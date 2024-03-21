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День лесов и праздник кукольников: даты и события 21 марта

День лесов и праздник кукольников: даты и события 21 марта

Сегодня, в четверг, 21 марта – 757-й день войны в Украине. До Нового года осталось 285 дней. А еще этот день весьма богат на праздники и события. «Одесская жизнь» предлагает вспомнить о самых главных.

Праздники 21 марта

Международный день лесов

Международный День лесов

Этот праздник, который отмечают как в Украине, так и в мире, был создан по инициативе ООН 28 ноября 2012 года из-за значительных потерь лесных насаждений (около 13 миллионов гектаров в год). Главной целью этого дня является повышение осведомленности о ценности лесов и деревьев, призыв к созданию различных мер по их защите.

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Всемирный день гипнородов

Да, есть и такой праздник. Его дата была выбрана не случайно, ведь это первый день астрономической весны и является символом начинаний и возрождения. Праздник посвящен повышению осведомленности о гипнородах и их преимуществах для малышей и мам.

Гипнороды – это специальная программа подготовки к родам, в которой акцент делается на естественных родах. Она учит разным методам самовнушения для борьбы со страхом и болью во время родов.

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

Эта дата была основана ООН 26 октября 1966 года. Ее также выбрали не случайно: именно в этот день в 1960 году прошла демонстрация в Южно-Африканской республике, во время которой полицейские убили 69 мирных людей. Главная цель события состоит в привлечении общества к уважению и терпимости друг к другу.

Международный день кукольника

Кукловоды Одесского театра кукол

Фрагмент спектакля в Одесском театре кукол. Фото Марии Котовой

Более позитивный творческий профессиональный праздник был создан в 2002 году. Идея его создания пришла к известному деятелю кукольного театра Дживадо Золфагарихо (Иран).

Именно от мастерства кукольника зависит успех спектакля и атмосфера, царящая во время нее. Театр кукол является древним искусством. В Украине же первый появился в Чернигове в 1921 году.

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Международный день человека с синдромом Дауна

Этот день начали отмечать в 2006 году по инициативе Европейской ассоциации синдрома Дауна. И эту дату выбрали не случайно – она расшифровывается как причина возникновения синдрома (три 21 хромосомы – 21.03).

Синдром Дауна является врожденной генетической патологией, открытой в 1866 году Джоном Дауном. У таких людей очень отличается мировоззрение, они медленнее развиваются, но очень талантливы и добры.

Всемирный день домашнего хозяйства

Этот необычный праздник основан по инициативе Международной федерации домашнего хозяйства еще в 1982 году. Но ежегодно его начали отмечать только с 2002 года. Главная цель этого дня – расширить осведомленность людей о домашнем хозяйстве и грамотной экономике.

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Всемирный день поэзии

Этот праздник творческих людей был установлен по инициативе ЮНЕСКО для того, чтобы пропагандировать искусство поэзии, поддержать языковое разнообразие и способствовать мелким издательствам.

Памятные даты и события 21 марта

  • 630 год – византийский император Ираклий отражает у сасанидов Крест Иисуса Христа и возвращает его в Иерусалим;
  • 1804 год – вводят в действие Кодекс Наполеона;
  • 1884 год – во Франции по инициативе Вальдека-Руссо отменяют действовавший с 1791 года запрет на создание профсоюзов;
  • 1927 год – в Киеве вышел первый номер украинской «Литературной газеты»;
  • 1935 год – по требованию Реза Шах Пахлави иностранные государства начинают называть Персию Ираном;
  • 1945 год – во время ошибочного налета союзнических ВВС на школу в Копенгагене погибает 125 гражданских датчан, в том числе 86 школьников;
  • 1961 год – проходит первый концерт группы The Beatles (Ливерпуль, The Cavern Club);
  • 1980 год – президент США Джимми Картер призывает к бойкоту Олимпийских игр в Москве;
  • 1990 год – Намибия становится независимой от Южной Африки.

Кто родился 21 марта

  • 1768 – Жан Батист Жозеф Фурье, французский математик;
  • 1839 – Модест Мусоргский, русский композитор;
  • 1862 – Николай Пимоненко, украинский художник;
  • 1870 – Александр Лотоцкий, украинский писатель, член Украинского Центрального Совета;
  • 1877 – Морис Фарман, французский пионер авиации, создатель первого в мире пассажирского самолета;
  • 1889 – Александр Вертинский, русский певец, уроженец Киева;
  • 1920 – Георг Отс, эстонский певец;
  • 1929 – Юрий Мушкетик, украинский писатель, председатель Союза писателей Украины;
  • 1944 – Тимоти Далтон, английский киноактер;
  • 1958 – Гери Олдмен, английский киноактер;
  • 1960 – Айртон Сенна, бразильский автогонщик, трехкратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1;
  • 1962 – Мэтью Бродерик, американский киноактер;
  • 1963 – Роналд Куман, нидерландский футболист и тренер;
  • 1967 – Йонас Берггрен, музыкант группы Ace of Base;
  • 1980 – Роналдинью, бразильский футболист.
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