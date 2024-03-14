В Одесской области появятся леса нового типа: в этом году высадят три миллиона деревьев

На юге Украины стартовала весенняя высадка леса. При благоприятных погодных условиях в Одесской области будет высажено более 400 гектаров новых лесов, состоящих из хвойных и лиственных пород деревьев.
Об этом сообщили в Южном лесовом офисе.
В филиалах Южного лесного офиса планируется в этом году высадить 11 миллионов новых деревьев, что увеличит площади лесов на 1683 гектара. Весной в Одесской области будет высажено более трех миллионов (408 гектаров) новых деревьев, а в Николаевской области — более восьми миллионов.
Для новых посадок выбраны украинские породы: сосна крымская и дуб обыкновенный.
Читайте также: В окрестностях города Рени высадят 20 гектаров деревьев
В «Лесах Украины» решили уйти от высадки монокультурных лесов, которые состоят исключительно, например, из сосны без примесей других деревьев. Такие посадки уязвимы к изменениям климата, лесным пожарам, болезням и вредителям, поэтому в лесном хозяйстве решили при проведении лесопосадочных кампаний засаживать участки различными породами.
Где появятся новые леса
Новые леса высаживаются на земельных участках, предоставленных в постоянное пользование лесоводам. Размер этих участков определяет объемом запроектированных материалами лесоустройства.
«Мы залесняем земли деградированные, которые вышли из сельхозпользования и требуют облесения для защиты от эрозии и дальнейшей деградации. Это балки, берега рек, пастбища с признаками пастбищной перегрузки и тому подобное», — пояснили в «Лесах Украины».
В рамках лесокультурной кампании 2024 года уже высажено две тысячи дубов и крымских сосен на пустыре возле города Измаил. Это земли филиала «Измаильское лесное хозяйство». Всего в этом году в Измаильском районе высадят тысячу гектаров леса.
Напомним, еще до войны, осенью 2021 года, сообщалось об амбициозных планах властей высадить в Одесском регионе за три года почти 44 миллиона деревьев.