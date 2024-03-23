Одесситка придумала бренд косметики во время обстрела (видео)

Идея пришла во время обстрела

До войны Юлия Флоренко была кондитером: продавала собственные десерты через Инстаграм и сотрудничала с пекарнями, но со временем этот бизнес закрылся. Однако после 24 февраля девушке пришла новая идея.

– В начале войны у меня была необходимость что-то делать, чтобы не сойти с ума. Был, мне кажется, даже обстрел, когда мы сидели с подругой и думали: «Что можно сделать?». И нам одновременно пришла мысль в голову о косметическом бренде, – вспоминает одесситка.

Подруга Юлии – химик – взяла на себя обязанности по созданию продукции, а сама девушка начала заниматься юридическими вопросами и развитием бренда через интернет.

Помады по-одесски

Юлия признается: перезапускать бизнес пришлось несколько раз. Девушки меняли название и направление бренда, и в итоге остановились на натуральной декоративной косметике. Так, на украинском рынке появился бренд Chuttyevo.

– Мы взяли за основу Одессу и решили, что основные цвета бренда должны быть голубыми, синими, бежевыми. Должно было быть такое одесское настроение», – говорит предпринимательница.

«Эгоистичный» бизнес

Блески для губ, румяна, пудры Chuttyevo решили делать исключительно из натуральных ингредиентов. Всю продукцию Юлия сначала тестирует на себе и уверяет, что эта косметика подходит даже для проблемной кожи.

– Лично я аллергик, и мне было важно, чтобы косметика не вызывала никаких реакций. И я думаю, что это получилось, потому что люди с атопическим дерматитом и аллергией благодарны нам за то, что у них нет раздражений на коже. И у меня тоже нет. Буду честной эгоисткой: отчасти я эту косметику для себя делала, – смеется Юлия.

При чем здесь увеличение груди?

В состав косметики Chuttyevo входят растительные масла и воск, минеральные пигменты, витамины – все это полезно для кожи.

– Витамины используют, в том числе, и как консерванты. У нас, например, это витамин Е. Он также обладает легким SPF и защищает кожу от солнца. Ещё есть такой ингредиент как растительный ланолин. Он превращает помаду в бальзам для губ, потому что заживляет ранки и трещинки, – объясняет основательница бренда.

В составе косметики для лица есть несколько ингредиентов, которые раньше имели совсем другое назначение.

– Есть такие ингредиенты, которые вообще когда-то использовались для увеличения груди. Это такие порошки, которые сглаживают морщинки на губах и производят визуальное увеличение. Мы используем их в блесках», – объясняет Юлия.

Сложности во время войны

Из-за военных действий создавать косметику было непросто, потому что логистика в начале 2022-го работала с перебоями: получить необходимые ингредиенты или тару иногда было просто невозможно.

– Некоторые продукты мы смогли создать только один раз, потому что ингредиенты заканчивались, а новые заказать не получалось, – объясняет Юлия.

Сегодня, когда логистика уже налажена, компоненты для косметики закупаются даже во Франции, если их нельзя найти в Украине.

Может ли украинское быть качественным?

Сначала Chuttyevo делали косметику своими руками, но сейчас Юлия перешла на контрактное производство и поручает создание продукции киевской лаборатории, работающей по заказу бренда. Но даже когда девушки делали это самостоятельно, косметика производилась совсем не подпольно.

– Люди почему-то считают, что это все делается где-то в подвале, из каких-то непонятных ингредиентов. Это не так. Ты заходишь на производство только в спецодежде: переодеваешься в бахилы, одноразовый халат, надеваешь шапочку для волос, перчатки. Помещение для производства проходит кварцевание, вся тара обрабатывается в специальных стерилизаторах, – объясняет Юлия.

Поэтому не стоит бояться украинских брендов, отмечает девушка. Более того, по ее мнению, украинская косметика часто бывает не только дешевле, но и действеннее заграничной.

– Украинская косметическая ниша сейчас очень развивается. И речь не только о нашем бренде. Я, например, покупала очень много разнообразной уходовой косметики, и мою кожу и волосы спасают только отечественные бренды. Я думаю, людям стоит немного лояльнее относиться к украинским производителям, их недооценивают, – считает одесситка.