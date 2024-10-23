День фестивальної музики та організатора заходів: позитивні та трохи дивні свята сьогодні, 23 жовтня

А ще сьогодні в Україні та світі відзначають чимало свят, серед яких є трохи дивні і навіть моторошні.

Свята 23 жовтня

День поінформованості про синдром раптової смерті при епілепсії

Присвячений підвищенню поінформованості про синдром Судану – рідкісний, але небезпечний стан, який може виникнути у людей з епілепсією. Синдром Судану характеризується раптовою смертю без очевидних причин після того, як пацієнт переніс один або кілька епілептичних нападів. Цей день спрямований на підвищення поінформованості серед громадськості, медичних працівників та пацієнтів про симптоми та можливі методи профілактики цього стану. Він також спрямований на підтримку досліджень для виявлення ефективніших методів діагностики та лікування.

День поширення інформації про синдром Кабукі

Цей день присвячений підвищенню поінформованості про синдром Кабукі, рідкісне генетичне захворювання, яке вперше було описано у 1981 році японськими лікарями Норіо Ніяковою та Йосіко Куроковою. Синдром Кабукі характеризується різними фізичними та когнітивними відхиленнями, такими як низький зріст, аномалії у розвитку кісток та мозку, а також певні аномалії у зовнішньому вигляді, що нагадують японський театральний макіяж «кабуки».

Міжнародний день фестивальної музики та мистецтва

Цей день присвячений підтримці та просуванню фестивальної культури, що включає музику, танці, театр, витончені мистецтва та багато іншого. Фестивалі дозволяють людям збиратися, спілкуватися та насолоджуватися культурними подіями разом. Цей день також наголошує на важливості культурного обміну та співпраці між різними країнами та народами. Він створює можливість для художників з усього світу зустрітися, обмінюватися ідеями та натхненням, що сприяє розвитку та зміцненню міжнародних культурних зв’язків.

Також нагадаємо, що сьогодні Одеська обласна універсальна наукова бібліотека запрошує всіх бажаючих на фестиваль української книги пам’яті Михайла Грушевського «Нескінченність української книги» – «Шевченка – це ми, а ми – це Україна»

День організатора заходів

Цей день присвячений професіоналам, які займаються організацією різноманітних заходів: від весіль та корпоративів до масштабних фестивалів та конференцій. Організатори заходів докладають багато зусиль та творчості, щоб створити незабутні моменти для своїх клієнтів.

День рекламіста (робітника реклами)

Це свято призначене для вшанування професіоналів, що працюють у сфері реклами та маркетингу. Їхня робота надзвичайно важлива для просування товарів та послуг, формування іміджу брендів та створення рекламних кампаній, що привертають увагу споживачів. Цей день також чудова нагода для професіоналів у сфері реклами обмінятися досвідом, надихнутися новими ідеями та відзначити свої досягнення. Крім того, це день, коли можна підбити підсумки року і планувати майбутні проекти.

Міжнародний день снігового барсу

Цей день присвячений збереженню цього рідкісного та величного звіра, який живе в горах Центральної Азії. Сніговий барс, чи «Ірбіс», є символом краси та сили, а також важливим елементом культурної спадщини регіону.

День помічника лікаря

Це свято присвячене вшануванню та визнанню важливої ​​ролі, яку відіграють помічники лікарів у системі охорони здоров’я. Вони виконують широкий спектр медичних завдань, включаючи діагностику, лікування, призначення ліків та проведення медичних процедур. Вони працюють під керівництвом лікарів та забезпечують високоякісну медичну допомогу пацієнтам.

Чим запам’ятався день 23 жовтня в історії

787 рік – відбувається Другий Нікейський собор християнської церкви, що встановлює порядок шанування ікон;

1086 рік – мусульманські війська розбивають християн при Саграхасі в Іспанії;

1917 рік – Павло Скоропадський стає гетьманом українського козацтва;

1946 рік – розпочинається перше засідання Генеральної Асамблеї ООН;

1956 рік – у столиці Угорщини Будапешті розпочинається антирадянське повстання: 200-тисячна народна демонстрація солідарності з повсталими робітниками Польської Народної Републіки, що пройшла від пам’ятника польському полководцю Бему до пам’ятника Петефі, була розстріляна прорадянською службою безпеки;

1990 рік – Верховна Рада УРСР, в результаті Революції на Граніті голосує за відставку прем’єр-міністра Масола;

2001 рік – компанія Apple представила перший iPod.

Хто народився 23 жовтня