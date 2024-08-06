Нельзя тяжело работать, а также шуметь, развлекаться, смеяться: что отмечает церковь 6 августа

Церковный праздник сегодня, 6 августа. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
6 августа 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
6 августа по новому церковному календарю у православных верующих Преображение Господне.
Что такое Преображение Господне
Преображение Господне — один из двунадесятых праздников в православном календаре, который отмечает важное событие из жизни Иисуса Христа. Этот праздник посвящен явлению Божественной славы Христа на горе Фавор, где Он показал свою божественную природу перед тремя апостолами: Петром, Иаковом и Иоанном. Согласно Евангелиям, во время этого явления Иисус был озарен светом, который был настолько ярким, что его лицо сияло, а одежда стала белой, как свет.
Рядом с Ним появились Моисей и Илия, символизирующие Закон и пророков. Голос из облака, окутавшего гору, сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, которого Я возлюбил: слушайте его». Этот праздник символизирует преображение человеческого понимания Бога и отражает важность слушания и восприятия Божьего послания.
Народные приметы 6 августа
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: погода указывает, какой будет зима;
- дождь — весна и осень будут такими же;
- ясная погода — к сухой и теплой осени;
- солнечная погода — зимой будут сильные морозы.
Что нельзя делать 6 августа
Сегодня нельзя делать следующее:
- Не стоит играть свадьбы, венчаться.
- Нельзя шуметь, развлекаться, смеяться.
- Запрещен тяжелый физический труд.
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