День лісів та свято лялькарів: дати та події 21 березня

Свята 21 березня

Міжнародний день лісів

Це свято, яке відзначають як в Україні, так і у світі, було створено з ініціативи ООН 28 листопада 2012 року через значні втрати лісових насаджень (близько 13 мільйонів гектарів на рік). Головною метою цього дня є підвищення поінформованості щодо цінності лісів та дерев, заклик до створення різних заходів щодо їх захисту.

Всесвітній день гіпнородів

Так, є й таке свято. Його дату було обрано не випадково, адже це перший день астрономічної весни і є символом починань та відродження. Свято присвячене підвищенню поінформованості про гіпнороди та їх переваги для малюків та мам.

Гіпнороди – це спеціальна програма підготовки до пологів, в якій акцент робиться на природних пологах. Вона вчить різним методам самонавіювання для боротьби зі страхом та болем під час пологів.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації

Ця дата була започаткована ООН 26 жовтня 1966 року. Її також обрали не випадково: саме цього дня 1960 року відбулася демонстрація в Південно-Африканській республіці, під час якої поліцейські вбили 69 мирних людей. Головна мета події полягає у залученні суспільства до поваги та терпимості один до одного.

Міжнародний день лялькаря

Більш позитивне творче професійне свято було створено у 2002 році. Ідея його створення дійшла відомого діяча лялькового театру Дживадо Золфагаріхо (Іран).

Саме від майстерності лялькаря залежить успіх спектаклю та атмосфера, що панує під час неї. Театр ляльок є давнім мистецтвом. В Україні ж перший з’явився у Чернігові 1921 року.

Міжнародний день людини із синдромом Дауна

Цей день почали відзначати у 2006 році з ініціативи Європейської асоціації синдрому Дауна. І цю дату обрали невипадково – вона розшифровується як причина виникнення синдрому (три 21 хромосоми – 21.03).

Синдром Дауна є вродженою генетичною патологією, відкритою 1866 року Джоном Дауном. У таких людей дуже відрізняється світогляд, вони повільніше розвиваються, але дуже талановиті та добрі.

Всесвітній день домашнього господарства

Це незвичайне свято започатковано з ініціативи Міжнародної федерації домашнього господарства ще 1982 року. Але щороку його почали відзначати лише з 2002 року. Головна мета цього дня – розширити поінформованість людей про домашнє господарство та грамотну економіку.

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Всесвітній день поезії

Це свято творчих людей було встановлено за ініціативою ЮНЕСКО для того, щоб пропагувати мистецтво поезії, підтримати мовну різноманітність та сприяти дрібним видавництвам.

Пам’ятні дати та події 21 березня

630 рік – візантійський імператор Іраклій відбиває у сасанідів Хрест Ісуса Христа і повертає його до Єрусалиму;

1804 рік – вводять у дію Кодекс Наполеона;

1884 рік – у Франції з ініціативи Вальдека-Руссо скасовують заборону, що діяла з 1791 року, на створення профспілок;

1927 рік – у Києві вийшов перший номер української «Літературної газети»;

1935 рік – на вимогу Реза Шах Пахлаві іноземні держави починають називати Персію Іраном;

1945 рік – під час помилкового нальоту союзницьких ВПС на школу в Копенгагені гине 125 цивільних датчан, у тому числі 86 школярів;

1961 рік – проходить перший концерт гурту The Beatles (Ліверпуль, The Cavern Club);

1980 рік – президент США Джиммі Картер закликає до бойкоту Олімпійських ігор у Москві;

1990 рік – Намібія стає незалежною від Південної Африки.

Хто народився 21 березня