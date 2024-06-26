День прапора кримських татар та косметологів: свята та події 26 червня

Свята 26 червня

День кримськотатарського прапора

Це важливе історичне та культурне свято, що символізує боротьбу за свободу, єдність та право на самовизначення. Воно було створено у 2010 році. Кримськотатарський прапор – це синє поле, на якому розташована жовта тамга (друк). Синій колір символ неба та світу, а танга – це історична емблема правлячої династії Кримського ханства.

Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу

Подія була створена у 1987 році з ініціативи Генасамблеї ООН, щоб підвищити обізнаність людей та вирішити проблему вживання наркотиків у світі. Хоча здається, що наркоманія – це зовсім молода проблема, яка виникла лише в минулому столітті, насправді психоактивні речовини рослинного походження люди вживали протягом тисячі років.

Міжнародний день на підтримку жертв тортур

Саме в цей день 1987 року набула чинності Конвенція проти жорстоких тортур. Мета пам’ятного дня – об’єднати зусилля у боротьбі проти злочину та підтримати осіб, які стали жертвами тортур.

День косметолога

Спочатку це свято було популярне лише у США, але згодом вийшло за межі цієї країни. Саме слово «косметологія» почали вживати ще в 20-х роках минулого століття, якщо перевести його з грецької, воно означає «мистецтво прикрашати». Але відомості про косметологів зустрічалися ще у Стародавньому Римі, де ними були лише жерці.

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День народження зубної щітки

Саме цього дня 1780 року англієць Вільям Едіс розпочав масове виробництво зубних щіток. Але насправді цей предмет гігієни з’явився значно раніше. Перші згадки про нього датуються періодом країн Стародавнього Сходу. Тоді зубні щітки були дерев’яними паличками з деревини, що містить ефірні олії, вони були загострені з одного боку та з іншого розмочені.

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Всесвітній день холоду

Вперше свято відсвяткували нещодавно – у 2019 році. Дату обрали на честь дня народження видатного британського вченого, лорда Кельвіна Томсона, який створив шкалу температур.

Пам’ятні дати та важливі події 26 червня

1886 – французький хімік Анрі Муассан вперше отримує чистий фтор;

1906 рік – стартує перша в історії автомобільна гонка Гран-Прі Франції;

1919 рік – виходить перший номер газети «Нью-Йорк Дейлі Ньюз»;

1925 рік – проходить прем’єра у Голлівуді фільму Чарлі Чапліна «Золота лихоманка»;

1945 рік – на конференції у Сан-Франциско представники 50 держав підписують Статут Організації Об’єднаних Націй;

1960 рік – Мадагаскар проголошує свою незалежність;

2006 рік – у Кельні відбувається матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу Україна – Швейцарія у якому в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 перемагає збірна України;

2012 рік – Чорногорія офіційно розпочинає переговори про вступ до Європейського Союзу.

Цього дня народилися: