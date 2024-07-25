Анна Летняя: что это за праздник и каковы его приметы

Сегодня, 25 июля (по старому стилю – 7 августа), верующие чтят Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Рассказываем о традициях и приметах 25 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.
Святая Анна – одна из самых почитаемых у христиан
Святая Анна является одной из самых почитаемых святых в христианстве, хотя ее имя не упоминается в Библии.
Согласно преданию, Анна родилась в I веке до н.э. в Вифлееме. Она вышла замуж за Иоакима, но детей у них не было. Однажды Иоаким хотел принести жертву Богу, но ему запретили, так как у него не было детей. Мужчина настолько расстроился, что ушел в пустыню и стал там непрестанно молиться. Вскоре к нему явился ангел и поведал, что Бог пошлет ему дочь. Этой дочерью стала Пресвятая Дева Мария.
Анна горячо молилась о даровании ей ребенка и обещала посвятить его Богу. Она была очень заботливой матерью и воспитывала дочь до трех лет. В три года Марию ввели в храм Господень, где оставили на воспитание. Через 5 или 6 лет после этого умер Иоаким, а еще через два года – Анна. Это произошло в Иерусалиме, там же Анну и похоронили.
Во времена правления императора Юстиниана II (710 год) мощи святой и мафорий (покрывало) перенесли в Константинополь. Ныне частицы ее мощей находятся в разных храмах мира.
По старому календарному стилю сегодня день памяти мучеников Феодора, варяга, и сына его Иоанна.
Приметы на 25 июля
По приметам дня судят, какой будет зима:
- с утра очень холодно – такой же и зима будет;
- дождь с самого утра – зимой будет много снега;
- теплый и сухой день – к солнечной зиме;
- какая погода 25 июля до обеда – такой зима будет до декабря, какая после обеда – такая будет с января.
В народном календаре 25 июля – праздник Анна Летняя или Анна Холодница. Замечено, что с этого дня утром и ночью становится все холоднее.
Что нельзя делать 25 июля
- Не следует злоупотреблять алкогольными напитками;
- Не стоит болтать попусту – эти разговоры к добру не приведут;
- Нельзя ругаться со старшими – иначе год удачи не будет;
- Запрещается лениться и бездельничать;
- Ремонт одежды или обуви также лучше отложить на другой день.
Что можно делать 25 июля
- Праведная Анна – покровительница брака, будущих матерей, а также бедных людей. В молитвах к святой просят, чтобы Бог послал детей, об их здоровье и семейном счастье.
- В народе считается, что в этот день хорошо играть свадьбу и крестить детей.
- Также на Анну принято начинать копать картошку. Из картофеля нового урожая нужно обязательно что-то приготовить в этот день – чтобы год прожить в достатке.
У кого именины 25 июля
- Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Макар, Анна.
- По старому стилю именины празднуют Антон, Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.