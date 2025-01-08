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Церковный праздник 8 января: что нельзя делать сегодня до обеда

Церковный праздник 8 января: что нельзя делать сегодня до обеда

Сегодня, 8 января 2025 года (21 января по старому стилю), православная церковь вспоминает преподобных Григория чудотворца и Григория затворника Печерских. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю, рассказывает «Одесская жизнь».

Кто такие преподобные Григорий чудотворец и Григорий затворник Печерские

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Григорий чудотворец жил в XI веке, монашеский постриг принял в Киево-Печерской лавре. Его знали за его ученость – он много читал, много знал, а книги считал своим единственным достоянием. В предании сказано, что Григорий имел дар вразумления: он несколько раз встречал воров в обители – то в келии, то в саду монастыря – и всех монах убедил оставить свой промысел и начать жить честно.

Однажды Григорий шел за водой ко Днепру – там его увидели отроки князя Ростислава. Они стали смеяться над ним, издеваться и ругать его. Монах терпел, но после ответил: «Дети, вам бы надлежало сокрушаться и просить молитв, ибо над вами решен уже суд Божий… Вы все вместе с вашим князем найдете смерть в воде». Об этом донесли князю Ростиславу, и он, разгневанный, велел бросить связанного Григория в Днепр. Однако предсказание монаха сбылось: Ростислав и княжичи утонули, когда спасались бегством от половцев – на глазах у брата, князя Владимира Мономаха.

***
Григорий, затворник Киево-Печерский, жил в XIV веке. О нем известно довольно мало: он жил в затворе, питался всю жизнь невареной травой. Когда к нему приходили больные, эту же траву давал и им – и они исцелялись.

8 января также отмечают день памяти святителя Емельяна, епископа Кизического, пострадавшего за веру в IX веке.

По юлианскому календарю сегодня Собор Пресвятой Богородицы.

Приметы на 8 января: каким будет лето?

По приметам дня судят, какой будет погода и лето:

  • снежки хорошо лепятся – к теплу;
  • зяблики запели – жди потепления со дня на день;
  • закат красного цвета – будет мороз;
  • вороны галдят – к метели;
  • день выдался морозный и вьюжный – лето будет холодным.

В народе 8 января – Емельянов день. Его, так же как Ивана Бражника, считали Перезимником, то есть, переходным временем от зимы к весне.

Что нельзя делать сегодня

  • Ссориться, отказывать в помощи, бездельничать;
  • Работать в первой половине дня – все пойдет вкривь и вкось, но потом можно заниматься любым делом.
  • Плохая примета – варить и пить кисель сегодня, считается, что это может привлечь несчастье в дом.

Что можно делать 8 января

  • У почитаемых сегодня святых просят об избавлении от болезней, о ниспослании мудрости для близких, ведущих неправедную жизнь, а также помощи в укреплении семьи, воспитании детей.
  • В народе в этот день приглашали в гости и угощали кума с кумой – считалось, что это укрепит здоровье детей. Кум и кума приходили в дом к крестникам с куском мыла и полотенцем.
  • Традиционно в этот день также провожают Рождественские святки и возвращаются к повседневным делам.

Кто отмечает именины 8 января

  • Именины сегодня отмечают Василий, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Доминика, Евгений, Емельян, Иван, Илья, Михаил, Пафнутий, Юлиан.
  • По старому стилю день ангела у Александра, Дмитрия, Михаила, Марии, Ефима, Григория, Давида.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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