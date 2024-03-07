Ученые, исследователи, изобретатели: кто они, женщины, прославившие Одессу

Ее именем назван кратер Венеры

По решению Международного астрономического союза один из кратеров на планете Венера носит имя украинского астронома одесситки Зинаиды Аксентьевой.

Родилась она в 1900 году. В 1917-м — окончила гимназию на Молдаванке. В школьные годы девушка увлеклась астрономией. Поэтому после окончания гимназии поступила на математическое отделение физико-математического факультета университета. С 19 лет начала работать в Одесской астрономической обсерватории, а потом в Полтавской гравиметрической обсерватории.

Первым шагом Зинаиды Николаевны в науке стало составление гравиметрической карты Украины. Это имело большое значение для поиска полезных ископаемых. Зинаида Аксентьева изучала природу приливов, реакцию гравитационного поля Земли на приливообразующие силы Луны и Солнца. Под ее руководством Полтавская гравиметрическая обсерватория стала одним из ведущих научных учреждений по проблеме изучения вращения Земли.

Одесситка в Антарктиде

В экспедиции у берегов Антарктиды побывала биолог Украинского научно-исследовательского центра экологии моря одесситка Карина Вишнякова.

Более трех месяцев она изучала передвижение китов и фотографировала их. За время экспедиции биолог собрала более 300 уникальных фотографий, благодаря чему в Украине был создан каталог 275 идентифицированных животных, а в итоге реестр китов-горбачей из акватории у Южных Оркнейских островов увеличился почти в 15 раз.

Исследовала Карина Вишнякова в экспедиции и ледяную рыбу на содержание в ней стойких органических загрязнителей. С помощью этих исследований определяется уровень загрязнения Мирового океана. По их результатам Европейский Союз может запретить ряд пестицидов и продуктов фарминдустрии.

Во время войны ученая начала волонтерскую деятельность. Исследовательница проводит «антарктические аукционы», где можно посоревноваться за уникальный артефакт и помочь полярникам, защищающим сегодня Украину на фронте.

Айтрекер на смартфоне

Ученица 11 класса Алиса Степанова на Всеукраинском конкурсе защиты научно-исследовательских работ учащихся — членов Малой академии наук Украины в секции «Технологии программирования» заняла третье место с исследовательским проектом «Программное обеспечение диагностики психофизиологических состояний человека по данным айтрекинга».

Айтрекер — прибор, который следит за движением человеческих глаз. Это высокотехнологичное устройство способно существенно упростить жизнь человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата; обеспечить его самостоятельность в цифровом мире — включая поиск в интернете, работу в различных программах, использование электронной почты и социальных сетей.

Ее одноклассница Валентина Леонтюк в секции «Информационные системы, базы и банки данных и системы искусственного интеллекта» завоевала второе место с исследовательским проектом «Айтрекер на смартфоне».

Одесские школьницы стали победительницами и XII Всеукраинской научно-технической выставки-конкурса молодежных инновационных проектов «Будущее Украины». Свое будущее девушки связывают с наукой. Мечтают внести в нее свой вклад. Следят за современными открытиями и сами занимаются исследованиями. И когда-нибудь обязательно прославят наш город. Очень хочется, чтобы было это уже в мирной Украине.

Как спастись от астероида?

В «Астрошколе», работающей при Одесской астрономической обсерватории, занимаются ребята от шести до 14 лет. И немало девушек мечтает о славе Зинаиды Аксентьевой. Валерия Вальц, например, разработала авторский метод предотвращения возможного столкновения астероида Апофис с Землей в 2036 году. А Валерия Дукова подготовила доклад о своих наблюдениях за кометой Еленина.