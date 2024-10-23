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День фестивальной музыки и организатора мероприятий: похзитивные и немного странные праздники сегодня, 23 октября

День фестивальной музыки и организатора мероприятий: похзитивные и немного странные праздники сегодня, 23 октября

Сегодня, 23 октября 2024 года, среда – 973-й день войны в Украине. Верующие чтят память святого апостола Иакова (больше подробностей – в отдельном материале «Одесской жизни»). До Нового года осталось 69 дней.

А еще сегодня в Украине и в мире отмечают немало праздников, в числе которых есть немного странные и даже жутковатые.

Праздники 23 октября

День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии

Посвящен повышению осведомленности о синдроме Судана – редком, но опасном состоянии, которое может возникнуть у людей с эпилепсией. Синдром Судана характеризуется внезапной смертью без очевидных причин после того, как пациент перенес один или несколько эпилептических припадков. Этот день направлен на повышение осведомленности среди общественности, медицинских работников и пациентов о симптомах и возможных методах профилактики этого состояния. Он также направлен на поддержку исследований для выявления более эффективных методов диагностики и лечения.

День распространения информации о синдроме Кабуки

Синдром Кабуки

Этот день посвящен повышению осведомленности о синдроме Кабуки, редком генетическом заболевании, которое впервые было описано в 1981 году японскими врачами Норио Нияковой и Йосико Куроковой. Синдром Кабуки характеризуется разными физическими и когнитивными отклонениями, такими как низкий рост, аномалии в развитии костей и мозга, а также определенные аномалии во внешнем виде, напоминающие японский театральный макияж «кабуки».

Международный день фестивальной музыки и искусства

Этот день посвящен поддержке и продвижению фестивальной культуры, включающей музыку, танцы, театр, изящные искусства и многое другое. Фестивали позволяют людям собираться, общаться и наслаждаться культурными событиями вместе. Этот день также подчеркивает важность культурного обмена и сотрудничества между разными странами и народами. Он создает возможность для художников со всего мира встретиться, обмениваться идеями и вдохновением, что способствует развитию и укреплению международных культурных связей.

Также напомним, что сегодня Одесская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на фестиваль украинской книги памяти Михаила Грушевского «Бесконечность украинской книги» – «Шевченко – это мы, а мы – это Украина».

День организатора мероприятий

Этот день посвящен профессионалам, которые занимаются организацией различных мероприятий: от свадеб и корпоративов до масштабных фестивалей и конференций. Организаторы мероприятий прилагают много усилий и творчества, чтобы создать незабываемые моменты для своих клиентов.

День рекламиста (работника рекламы)

Этот праздник предназначен для чествования профессионалов, работающих в сфере рекламы и маркетинга. Их работа чрезвычайно важна для продвижения товаров и услуг, формирования имиджа брендов и создания рекламных кампаний, привлекающих внимание потребителей. Этот день также прекрасная возможность для профессионалов в сфере рекламы обменяться опытом, вдохновиться новыми идеями и отметить свои достижения. Кроме того, это день, когда можно подвести итоги года и планировать будущие проекты.

Международный день снежного барса

Снежный барс

Этот день посвящен сохранению этого редкого и величественного зверя, живущего в горах Центральной Азии. Снежный барс, или «Ирбис», является символом красоты и силы, а также важным элементом культурного наследия региона.

День помощника врача

Этот праздник посвящен чествованию и признанию важной роли, которую играют помощники врачей в системе здравоохранения. Они выполняют широкий спектр медицинских задач, включая диагностику, лечение, назначение лекарства и проведение медицинских процедур. Они работают под руководством врачей и обеспечивают высококачественную медицинскую помощь пациентам.

Чем запомнился день 23 октября в истории

  • 787 год – происходит Второй Никейский собор христианской церкви, устанавливающий порядок почитания икон;
  • 1086 год – мусульманские войска разбивают христиан при Саграхасе в Испании;
  • 1917 год – Павел Скоропадский становится гетманом украинского казачества;
  • 1946 год – начинается первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН;
  • 1956 год – в столице Венгрии Будапеште начинается антисоветское восстание: 200-тысячная народная демонстрация солидарности с восставшими рабочими Польской Народной Республики, прошедшая от памятника польскому полководцу Бему до памятника Петефи, была расстреляна просоветской службой безопасности;
  • 1990 год – Верховный Совет УССР, в результате Революции на Граните голосует за отставку премьер-министра Масола;
  • 2001 год – компания Apple представила первый iPod.

Кто родился 23 октября

  • 1928 год – украинский кинорежиссер Артур Войтецкий;
  • 1940 год – бразильский футболист, трехкратный чемпион мира, «король футбола» Пеле (наст. имя Эдсон Арантис ду Насименту; ум. 2022);
  • 1976 год – канадский актер кино и телевидения, кинопродюсер Райан Рейнольдс;
  • 1978 год – украинская олимпийская чемпионка (гребля) Яна Дементьева;
  • 1989 год – украинский футболист Андрей Ярмоленко.
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