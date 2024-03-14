В Одесской области появятся леса нового типа: в этом году высадят три миллиона деревьев

Об этом сообщили в Южном лесовом офисе.

В филиалах Южного лесного офиса планируется в этом году высадить 11 миллионов новых деревьев, что увеличит площади лесов на 1683 гектара. Весной в Одесской области будет высажено более трех миллионов (408 гектаров) новых деревьев, а в Николаевской области — более восьми миллионов.

Для новых посадок выбраны украинские породы: сосна крымская и дуб обыкновенный.

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В «Лесах Украины» решили уйти от высадки монокультурных лесов, которые состоят исключительно, например, из сосны без примесей других деревьев. Такие посадки уязвимы к изменениям климата, лесным пожарам, болезням и вредителям, поэтому в лесном хозяйстве решили при проведении лесопосадочных кампаний засаживать участки различными породами.

Где появятся новые леса

Новые леса высаживаются на земельных участках, предоставленных в постоянное пользование лесоводам. Размер этих участков определяет объемом запроектированных материалами лесоустройства.

«Мы залесняем земли деградированные, которые вышли из сельхозпользования и требуют облесения для защиты от эрозии и дальнейшей деградации. Это балки, берега рек, пастбища с признаками пастбищной перегрузки и тому подобное», — пояснили в «Лесах Украины».

В рамках лесокультурной кампании 2024 года уже высажено две тысячи дубов и крымских сосен на пустыре возле города Измаил. Это земли филиала «Измаильское лесное хозяйство». Всего в этом году в Измаильском районе высадят тысячу гектаров леса.

Напомним, еще до войны, осенью 2021 года, сообщалось об амбициозных планах властей высадить в Одесском регионе за три года почти 44 миллиона деревьев.