День друку та обертання Землі: свята та події 8 січня

Свята 8 січня

Всесвітній день друку

Його мета – згадати значення друкованих медіа та технічних досягнень у галузі друку. Цей день було засновано на честь створення першого друкованого видання, що вийшло в день, коли Йоганн Гутенберг запатентував у 1440 перший друкований прес.

8 січня святкується як день, коли було засновано перший друкований прес, який значно змінив спосіб поширення інформації, зробивши її доступною для ширших мас. Цей винахід вплинув на розвиток науки і культури. У світі, незважаючи на розвиток цифрових технологій, друк залишається найважливішим елементом комунікаційної інфраструктури. День 8 січня дає змогу визнати значення як класичного друку, так і новітніх інновацій в індустрії, таких як 3D-друк, цифровий друк і т.д.

День обертання Землі

Це неофіційна дата, яка обирається для святкування, адже цей день символізує постійну та невидиму для нас ротацію нашої планети навколо осі. У цей день зазвичай нагадують про важливість Землі та її обертання як основи для життя на нашій планеті. Земля здійснює обертання навколо своєї осі за 24 години, що створює цикли дня та ночі. Це є одним з ключових природних процесів, що визначають всі фізичні явища, які ми спостерігаємо на планеті. Земля обертається і дає можливість виникнення природних явищ, таких як зміна пір року, циркуляція атмосферних мас і океанічних течій, які безпосередньо впливають на клімат і життя людей.

День повитух

Маловідоме свято, що відзначається на честь важливої ​​ролі повитух (акушерок) в допомоги жінкам під час пологів та в післяпологовому періоді. Цей день є можливістю відзначити тих фахівців, які відіграють надзвичайно важливу роль у забезпеченні здоров’я матері та дитини під час пологів, а також у післяпологовому періоді. Дата 8 січня була обрана як дата для святкування через те, що вона в деяких країнах є днем, коли відзначають певні події в історії професії акушерки або відомих фігур, що мали значення для розвитку акушерства.

Дати та події 8 січня

1198 рік – починається понтифікат Інокентія III (Лотаріо, граф Сеньї), 176-го Папи римського (1198-1216);

1297 – Франсуа Грімальді захоплює Монако;

1547 рік – у світ виходить Катехизис Мартінаса Мажвідаса – перша книга литовською мовою;

1558 – французи займають Кале, останнє континентальне володіння Англії у Франції;

1656 рік – у нідерландському місті Гарлем виходить перший номер газети Weeckelijcke Courante van Europa, найстарішого з існуючих періодичних видань (зараз походить від назви Гарлемський вісник);

1828 рік – засновують Демократичну партію США;

1851 рік – французький фізик Леон Фуко завдяки сконструйованому ним апарату демонструє обертання Землі;

1863 – в Олександрії запускають перший в Африці трамвай-конку;

1889 рік – вчений Герман Голлеріт з Нью-Йорка отримує патент на машину, що табулювала, яка була використана при переписі населення в країні;

1918 рік – виступаючи перед членами Конгресу, Президент США Вудро Вільсон пропонує Чотирнадцять пунктів – програму мирного перебудови повоєнного світу, яка має сприяти закінченню Першої Світової війни;

1919 рік – у с. Ясіня нинішньої Закарпатської Гуцульщини провідна коляда місцевих гуцулів «завершується» роззброєнням угорської застави та встановленням української Гуцульської Республіки;

1926 рік – султана Неджду Абдель-Азіз ібн Сауда коронують у Великій мечеті Мекки як король Хіджазу;

1957 рік – Боббі Фішер стає чемпіоном США з шахів у віці 14 років;

1961 рік – французи на референдумі голосують за надання Алжиру незалежності;

1978 рік – розгоном великої антиурядової демонстрації в Кумі починається Ісламська революція в Ірані;

2004 рік – у Саутгемптоні проходить церемонія «хрещення» морського суперлайнера «Queen Mary 2», найбільшого на той час у світі;

2020 рік – під Тегераном збили український Boeing 737, загинуло 176 людей.

Хто народився цього дня