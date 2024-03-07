Новости Одессы и Одесской области

Ученые, исследователи, изобретатели: кто они, женщины, прославившие Одессу

Ученые, исследователи, изобретатели: кто они, женщины, прославившие Одессу

Одесса подарила миру не только замечательных писательниц и поэтесс, звезд театра и кино, но и выдающихся женщин-ученых. Одесситки исследовали космос и океан, изобретали и совершали открытия. Накануне Международного женского дня вспоминаем о наших землячках, посвятивших свою жизнь науке.

Ее именем назван кратер Венеры

Зинаида Аксентьева

По решению Международного астрономического союза один из кратеров на планете Венера носит имя украинского астронома одесситки Зинаиды Аксентьевой.

Родилась она в 1900 году. В 1917-м — окончила гимназию на Молдаванке. В школьные годы девушка увлеклась астрономией. Поэтому после окончания гимназии поступила на математическое отделение физико-математического факультета университета. С 19 лет начала работать в Одесской астрономической обсерватории, а потом в Полтавской гравиметрической обсерватории.

Первым шагом Зинаиды Николаевны в науке стало составление гравиметрической карты Украины. Это имело большое значение для поиска полезных ископаемых. Зинаида Аксентьева изучала природу приливов, реакцию гравитационного поля Земли на приливообразующие силы Луны и Солнца. Под ее руководством Полтавская гравиметрическая обсерватория стала одним из ведущих научных учреждений по проблеме изучения вращения Земли.

Одесситка в Антарктиде

Карина Вишнякова

В экспедиции у берегов Антарктиды побывала биолог Украинского научно-исследовательского центра экологии моря одесситка Карина Вишнякова.

Более трех месяцев она изучала передвижение китов и фотографировала их. За время экспедиции биолог собрала более 300 уникальных фотографий, благодаря чему в Украине был создан каталог 275 идентифицированных животных, а в итоге реестр китов-горбачей из акватории у Южных Оркнейских островов увеличился почти в 15 раз.

Исследовала Карина Вишнякова в экспедиции и ледяную рыбу на содержание в ней стойких органических загрязнителей. С помощью этих исследований определяется уровень загрязнения Мирового океана. По их результатам Европейский Союз может запретить ряд пестицидов и продуктов фарминдустрии.

Во время войны ученая начала волонтерскую деятельность. Исследовательница проводит «антарктические аукционы», где можно посоревноваться за уникальный артефакт и помочь полярникам, защищающим сегодня Украину на фронте.

Айтрекер на смартфоне

Степанова Алиса (слева), Валентина Леонтюк (справа)

Степанова Алиса (слева), Валентина Леонтюк (справа)

Ученица 11 класса Алиса Степанова на Всеукраинском конкурсе защиты научно-исследовательских работ учащихся — членов Малой академии наук Украины в секции «Технологии программирования» заняла третье место с исследовательским проектом «Программное обеспечение диагностики психофизиологических состояний человека по данным айтрекинга».

Айтрекер — прибор, который следит за движением человеческих глаз. Это высокотехнологичное устройство способно существенно упростить жизнь человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата; обеспечить его самостоятельность в цифровом мире — включая поиск в интернете, работу в различных программах, использование электронной почты и социальных сетей.

Команда разработчков умной деревни

Команда разработчков умной деревни

Ее одноклассница Валентина Леонтюк в секции «Информационные системы, базы и банки данных и системы искусственного интеллекта» завоевала второе место с исследовательским проектом «Айтрекер на смартфоне».

Одесские школьницы стали победительницами и XII Всеукраинской научно-технической выставки-конкурса молодежных инновационных проектов «Будущее Украины». Свое будущее девушки связывают с наукой. Мечтают внести в нее свой вклад. Следят за современными открытиями и сами занимаются исследованиями. И когда-нибудь обязательно прославят наш город. Очень хочется, чтобы было это уже в мирной Украине.

Как спастись от астероида?

кратер на Венере имен Знаиды Аксентьевой

кратер на Венере имен Знаиды Аксентьевой

В «Астрошколе», работающей при Одесской астрономической обсерватории, занимаются ребята от шести до 14 лет. И немало девушек мечтает о славе Зинаиды Аксентьевой. Валерия Вальц, например, разработала авторский метод предотвращения возможного столкновения астероида Апофис с Землей в 2036 году. А Валерия Дукова подготовила доклад о своих наблюдениях за кометой Еленина.

Фото аватара
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ
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