить значение печатных медиа и технических достижений в области печати. Этот день был основан в честь создания первого печатного издания, вышедшего в день, когда Иоганн Гутенберг запатентовал в 1440 году первый печатный пресс.

8 января празднуется как день, когда был основан первый печатный пресс, значительно изменивший способ распространения информации, сделав ее доступной для более широких масс. Это изобретение оказало огромное влияние на развитие науки и культуры. В современном мире, несмотря на развитие цифровых технологий, печать остается важнейшим элементом коммуникационной инфраструктуры. День 8 января дает возможность признать значение как классической печати, так и новейших инноваций в индустрии, таких как 3D-печать, цифровая печать и т.д.

День обращения Земли

Это неофициальная дата, которая выбирается для празднования, ведь этот день символизирует постоянную и невидимую для нас ротацию нашей планеты вокруг своей оси. В этот день обычно напоминают о важности Земли и ее вращении как основах для жизни на нашей планете. Земля совершает вращение вокруг своей оси за 24 часа, что создает циклы дня и ночи. Это вращение является одним из ключевых природных процессов, определяющих все физические явления, которые мы наблюдаем на планете. Земля вращается и дает возможность возникновения природных явлений, таких как изменение времен года, циркуляция атмосферных масс и океанических течений, оказывающих непосредственное влияние на климат и жизнь людей.

День повитух

Малоизвестный праздник, отмечаемый в честь важной роли повитух (акушерок) в помощи женщинам во время родов и в послеродовом периоде. Этот день является возможностью отметить тех специалистов, которые играют чрезвычайно важную роль в обеспечении здоровья матери и ребенка во время родов, а также в послеродовом периоде. Дата 8 января была выбрана в качестве даты для празднования из-за того, что она в некоторых странах является днем, когда отмечают определенные события в истории профессии акушерки или известных фигур, имевших значение для развития акушерства.

Даты и события 8 января

  • 1198 год – начинается понтификат Иннокентия III (Лотарио, граф Сеньи), 176-го Папы римского (1198-1216);
  • 1297 год – Франсуа Гримальди захватывает Монако;
  • 1547 год – в свет выходит Катехизис Мартинаса Мажвидаса – первая книга на литовском языке;
  • 1558 год – французы занимают Кале, последнее континентальное владение Англии во Франции;
  • 1656 год – в нидерландском городе Гарлем выходит первый номер газеты Weeckelijcke Courante van Europa, старейшего из ныне существующих периодических изданий (сейчас исходит от названия Гарлемский вестник);
  • 1828 год – основывают Демократическую партию США;
  • 1851 год – французский физик Леон Фуко благодаря сконструированному им аппарату демонстрирует вращение Земли;
  • 1863 год – в Александрии запускают первый в Африке трамвай-конку;
  • 1889 год – ученый Герман Голлерит из Нью-Йорка получает патент на табулирующую машину, которая была использована при переписи населения в стране;
  • 1918 год – выступая перед членами Конгресса, Президент США Вудро Вильсон предлагает Четырнадцать пунктов – программу мирного переустройства послевоенного мира, которая должна способствовать окончанию Первой Мировой войны;
  • 1919 год – в с. Ясиня нынешней Закарпатской Гуцульщины ведущая коляда местных гуцулов «завершается» разоружением венгерской залоги и установлением украинской Гуцульской Республики;
  • 1926 год – султана Неджду Абдель-Азиз ибн Сауда коронуют в Большой мечети Мекки как король Хиджазу;
  • 1957 год – Бобби Фишер становится чемпионом США по шахматам в возрасте 14 лет;
  • 1961 год – французы на референдуме голосуют за предоставление Алжиру независимости;
  • 1978 год – разгоном великой антиправительственной демонстрации в Куме начинается Исламская революция в Иране;
  • 2004 год – в Саутгемптоне проходит церемония «крещения» морского суперлайнера «Queen Mary 2», крупнейшего в то время в мире;
  • 2020 год – под Тегераном сбили украинский Boeing 737, погибли 176 человек.

Кто родился в этот день

  • 1935 год – выдающийся американский певец и музыкант Элвис Пресли;
  • 1935 год – Украинский поэт, журналист, один из активистов движения «шестидесятников» Василь Симоненко;
  • 1942 год – Выдающийся британский физик-теоретик, член Британского научного Королевского общества и Академии наук США Стивен Хокинг;
  • 1947 год – британский рок-музыкант, певец, продюсер, аудиоинженер, композитор, художник, актер Дэвид Боуи;
  • 1975 год – украинская фигуристка Елена Грушина;
  • 1988 год – украинский бандурист, композитор, аранжировщик, ди-джей, лауреат многих всеукраинских и международных конкурсов, полуфиналист и обладатель приза зрительских симпатий главного шоу страны «Україна має талант-2», основатель группы «Шпилястые кобзари» Ярослав Джусь;
  • 2000 год – военнослужащий Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Валерий Самофалов. Его имя носит сейчас одна из улиц Одессы.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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