День Кена та вина «Ріслінг»: свята та події 13 березня

Цього дня, 13 березня, в Україні та світі сталося багато цікавих та знаменних подій. А ще сьогодні відзначають багато цікавих свят.
Свята 13 березня
День сертифікованого дієтолога-нутріціолога
Це професійне свято відзначають щорічно у другу середу березня. Воно присвячене визнанню роботи та особливому внеску дієтологів та нутриціологів у формуванні здорового харчування. Сертифіковані дієтологи-нутриціологи є медичними працівниками, які проходять навчальну програму в галузі дієтології та харчування. Вони надають науково обґрунтовані рекомендації щодо харчування та відіграють важливу роль у профілактиці та лікуванні хронічних захворювань, таких як ожиріння, діабет та хвороби серця.
Всесвітній день поінформованості про ендометріоз
Ендометріоз є гінекологічним захворюванням, під час якого тканини матки (ендометрій) переміщуються до інших органів, що призводить до запалення. Основні симптоми цього захворювання: постійний біль у тазі, хвороблива овуляція та менструація, слабкість, рясні кровотечі та інші. Головною метою цього дня є підвищення поінформованості про ендометріоз, адже, за статистикою, близько 176 млн жінок страждають на це захворювання, але, на жаль, до лікаря звертаються вкрай рідко.
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Міжнародний день перемоги кожної дівчини
Міжнародний день перемоги кожної дівчини – це день, що відзначає розширення можливостей та досягнення дівчат та молодих жінок у всьому світі. Він відзначається щорічно 13 березня і прагне підвищити поінформованість про виклики та нерівності, з якими стикаються багато дівчат, а також визнати їхній неймовірний потенціал та стійкість. Цей день приваблює людей до дій, спрямованих на підтримку дівчат і молодих жінок, а також на просування ґендерної рівності та прав жінок у глобальному масштабі.
Виникнення Міжнародного дня перемоги кожної дівчини можна пов’язати із канадською організацією «Кожна дівчина перемагає». Рух прагне розширити можливості дівчат через освіту, наставництво та юридичну підтримку, а також допомогти їм реалізувати свій потенціал.
День Кена
Це особливе свято, присвячене ляльці Кеннету «Кену» Карсону – незмінному супутникові ляльки Барбі. З моменту свого дебюту в 1961 Кен був поряд з Барбі, підтримуючи її у всіх пригодах і перетвореннях. Цей день – не просто свято іграшки, а визнання ролі Кена у світі Барбі, що символізує дружбу, підтримку та міцне кохання.
Кен Карсон вперше з’явився у всесвіті Барбі 13 березня 1961 року, коли його представила компанія Mattel на іграшковому ярмарку. Як хлопець Барбі, Кен був постійною фігурою в її житті, уособлюючи ідеального партнера, який завжди поруч незалежно від сценарію. Незважаючи на критику та тимчасову розлуку з Барбі в 1960-х роках, образ Кена еволюціонував разом з Барбі, перетворившись із супутника домогосподарки 50-х на партнера кмітливої, самодостатньої бізнес-леді.
У той же час, незважаючи на свої тривалі стосунки, Барбі та Кен ніколи не були одружені. Причиною цього є їхнє загальне походження, коли їм дали імена дітей сім’ї Хендлер (творця Барбі, її дітей звали Барбара та Кеннет, відповідно ляльки отримали імена, присвячені цим дітям). Тому у певному сенсі ці персонажі є братом та сестрою.
Всесвітній день білого вина «Ріслінг»
А ще сьогодні – день народження найблагороднішого сорту винограду. Дата обрана відповідно до найдавнішої згадки в збережених платіжних документах про Рислінг, а саме 13 березня 1435 року.
Рислінг – це сорт винограду, який відомий своєю здатністю виражати терруар регіону, в якому він вирощується, а це означає, що вина з різних регіонів можуть мати відмінні та унікальні смаки. Це вино також характеризується високою кислотністю, що надає йому яскравого та освіжаючого смаку, що добре поєднується з різними стравами.
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Пам’ятні дати 13 березня
- 624 рік – відбувається битва при Бадрі, перша велика битва Магомета з Курайшитами;
- 1325 рік – традиційна дата заснування столиці ацтекської імперії Теночтітлан (нині Мехіко);
- 1519 рік – іспанський кокістадор Ернан Кортес висаджується з загоном солдатів у Мексиці;
- 1639 рік – коледж у Кембриджі (Массачусетс, США) отримує назву Гарвард на честь свого першого великого спонсора Джона Гарварда;
- 1781 рік – англійський астроном Вільям Гершель відкриває Уран, сьому планету Сонячної системи;
- 1809 – сер Джордж Гордон займає місце в британській Палаті лордів як лорд Байрон;
- 1848 рік – повстанням віденських студентів починається революція в Австрійській імперії та Німецькому союзі;
- 1888 – алмазні шахти південноафриканського Кімберлі об’єднуються в компанію De Beers;
- 1917 рік – до Києва із заслання повертається Михайло Грушевський;
- 1917 рік – над будинком Центральної Ради прийнято підняти жовто-блакитний прапор;
- 1921 рік – Монголія (до того Зовнішня Монголія) проголошує незалежність від Китаю;
- 1938 рік – відбувається аншлюс Австрії з Німеччини;
- 1943 – нацисти ліквідують Краківське гетто;
- 1949 рік – у Канаді розпочинає діяльність Українська Вільна Академія Наук;
- 1961 рік – у Києві відбувається «Куренівська трагедія», коли внаслідок техногенної катастрофи гине понад 1500 мешканців Куренівки, а також пасажирів міського транспорту, які потрапили до зони лиха;
- 1997 рік – Україна та НАСА підписують договір про політ у космос першого українського космонавта, ним стає Леонід Каденюк;
- 2013 рік – чинним Папою Римським стає Франциск (Хорхе Маріо Бергольо);
- 2014 рік – у Донецьку під час мітингу проти російської агресії вбивають місцевого жителя Дмитра Чернявського;
- 2022 рік – у Херсоні люди виходять на мітинги проти референдуму щодо створення «ХНР».
Хто народився 13 березня
Цього дня народились:
- 1852 рік – українська актриса, дружина Івана Карпенка-Карого Надія Тарковська;
- 1884 рік – український політичний діяч, юрист, журналіст, член УНДП, 2-й Президент УНР у вигнанні Степан Вітвіцький;
- 1907 – німецький астроном Людвіг Бірман;
- 1916 – американський інженер, промисловий дизайнер та футуролог Жак Фреско;
- 1941 рік – український етнограф та географ Архім Данилюк.
- 1960 – український письменник, поет та есеїст Юрій Андрухович.