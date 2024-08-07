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День, когда нельзя обижать аистов: церковный праздник 7 августа

День, когда нельзя обижать аистов: церковный праздник 7 августа

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря. Какой церковный праздник отмечают сегодня, 7 августа 2024 года, по новому и старому стилю, а также какие приметы этого дня, читайте в материале «Одесской жизни».

Пимен Печерский: его постригли ангелы

7 августа по новому церковному календарю (20 августа по старому) день памяти преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского. В народном календаре день прозвали Марины – Пимены.

Пимен Печерский жил в XI-XII веках. Он был слабым ребенком и сам попросил родителей отвезти его в Киево-Печерскую лавру. Родители отвезли сына и стали молить о его исцелении. Пимен же решил остаться в Лавре – согласно преданию, его оставили в монастыре, а обряд пострига совершили ангелы.

В обители Пимен прожил еще 20 лет, а за 3 дня до его смерти случилось чудо – он выздоровел: над церковью появились три огненных столпа, и монах вдруг исцелился. Он смог обойти весь монастырь, простился со всеми и завещал похоронить его в пещере, где находились мощи преподобного Антония (Ближние пещеры).

Сегодня церковь также вспоминает Пимена, постника Печерского. О нем сохранилось мало информации. Известно, что он ел только раз в неделю, но трудился наравне с другими и никогда не ослабевал от своего поста. Через ночь стоял на молитве. Мощи святого покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

По старому календарному стилю сегодня Успение праведной Анны, матери Богородицы.

7 августа: приметы и запреты дня

По приметам сегодняшнего дня можно узнать погоду в ближайшее время и какой будет зима:

  • туман рассеялся вместе с восходом солнца – будет хорошая погода;
  • рассвет алый и облака на горизонте выстроились в одну линию – к дождю;
  • пауков не видно – погода испортится;
  • аисты готовятся отлетать – к ранней зиме.

В народном календаре 7 августа – праздник Марины – Пимены. Прозвали его так потому, что в этот день также совершается память мученика Марина Кесарийского. Народный праздник 7 августа известен под названиями Маринин день, Анна Летняя, Анна Зимоуказательница, Холодница. Считается, что с этого дня уходит лето.

Что нельзя делать 7 августа

Очень важно в этот день не оскорблять аистов, то есть на них нельзя кричать, в них не следует бросать камни и т.д. Иначе в вашей жизни поселятся беды и неудачи.

Все еще продолжается Успенский пост – такой же строгие, как и Великий пост, поэтому запрещается употреблять в пищу мясо, яйца и молочные продукты.

Запрещается отказывать в помощи просящему.

Что можно делать 7 августа

К святому Пимену Многоболезненному обращаются с молитвами об исцелении от недугов.

Считается, что в этот день нужно обязательно помочь больным, бедным, обездоленным, подать милостыню, сделать взнос на благотворительность – все добрые дела принесут благополучие в семью.

7 августа традиционно заканчивают сбор малины и обязательно пекут малиновый пирог. Также в старину в этот день особо почитали аистов – как покровителей семьи и дома.

У кого именины 7 августа

Именины сегодня по новому церковному календарю отмечают Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Петр.

По старому стилю именины празднуют Александр, Макар, Анна.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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