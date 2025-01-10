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День метро та День скорочення витрат на електроенергію: що ще святкують 10 січня

День метро та День скорочення витрат на електроенергію: що ще святкують 10 січня

Що святкують в Україні та світі 10 січня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.

Що святкують 10 січня

Всесвітній день метро

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Цей день наголошує на значенні метро як важливого засобу громадського транспорту. Він підкреслює роль підземних перевезень у зменшенні заторів, економії часу та поліпшенні екологічної ситуації в містах.

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День скорочення витрат на електроенергію

Присвячений підвищенню обізнаності про ефективне використання електроенергії. Нагадує про важливість економії ресурсів задля зменшення витрат і впливу на довкілля.

День тих, хто кидає

Спрямований на підтримку людей, які вирішили позбутися шкідливих звичок чи змінити життя на краще. Він слугує нагадуванням, що зміни можливі, якщо діяти з рішучістю та наполегливістю.

День шанування кімнатних рослин

Звертає увагу на користь вирощування рослин вдома для поліпшення мікроклімату й естетики житла. Цей день нагадує про важливість догляду за зеленими мешканцями оселі.

День гіркого шоколаду

Присвячений особливому різновиду шоколаду, який має унікальний смак і корисні властивості. Сприяє популяризації гіркого шоколаду як частини здорового способу життя.

День устриць Рокфеллера

День нагадує про кулінарну витонченість цієї страви, яку створили у США. Він популяризує традиції подачі устриць і підкреслює їхню цінність як делікатесу.

День порятунку орлів

Цей день привертає увагу до зусиль із захисту цих величних птахів. Він закликає до збереження їхнього середовища існування і підтримки програм з охорони дикої природи.

День своєрідних людей

Присвячений унікальним особистостям, які відрізняються своїм поглядом на світ чи поведінкою. Цей день нагадує про важливість прийняття різноманіття й поваги до індивідуальності.

Іменини 10 січня

Які сьогодні іменини: Анатолій, Григорій, Макар, Павло, Петро.

Хто з відомих людей народився 10 січня

  • 1838 рік: український поет Григорій Воробкевич;
  • 1934 рік: перший президент незалежної України Леонід Кравчук;
  • 1989 рік: плавець, чемпіон і призер літніх Паралімпійських ігор, майстер спорту України міжнародного класу Денис Дубров.

Пам’ятні дати 10 січня

  • 49 рік до н. е. — Гай Юлій Цезар перетинає річку Рубікон і розпочинає похід на Рим;
  • 1569 рік: у Любліні розпочинається сейм, присвячений питанням унії польської та литовської держав;
  • 1863 рік: у Лондоні відкривається перша міська підземна залізниця — метро;
  • 1867 рік: в Японії Токуґава Йосінобу стає 15-м сьоґуном сьоґунату Едо;
  • 1901 рік: з відкриття нафтової вишки в Бюмоні (Техас) починається техаський нафтовий бум;
  • 1920 рік: набирає чинності Версальський договір та, зокрема, Угода (статут) Ліги Націй;
  • 1942 рік: компанія Ford Motor Company починає виробництво автомобілів моделі Jeep;
  • 1946 рік: у Лондоні у Центральному залі Вестмінстера відбувається перше засідання Генеральної Асамблеї ООН, в якому взяли участь представники 51 країни;
  • 1962 рік: стається найбільша в історії лавин катастрофа: обвал із Невадо-Уаскаран (Перу);
  • 1972 рік: трамвайна аварія у Львові, в результаті якої гине 26 осіб;
  • 1992 рік: в Україні вводять в обіг карбованець як купон Національного банку України;
  • 1992 рік: Україна встановлює дипломатичні відносини з Бразилією, Чилі та Великою Британією;
  • 1994 рік: у Брюсселі на зустрічі представників країн-членів НАТО приймають проєкт програми «Партнерство заради миру», до якої 1998 року приєднується й Україна;
  • 2003 рік: Північна Корея заявляє про вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

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