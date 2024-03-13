День Кена та вина «Ріслінг»: свята та події 13 березня

Свята 13 березня

День сертифікованого дієтолога-нутріціолога

Це професійне свято відзначають щорічно у другу середу березня. Воно присвячене визнанню роботи та особливому внеску дієтологів та нутриціологів у формуванні здорового харчування. Сертифіковані дієтологи-нутриціологи є медичними працівниками, які проходять навчальну програму в галузі дієтології та харчування. Вони надають науково обґрунтовані рекомендації щодо харчування та відіграють важливу роль у профілактиці та лікуванні хронічних захворювань, таких як ожиріння, діабет та хвороби серця.

Всесвітній день поінформованості про ендометріоз

Ендометріоз є гінекологічним захворюванням, під час якого тканини матки (ендометрій) переміщуються до інших органів, що призводить до запалення. Основні симптоми цього захворювання: постійний біль у тазі, хвороблива овуляція та менструація, слабкість, рясні кровотечі та інші. Головною метою цього дня є підвищення поінформованості про ендометріоз, адже, за статистикою, близько 176 млн жінок страждають на це захворювання, але, на жаль, до лікаря звертаються вкрай рідко.

Міжнародний день перемоги кожної дівчини

Міжнародний день перемоги кожної дівчини – це день, що відзначає розширення можливостей та досягнення дівчат та молодих жінок у всьому світі. Він відзначається щорічно 13 березня і прагне підвищити поінформованість про виклики та нерівності, з якими стикаються багато дівчат, а також визнати їхній неймовірний потенціал та стійкість. Цей день приваблює людей до дій, спрямованих на підтримку дівчат і молодих жінок, а також на просування ґендерної рівності та прав жінок у глобальному масштабі.

Виникнення Міжнародного дня перемоги кожної дівчини можна пов’язати із канадською організацією «Кожна дівчина перемагає». Рух прагне розширити можливості дівчат через освіту, наставництво та юридичну підтримку, а також допомогти їм реалізувати свій потенціал.

День Кена

Це особливе свято, присвячене ляльці Кеннету «Кену» Карсону – незмінному супутникові ляльки Барбі. З моменту свого дебюту в 1961 Кен був поряд з Барбі, підтримуючи її у всіх пригодах і перетвореннях. Цей день – не просто свято іграшки, а визнання ролі Кена у світі Барбі, що символізує дружбу, підтримку та міцне кохання.

Кен Карсон вперше з’явився у всесвіті Барбі 13 березня 1961 року, коли його представила компанія Mattel на іграшковому ярмарку. Як хлопець Барбі, Кен був постійною фігурою в її житті, уособлюючи ідеального партнера, який завжди поруч незалежно від сценарію. Незважаючи на критику та тимчасову розлуку з Барбі в 1960-х роках, образ Кена еволюціонував разом з Барбі, перетворившись із супутника домогосподарки 50-х на партнера кмітливої, самодостатньої бізнес-леді.

У той же час, незважаючи на свої тривалі стосунки, Барбі та Кен ніколи не були одружені. Причиною цього є їхнє загальне походження, коли їм дали імена дітей сім’ї Хендлер (творця Барбі, її дітей звали Барбара та Кеннет, відповідно ляльки отримали імена, присвячені цим дітям). Тому у певному сенсі ці персонажі є братом та сестрою.

Всесвітній день білого вина «Ріслінг»

А ще сьогодні – день народження найблагороднішого сорту винограду. Дата обрана відповідно до найдавнішої згадки в збережених платіжних документах про Рислінг, а саме 13 березня 1435 року.

Рислінг – це сорт винограду, який відомий своєю здатністю виражати терруар регіону, в якому він вирощується, а це означає, що вина з різних регіонів можуть мати відмінні та унікальні смаки. Це вино також характеризується високою кислотністю, що надає йому яскравого та освіжаючого смаку, що добре поєднується з різними стравами.

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Пам’ятні дати 13 березня

624 рік – відбувається битва при Бадрі, перша велика битва Магомета з Курайшитами;

1325 рік – традиційна дата заснування столиці ацтекської імперії Теночтітлан (нині Мехіко);

1519 рік – іспанський кокістадор Ернан Кортес висаджується з загоном солдатів у Мексиці;

1639 рік – коледж у Кембриджі (Массачусетс, США) отримує назву Гарвард на честь свого першого великого спонсора Джона Гарварда;

1781 рік – англійський астроном Вільям Гершель відкриває Уран, сьому планету Сонячної системи;

1809 – сер Джордж Гордон займає місце в британській Палаті лордів як лорд Байрон;

1848 рік – повстанням віденських студентів починається революція в Австрійській імперії та Німецькому союзі;

1888 – алмазні шахти південноафриканського Кімберлі об’єднуються в компанію De Beers;

1917 рік – до Києва із заслання повертається Михайло Грушевський;

1917 рік – над будинком Центральної Ради прийнято підняти жовто-блакитний прапор;

1921 рік – Монголія (до того Зовнішня Монголія) проголошує незалежність від Китаю;

1938 рік – відбувається аншлюс Австрії з Німеччини;

1943 – нацисти ліквідують Краківське гетто;

1949 рік – у Канаді розпочинає діяльність Українська Вільна Академія Наук;

1961 рік – у Києві відбувається «Куренівська трагедія», коли внаслідок техногенної катастрофи гине понад 1500 мешканців Куренівки, а також пасажирів міського транспорту, які потрапили до зони лиха;

1997 рік – Україна та НАСА підписують договір про політ у космос першого українського космонавта, ним стає Леонід Каденюк;

2013 рік – чинним Папою Римським стає Франциск (Хорхе Маріо Бергольо);

2014 рік – у Донецьку під час мітингу проти російської агресії вбивають місцевого жителя Дмитра Чернявського;

2022 рік – у Херсоні люди виходять на мітинги проти референдуму щодо створення «ХНР».

Хто народився 13 березня

Цього дня народились: