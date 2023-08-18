Какие одесские вина будут представлены в музее вина в Бордо

В четверг, 17 августа, прошла церемония награждения победителей Всеукраинского отбора Ukrainian Wine Ambassador 2023, сообщает Укрвинпром. Это значит, что украинские вина будут представлены в экспозиционном пространстве музея La Cité du Vin в Бордо, Франция. Этот музей вина, своеобразный «винный Лувр», известен во всем мире и ежегодно принимает сотни тысяч любителей вина.
Недавно экспозиция музея пополнилась стендами об украинском виноделии. Теперь лучшие украинские вина ежегодно пополняют музейную коллекцию. Более того, эти вина представлены и в «музейном буфете».
Отбирает эти вина специальная международная комиссия. В этом году во Францию поедет двадцать один экспонат, среди них восемь представителей одесского региона:
- Вино ординарное столовое сухое сортовое красное Эль Капитан Пино Нуар 46 Parallel Wine ООО 46 параллель вайн групп.
- Вино марочное столовое сухое красное «Гранд Адмирал Каберне-Совиньон-Саперави – Мерло» 46 Parallel Wine Group ООО «46 параллель войн групп».
- Вино ординарное выдержанное столовое сухое сортовое белое Эль Капитан Пино Блан ООО 46 параллель вайн групп.
- Вино ординарное выдержанное столовое сухое красное Каберне-Фран-Мерло-Саперави Гранд Резерв Шабо SHABO ООО «ПТК Шабо».
- Вино ординарное выдержанное столовое сухое красное сортовое «Каберне Гранд Резерв Шабо» ТМ Iukuridze Family Reserve Shabo ООО «ПТК Шабо».
- Вино ординарное выдержанное столовое сухое сортовое белое контролируемое наименование по происхождению «Шардоне Гранд Резерв Шабо» ООО «ПТК Шабо».
- Вино игристое розовое брют «Мое вино Эдуард Городецкий», My Wine by Eduard Gorodetsky.
- Вино игристое выдержанное белое брют «Гранд Вале» Wine Grande Vallee ООО «Винтрест».
В конце мая мы рассказывали, какие отечественные вина стали лучшими на конкурсе «Odesa Wine&Spirit Awards» 2023 года.
А еще напомним, как проходят дегустационные конкурсы.
Фото: Укрвинпром и музей La Cité du Vin, Бордо, Франция.