Нельзя тяжело работать, а также шуметь, развлекаться, смеяться: что отмечает церковь 6 августа

6 августа 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

6 августа по новому церковному календарю у православных верующих Преображение Господне.

Что такое Преображение Господне

Преображение Господне — один из двунадесятых праздников в православном календаре, который отмечает важное событие из жизни Иисуса Христа. Этот праздник посвящен явлению Божественной славы Христа на горе Фавор, где Он показал свою божественную природу перед тремя апостолами: Петром, Иаковом и Иоанном. Согласно Евангелиям, во время этого явления Иисус был озарен светом, который был настолько ярким, что его лицо сияло, а одежда стала белой, как свет.

Рядом с Ним появились Моисей и Илия, символизирующие Закон и пророков. Голос из облака, окутавшего гору, сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, которого Я возлюбил: слушайте его». Этот праздник символизирует преображение человеческого понимания Бога и отражает важность слушания и восприятия Божьего послания.

Народные приметы 6 августа

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: погода указывает, какой будет зима;

дождь — весна и осень будут такими же;

ясная погода — к сухой и теплой осени;

солнечная погода — зимой будут сильные морозы.

Что нельзя делать 6 августа

Сегодня нельзя делать следующее:

Не стоит играть свадьбы, венчаться.

Нельзя шуметь, развлекаться, смеяться.

Запрещен тяжелый физический труд.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям