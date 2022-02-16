Президент США Байден выступил в связи с угрозой нападения РФ на Украину

Глава Америки выступил с жестким заявлением по поводу угрозы вторжения России на территорию Украины. Он подтвердил полную поддержку Украины и пообещал жесткие санкции против России в случае нападения.

Джо Байден обратил внимание, что пока нет достаточных подтверждений заявлениям РФ о том, что они отводят войска от украинских границ. И, по его мнению, угроза нападения остается «вполне возможной».

Президент США также рассказал, как будут выглядеть международные широкие санкции в случае российского вторжения. И отметил, что они будут намного жестче, чем в 2014 году:

Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры по всему миру готовы ввести мощные санкции по экспортному контролю, включая действия, к которым мы не прибегали, когда Россия вторглась в Крым и Восточную Украину в 2014 году. Мы будем оказывать мощное давление на их крупнейшие и важные финансовые учреждения, и ключевые отрасли. Эти меры готовы к введению, как только если Россия сдвинется с места. Мы создадим долгосрочные последствия, которые подорвут способность России конкурировать экономически и стратегически. А что касается «Северного потока — 2» (газопровод, который должен доставлять природный газ из России в Германию), то если Россия продолжит свое вторжение в Украину, то этот газопровод не заработает.

Потенциальную войну России с Украиной Байден назвал «войной по выбору, войной без причины».

77 лет назад наш народ воевал и отдавал жизнь бок о бок, в худшей войне в истории. Вторая мировая была «войной по необходимости». Но если Россия атакует Украину, то это будет «война по выбору» или война без причины,

– отметил президент США.

Обращаясь к русскому народу в своей речи, Джо Байден заверил:

К гражданам России, вы не являетесь нашим врагом. Я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны против Украины, против страны с людьми, с которыми вас связывает такая глубокая история семей и культура.

Итогом же выступления президента США стало заявление, что у России и США все еще есть выбор: выбрать дипломатический путь, а не путь войны

Напомним, что правительство США считает, что Россия готова к полномасштабному наступлению в Украину и соответствующее решение может быть принято в любое время.

А вот в самой Украине на потенциальную угрозу смотрят иначе. Так, министр обороны нашей страны Алексей Резников накануне заявил, что его оценка ситуации «точно не тревожна».

В Украине оснований для введения военного состояния по состоянию на сегодняшний день абсолютно нет,

— сказал Алексей Резников.

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