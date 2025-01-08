Церковный праздник 8 января: что нельзя делать сегодня до обеда

Кто такие преподобные Григорий чудотворец и Григорий затворник Печерские

Григорий чудотворец жил в XI веке, монашеский постриг принял в Киево-Печерской лавре. Его знали за его ученость – он много читал, много знал, а книги считал своим единственным достоянием. В предании сказано, что Григорий имел дар вразумления: он несколько раз встречал воров в обители – то в келии, то в саду монастыря – и всех монах убедил оставить свой промысел и начать жить честно.

Однажды Григорий шел за водой ко Днепру – там его увидели отроки князя Ростислава. Они стали смеяться над ним, издеваться и ругать его. Монах терпел, но после ответил: «Дети, вам бы надлежало сокрушаться и просить молитв, ибо над вами решен уже суд Божий… Вы все вместе с вашим князем найдете смерть в воде». Об этом донесли князю Ростиславу, и он, разгневанный, велел бросить связанного Григория в Днепр. Однако предсказание монаха сбылось: Ростислав и княжичи утонули, когда спасались бегством от половцев – на глазах у брата, князя Владимира Мономаха.

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Григорий, затворник Киево-Печерский, жил в XIV веке. О нем известно довольно мало: он жил в затворе, питался всю жизнь невареной травой. Когда к нему приходили больные, эту же траву давал и им – и они исцелялись.

8 января также отмечают день памяти святителя Емельяна, епископа Кизического, пострадавшего за веру в IX веке.

По юлианскому календарю сегодня Собор Пресвятой Богородицы.

Приметы на 8 января: каким будет лето?

По приметам дня судят, какой будет погода и лето:

снежки хорошо лепятся – к теплу;

зяблики запели – жди потепления со дня на день;

закат красного цвета – будет мороз;

вороны галдят – к метели;

день выдался морозный и вьюжный – лето будет холодным.

В народе 8 января – Емельянов день. Его, так же как Ивана Бражника, считали Перезимником, то есть, переходным временем от зимы к весне.

Что нельзя делать сегодня

Ссориться, отказывать в помощи, бездельничать;

Работать в первой половине дня – все пойдет вкривь и вкось, но потом можно заниматься любым делом.

Плохая примета – варить и пить кисель сегодня, считается, что это может привлечь несчастье в дом.

Что можно делать 8 января

У почитаемых сегодня святых просят об избавлении от болезней, о ниспослании мудрости для близких, ведущих неправедную жизнь, а также помощи в укреплении семьи, воспитании детей.

В народе в этот день приглашали в гости и угощали кума с кумой – считалось, что это укрепит здоровье детей. Кум и кума приходили в дом к крестникам с куском мыла и полотенцем.

Традиционно в этот день также провожают Рождественские святки и возвращаются к повседневным делам.

Кто отмечает именины 8 января