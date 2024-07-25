Анна Летняя: что это за праздник и каковы его приметы

Анна Летняя: что это за праздник и каковы его приметы

Сегодня, 25 июля (по старому стилю – 7 августа), верующие чтят Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Рассказываем о традициях и приметах 25 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

Святая Анна – одна из самых почитаемых у христиан

Святая Анна является одной из самых почитаемых святых в христианстве, хотя ее имя не упоминается в Библии.

Согласно преданию, Анна родилась в I веке до н.э. в Вифлееме. Она вышла замуж за Иоакима, но детей у них не было. Однажды Иоаким хотел принести жертву Богу, но ему запретили, так как у него не было детей. Мужчина настолько расстроился, что ушел в пустыню и стал там непрестанно молиться. Вскоре к нему явился ангел и поведал, что Бог пошлет ему дочь. Этой дочерью стала Пресвятая Дева Мария.

Анна горячо молилась о даровании ей ребенка и обещала посвятить его Богу. Она была очень заботливой матерью и воспитывала дочь до трех лет. В три года Марию ввели в храм Господень, где оставили на воспитание. Через 5 или 6 лет после этого умер Иоаким, а еще через два года – Анна. Это произошло в Иерусалиме, там же Анну и похоронили.

Во времена правления императора Юстиниана II (710 год) мощи святой и мафорий (покрывало) перенесли в Константинополь. Ныне частицы ее мощей находятся в разных храмах мира.

По старому календарному стилю сегодня день памяти мучеников Феодора, варяга, и сына его Иоанна.

Приметы на 25 июля

По приметам дня судят, какой будет зима:

  • с утра очень холодно – такой же и зима будет;
  • дождь с самого утра – зимой будет много снега;
  • теплый и сухой день – к солнечной зиме;
  • какая погода 25 июля до обеда – такой зима будет до декабря, какая после обеда – такая будет с января.

В народном календаре 25 июля – праздник Анна Летняя или Анна Холодница. Замечено, что с этого дня утром и ночью становится все холоднее.

Что нельзя делать 25 июля

  • Не следует злоупотреблять алкогольными напитками;
  • Не стоит болтать попусту – эти разговоры к добру не приведут;
  • Нельзя ругаться со старшими – иначе год удачи не будет;
  • Запрещается лениться и бездельничать;
  • Ремонт одежды или обуви также лучше отложить на другой день.

Что можно делать 25 июля

  • Праведная Анна – покровительница брака, будущих матерей, а также бедных людей. В молитвах к святой просят, чтобы Бог послал детей, об их здоровье и семейном счастье.
  • В народе считается, что в этот день хорошо играть свадьбу и крестить детей.
  • Также на Анну принято начинать копать картошку. Из картофеля нового урожая нужно обязательно что-то приготовить в этот день – чтобы год прожить в достатке.

У кого именины 25 июля

  • Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Макар, Анна.
  • По старому стилю именины празднуют Антон, Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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