Какие одесские вина будут представлены в музее вина в Бордо

В четверг, 17 августа, прошла церемония награждения победителей Всеукраинского отбора Ukrainian Wine Ambassador 2023, сообщает Укрвинпром. Это значит, что украинские вина будут представлены в экспозиционном пространстве музея La Cité du Vin в Бордо, Франция. Этот музей вина, своеобразный «винный Лувр», известен во всем мире и ежегодно принимает сотни тысяч любителей вина.

Недавно экспозиция музея пополнилась стендами об украинском виноделии. Теперь лучшие украинские вина ежегодно пополняют музейную коллекцию. Более того, эти вина представлены и в «музейном буфете».

Отбирает эти вина специальная международная комиссия. В этом году во Францию ​​поедет двадцать один экспонат, среди них восемь представителей одесского региона:

Вино ординарное столовое сухое сортовое красное Эль Капитан Пино Нуар 46 Parallel Wine ООО 46 параллель вайн групп.

Вино марочное столовое сухое красное «Гранд Адмирал Каберне-Совиньон-Саперави – Мерло» 46 Parallel Wine Group ООО «46 параллель войн групп».

Вино ординарное выдержанное столовое сухое сортовое белое Эль Капитан Пино Блан ООО 46 параллель вайн групп.

Вино ординарное выдержанное столовое сухое красное Каберне-Фран-Мерло-Саперави Гранд Резерв Шабо SHABO ООО «ПТК Шабо».

Вино ординарное выдержанное столовое сухое красное сортовое «Каберне Гранд Резерв Шабо» ТМ Iukuridze Family Reserve Shabo ООО «ПТК Шабо».

Вино ординарное выдержанное столовое сухое сортовое белое контролируемое наименование по происхождению «Шардоне Гранд Резерв Шабо» ООО «ПТК Шабо».

Вино игристое розовое брют «Мое вино Эдуард Городецкий», My Wine by Eduard Gorodetsky.

Вино игристое выдержанное белое брют «Гранд Вале» Wine Grande Vallee ООО «Винтрест».

В конце мая мы рассказывали, какие отечественные вина стали лучшими на конкурсе «Odesa Wine&Spirit Awards» 2023 года.

А еще напомним, как проходят дегустационные конкурсы.

Фото: Укрвинпром и музей La Cité du Vin, Бордо, Франция.