День, коли не можна ображати лелек: церковне свято 7 серпня

Пімен Печерський: його постригли ангели

7 серпня за новим церковним календарем (20 серпня за старим) день пам’яті преподобних Пимена Багатоболісного, Печерського та Пімена, ігумена, постника Печерського. У народному календарі день називали Марини – Пімени.

Пимен Печерський мешкав у XI-XII століттях. Він був слабкою дитиною і сам попросив батьків відвезти її до Києво-Печерської лаври. Батьки відвезли сина і почали благати про його зцілення. Пимен вирішив залишитися в Лаврі – згідно з переказами, його залишили в монастирі, а обряд постригу здійснили ангели.

В обителі Пімен прожив ще 20 років, а за 3 дні до його смерті трапилося диво – він одужав: над церквою з’явилися три вогняні стовпи, і чернець раптом зцілився. Він зміг обійти весь монастир, попрощався з усіма та заповідав поховати його в печері, де знаходилися мощі преподобного Антонія (Ближні печери).

Сьогодні церква також згадує Пимена, постника Печерського. Про нього мало мало інформації. Відомо, що він їв лише раз на тиждень, але працював нарівні з іншими і ніколи не слабшав від свого посту. Усю ніч стояв на молитві. Мощі святого спочивають у Далеких печерах Києво-Печерської лаври.

За старим календарним стилем сьогодні Успіння праведної Анни, матері Богородиці.

7 серпня: прикмети та заборони дня

За прикметами сьогоднішнього дня можна дізнатися погоду найближчим часом і якою буде зима:

туман розвіявся разом зі сходом сонця – буде гарна погода;

світан червоний і хмари на горизонті вишикувалися в одну лінію – до дощу;

павуків не видно – погода зіпсується;

лелеки готуються відлітати – до ранньої зими.

У народному календарі 7 серпня – свято Марини – Пімени. Прозвали його так тому, що цього дня також вшановується пам’ять мученика Марина Кесарійського. Народне свято 7 серпня відоме під назвами Маринін день, Ганна Літня, Ганна Зимовказівниця, Холодниця. Вважається, що з цього дня йде літо.

Що не можна робити 7 серпня

Дуже важливо у цей день не ображати лелек, тобто на них не можна кричати, у них не слід кидати каміння тощо. Інакше у вашому житті оселяться біди та невдачі.

Все ще триває Успенський піст – такий самий суворий, як і Великий піст, тому забороняється вживати м’ясо, яйця та молочні продукти.

Забороняється відмовляти у прохачому.

Що можна робити 7 серпня

До святого Пимена Багатохворого звертаються з молитвами про зцілення від недуг.

Вважається, що цього дня потрібно обов’язково допомогти хворим, бідним, знедоленим, подати милостиню, зробити внесок на благодійність – усі добрі справи принесуть добробут у сім’ю.

7 серпня традиційно закінчують збирання малини і обов’язково печуть малиновий пиріг. Також за старих часів цього дня особливо шанували лелек як покровителів сім’ї та дому.

У кого іменини 7 серпня

Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Олександр, Олексій, Опанас, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Петро.

За старим стилем іменини святкують Олександр, Макар, Ганна.