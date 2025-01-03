Церковные праздники 3 января: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

3 января в церковном календаре — день памяти святого пророка Малахии.

Что это за день

Его жизнь приходилась на V век до нашей эры, а имя означает «мой посланник» или «Божий посланник». Пророк оставил после себя книгу, которая состоит из четырех глав и является завершением Ветхого Завета как в еврейском каноне, так и в христианской традиции. Малахия обращался к израильтянам с призывами вернуться к праведной жизни, напоминая о важности духовного обновления и соблюдения Божьих законов.

Особенно значимым является его пророчество о приходе Мессии и Его предвестника, которое связывают с появлением Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. В книге Малахии есть слова: «Вот, Я посылаю Моего посланника, и он приготовит путь передо Мною». Эти строки считаются важным звеном между Ветхим и Новым Заветом, указывая на завершение одного этапа Божьего промысла и начало нового. Пророк Малахия дожил до глубокой старости, оставив духовное наследие, которое и сегодня вдохновляет верующих.

Что нельзя делать 3 января

Запрещается брать и занимать деньги в долг.

Нельзя ничем хвастаться, потому что останетесь ни с чем.

Не стоит пить алкогольные напитки.

Народные приметы 3 января

смотрели, какой сегодня день: на небе белые пушистые облака — будут метели;

рано рассветает — к скорому снегопаду;

зайцы подходят к человеческим жилищам — ударят сильные морозы;

пушистый иней на деревьях — в ближайшие дни будет ясная погода.

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