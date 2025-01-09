Ее нежно называют «бабушка»: как пенсионерка из Подольска стала одной из самых ярких волонтеров Украины

80 тысяч собрала за час

Эта инициативная женщина – владелица магазина «У бабушки» и одна из самых ярких волонтерок Украины. Магазин, как и его хозяйку, в городе знают почти все.

Ее телефон не замолкает. Звонят и военные, и гражданские, которым нужна помощь. В таком режиме бабушка Дина живет с 24 февраля 2022 года. Именно тогда она открыла в Подольске свою, волонтерскую, линию фронта.

Центром для сбора помощи воинам стал ее магазинчик. Тогда, в самом начале, ей удалось за один час собрать 80 тысяч гривен.

– Сегодня сборы идут немного медленнее. Но все равно собираем деньги, складываем посылки и отправляем на нужды двадцать первой и двадцать пятой бригад. Стараюсь с помощью неравнодушных людей удовлетворять потребности военных, – рассказывает бабушка Дина.

Женщина говорит, что еще два года назад сама ездила за рулем своего авто с провиантом к воинам на передовую. Теперь, учитывая свой почтенный возраст, она отправляет посылки через «Новую почту». Она добрым словом вспоминает работников отделения, которые всегда идут навстречу.

Закупают все: от обуви до инструментов

– Я стремилась быть полезной для защитников. И когда в первый день войны судьба свела меня с Валентиной Шульц – волонтеркой из Одессы, я обратилась к ней за советом, ведь не знала, с чего начинать, – делится воспоминаниями Дина Владимировна.

Сегодня на прилавке ее магазина стоит хорошо знакомая всем коробочка с надписью «На ЗСУ». На пожертвования волонтеры закупают все, в чем нуждаются наши военные: от обуви до инструментов.

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Отец Яков передает бабушке Дине восковые свечи, а волонтеры готовят из них окопные свечи.

– Ребята очень благодарны за окопные свечи. Одна свеча может гореть до четырех часов и не гаснет на ветру. На ней можно приготовить или разогреть еду, или просто согреться, – рассказывает волонтерка.

Недавно женщина отправила на фронт баллончики с запасными баллончиками.

Вместе с дочерью и неравнодушными людьми

Бабушка занимается не только сбором денег. Когда в Подольск начали приезжать переселенцы, она поддерживала их собственными деньгами, помогала продуктами питания, одеждой, обувью.

Сотрудничает и с волонтерским отрядом «Паляница», который с первых дней полномасштабной войны выпекает лакомства для наших военных и устраивает благотворительные ярмарки.

Для рукодельниц хора Подольского дома культуры она закупает пряжу на носки для воинов. А женщины вяжут и участвуют во всеукраинской акции «Согрей».

Вместе с бабушкой Диной работает ее дочь Алевтина. Помогают соседи Ирина и Валентин Вольские, отец Яков, волонтеры Вадим Плешкун, Людмила Тартар, Андрей Сакара и многие неравнодушные люди.

«У бабушки» всегда уютно

«У бабушки» для ВСУ, спасателей и полиции всегда найдутся бесплатные ароматный кофе и душистый чай.

– Я не беру деньги. Каждый из них на своем фронте приближает нашу победу, – говорит бабушка Дина.

Ее небольшой магазин всегда многолюден. Здесь оживленно обсуждаются новости с фронта и запросы военных. Любимцы бабушки Дины – собака Соня и кошка Буся, которые ходят с хозяйкой на работу, создают домашний уют.

Отдохнем после победы

Бабушка Дина и ее упорство уже давно покорили социальные сети. У нее более миллиона подписчиков, а видео, в которых она призывает собирать деньги на нужды ВСУ, набрали миллионы просмотров. Бабушка говорит, что если бы каждый из ее подписчиков пожертвовал хотя бы по одной гривне, волонтеры смогли бы закрыть множество запросов на аптечки, бронежилеты, предметы личной гигиены, форму и т.д.

– С началом большой войны мой бизнес в минусе. Но пусть, лишь бы Украина победила. Это главная цель моей жизни. Поэтому мой девиз – жить, работать и приближать победу, – делится планами волонтерка.

Дина Сарафанникова работает без выходных, говорит, что отдохнет после победы. Сейчас нет времени на отдых – есть много дел.