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День Кена та вина «Ріслінг»: свята та події 13 березня

День Кена та вина «Ріслінг»: свята та події 13 березня

Цього дня, 13 березня, в Україні та світі сталося багато цікавих та знаменних подій. А ще сьогодні відзначають багато цікавих свят.

Свята 13 березня

День сертифікованого дієтолога-нутріціолога

Це професійне свято відзначають щорічно у другу середу березня. Воно присвячене визнанню роботи та особливому внеску дієтологів та нутриціологів у формуванні здорового харчування. Сертифіковані дієтологи-нутриціологи є медичними працівниками, які проходять навчальну програму в галузі дієтології та харчування. Вони надають науково обґрунтовані рекомендації щодо харчування та відіграють важливу роль у профілактиці та лікуванні хронічних захворювань, таких як ожиріння, діабет та хвороби серця.

Всесвітній день поінформованості про ендометріоз

Ендометріоз є гінекологічним захворюванням, під час якого тканини матки (ендометрій) переміщуються до інших органів, що призводить до запалення. Основні симптоми цього захворювання: постійний біль у тазі, хвороблива овуляція та менструація, слабкість, рясні кровотечі та інші. Головною метою цього дня є підвищення поінформованості про ендометріоз, адже, за статистикою, близько 176 млн жінок страждають на це захворювання, але, на жаль, до лікаря звертаються вкрай рідко.

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Міжнародний день перемоги кожної дівчини

Міжнародний день перемоги кожної дівчини – це день, що відзначає розширення можливостей та досягнення дівчат та молодих жінок у всьому світі. Він відзначається щорічно 13 березня і прагне підвищити поінформованість про виклики та нерівності, з якими стикаються багато дівчат, а також визнати їхній неймовірний потенціал та стійкість. Цей день приваблює людей до дій, спрямованих на підтримку дівчат і молодих жінок, а також на просування ґендерної рівності та прав жінок у глобальному масштабі.

Виникнення Міжнародного дня перемоги кожної дівчини можна пов’язати із канадською організацією «Кожна дівчина перемагає». Рух прагне розширити можливості дівчат через освіту, наставництво та юридичну підтримку, а також допомогти їм реалізувати свій потенціал.

День Кена

День Кена

Це особливе свято, присвячене ляльці Кеннету «Кену» Карсону – незмінному супутникові ляльки Барбі. З моменту свого дебюту в 1961 Кен був поряд з Барбі, підтримуючи її у всіх пригодах і перетвореннях. Цей день – не просто свято іграшки, а визнання ролі Кена у світі Барбі, що символізує дружбу, підтримку та міцне кохання.

Кен Карсон вперше з’явився у всесвіті Барбі 13 березня 1961 року, коли його представила компанія Mattel на іграшковому ярмарку. Як хлопець Барбі, Кен був постійною фігурою в її житті, уособлюючи ідеального партнера, який завжди поруч незалежно від сценарію. Незважаючи на критику та тимчасову розлуку з Барбі в 1960-х роках, образ Кена еволюціонував разом з Барбі, перетворившись із супутника домогосподарки 50-х на партнера кмітливої, самодостатньої бізнес-леді.

У той же час, незважаючи на свої тривалі стосунки, Барбі та Кен ніколи не були одружені. Причиною цього є їхнє загальне походження, коли їм дали імена дітей сім’ї Хендлер (творця Барбі, її дітей звали Барбара та Кеннет, відповідно ляльки отримали імена, присвячені цим дітям). Тому у певному сенсі ці персонажі є братом та сестрою.

Всесвітній день білого вина «Ріслінг»

А ще сьогодні – день народження найблагороднішого сорту винограду. Дата обрана відповідно до найдавнішої згадки в збережених платіжних документах про Рислінг, а саме 13 березня 1435 року.

Рислінг – це сорт винограду, який відомий своєю здатністю виражати терруар регіону, в якому він вирощується, а це означає, що вина з різних регіонів можуть мати відмінні та унікальні смаки. Це вино також характеризується високою кислотністю, що надає йому яскравого та освіжаючого смаку, що добре поєднується з різними стравами.

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Пам’ятні дати 13 березня

  • 624 рік – відбувається битва при Бадрі, перша велика битва Магомета з Курайшитами;
  • 1325 рік – традиційна дата заснування столиці ацтекської імперії Теночтітлан (нині Мехіко);
  • 1519 рік – іспанський кокістадор Ернан Кортес висаджується з загоном солдатів у Мексиці;
  • 1639 рік – коледж у Кембриджі (Массачусетс, США) отримує назву Гарвард на честь свого першого великого спонсора Джона Гарварда;
  • 1781 рік – англійський астроном Вільям Гершель відкриває Уран, сьому планету Сонячної системи;
  • 1809 – сер Джордж Гордон займає місце в британській Палаті лордів як лорд Байрон;
  • 1848 рік – повстанням віденських студентів починається революція в Австрійській імперії та Німецькому союзі;
  • 1888 – алмазні шахти південноафриканського Кімберлі об’єднуються в компанію De Beers;
  • 1917 рік – до Києва із заслання повертається Михайло Грушевський;
  • 1917 рік – над будинком Центральної Ради прийнято підняти жовто-блакитний прапор;
  • 1921 рік – Монголія (до того Зовнішня Монголія) проголошує незалежність від Китаю;
  • 1938 рік – відбувається аншлюс Австрії з Німеччини;
  • 1943 – нацисти ліквідують Краківське гетто;
  • 1949 рік – у Канаді розпочинає діяльність Українська Вільна Академія Наук;
  • 1961 рік – у Києві відбувається «Куренівська трагедія», коли внаслідок техногенної катастрофи гине понад 1500 мешканців Куренівки, а також пасажирів міського транспорту, які потрапили до зони лиха;
  • 1997 рік – Україна та НАСА підписують договір про політ у космос першого українського космонавта, ним стає Леонід Каденюк;
  • 2013 рік – чинним Папою Римським стає Франциск (Хорхе Маріо Бергольо);
  • 2014 рік – у Донецьку під час мітингу проти російської агресії вбивають місцевого жителя Дмитра Чернявського;
  • 2022 рік – у Херсоні люди виходять на мітинги проти референдуму щодо створення «ХНР».

Хто народився 13 березня

Цього дня народились:

  • 1852 рік – українська актриса, дружина Івана Карпенка-Карого Надія Тарковська;
  • 1884 рік – український політичний діяч, юрист, журналіст, член УНДП, 2-й Президент УНР у вигнанні Степан Вітвіцький;
  • 1907 – німецький астроном Людвіг Бірман;
  • 1916 – американський інженер, промисловий дизайнер та футуролог Жак Фреско;
  • 1941 рік – український етнограф та географ Архім Данилюк.
  • 1960 – український письменник, поет та есеїст Юрій Андрухович.
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