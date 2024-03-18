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Питание во время Великого поста: что можно есть, что нет, еда по дням недели

Питание во время Великого поста: что можно есть, что нет, еда по дням недели

Великий пост – это время, когда православные христиане готовятся к празднованию Пасхи, важнейшего праздника в христианском календаре. Этот период требует не только духовной, но и телесной подготовки, заключающейся в отказе от скоромной пищи и сосредоточении на молитвах и духовном чтении.

Что можно есть в Великий пост

  • Растительная пища: фрукты, овощи, сухофрукты.
  • Соление и квашение: овощи и фрукты, консервированные без использования масла.
  • Сухари, чай, баранки: простые, необогащенные продукты.
  • Грибы и орехи:как источник белка.
  • Черный и серый хлеб: без добавления молочных продуктов.
  • Каши на воде, кисели: без молока и масла.

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Ограничения в Великий пост: что нельзя есть

  • Мясные продукты, рыба, яйца, молоко: полный отказ.
  • Потребление пищи: не чаще одного раза в день, кроме суббот и воскресений.
  • Алкогольные напитки и курение: запрещено.

Особенности питания по дням

  • Понедельник, среда, пятница:сухоедение (компоты, вода, овощи и фрукты).
  • Вторник и четверг:горячая еда без масла.
  • Суббота и воскресенье:горячая еда с маслом.

Ослабление поста

С разрешения священника, ослабление поста возможно для беременных женщин, больных, детей и пожилых людей. Также, путешествующие могут не соблюдать строгие правила поста.

Суровые дни поста

Первые четыре дня и Страстная седмица являются самыми суровыми:

  • В Чистый понедельник и Великую пятницу запрещено употреблять пищу;
  • В первую пятницу разрешается есть только отварную пшеницу с сахаром или медом.

Это время является не только периодом ограничений, но и возможностью для духовного роста и самосовершенствования. Великий пост помогает верующим подготовиться к достойному празднованию Пасхи.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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