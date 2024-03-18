Питание во время Великого поста: что можно есть, что нет, еда по дням недели

Что можно есть в Великий пост

Растительная пища: фрукты, овощи, сухофрукты.

Соление и квашение: овощи и фрукты, консервированные без использования масла.

Сухари, чай, баранки: простые, необогащенные продукты.

Грибы и орехи: как источник белка.

Черный и серый хлеб: без добавления молочных продуктов.

Каши на воде, кисели: без молока и масла.

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Ограничения в Великий пост: что нельзя есть

Мясные продукты, рыба, яйца, молоко: полный отказ.

Потребление пищи: не чаще одного раза в день, кроме суббот и воскресений.

Алкогольные напитки и курение: запрещено.

Особенности питания по дням

Понедельник, среда, пятница: сухоедение (компоты, вода, овощи и фрукты).

Вторник и четверг: горячая еда без масла.

Суббота и воскресенье: горячая еда с маслом.

Ослабление поста

С разрешения священника, ослабление поста возможно для беременных женщин, больных, детей и пожилых людей. Также, путешествующие могут не соблюдать строгие правила поста.

Суровые дни поста

Первые четыре дня и Страстная седмица являются самыми суровыми:

В Чистый понедельник и Великую пятницу запрещено употреблять пищу;

В первую пятницу разрешается есть только отварную пшеницу с сахаром или медом.

Это время является не только периодом ограничений, но и возможностью для духовного роста и самосовершенствования. Великий пост помогает верующим подготовиться к достойному празднованию Пасхи.