День дипломатов и ООН: какие праздники отмечают в мире и Украине 24 октября

Праздники 24 октября

Международный день дипломатов

Международный день дипломатов отмечается ежегодно 24 октября. Этот праздник был установлен для увековечения дипломатов и их усилий в поддержке мира и международного сотрудничества. Дипломаты играют ключевую роль в установлении и укреплении отношений между странами, переговорах и разрешении конфликтов. Этот день также призван повысить осведомленность о важности дипломатии в современном мире, способствуя укреплению международных связей и взаимопониманию. Это также время для достижения дипломатов и признания их тяжелого труда в создании стабильного и мирного мира.

Международный день Организации Объединенных Наций

Этот праздник был основан в 1948 году и преследует цель создания Организации Объединенных Наций, которая официально начала свою деятельность 24 октября 1945 года, после того как Устав ООН вступил в силу. ООН была создана после Второй мировой войны с целью поддержания международного мира и безопасности, содействия экономическому и социальному развитию, защиты прав человека и координации международных усилий по решению глобальных проблем. Этот день является возможностью для повышения осведомленности о работе ООН, ее достижениях и вызовах, которые она встречает. Отмечание включает в себя различные мероприятия, такие как конференции, семинары, выставки и информационные кампании, направленные на информирование общественности о деятельности ООН.

Всемирная неделя медиа- и информационной грамотности

Ежегодно приходится на последнюю неделю октября. Это инициатива, начатая ЮНЕСКО для повышения осведомленности о важности медиа- и информационной грамотности в современном мире. Целью недели является продвижение навыков критического мышления, анализа информации и правильного использования медиаресурсов среди людей всех возрастов. Это включает понимание влияния медиа на общество, умение распознавать фейки и дезинформацию, а также безопасное использование интернета.

Международный день действий в защиту климата

Этот день посвящен повышению осведомленности об изменении климата и стимулированию действий по борьбе с ним. Его идея состоит в том, чтобы миллионы людей по всему миру приняли участие в активационных мероприятиях, таких как митинги, пикеты, дебаты и другие формы общественной деятельности.

Всемирный день борьбы с полиомиелитом

Этот день направлен на повышение осведомленности о полиомиелите, опасной вирусной инфекции, поражающей нервную систему и способной привести к параличу. Этот день был начат Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Глобальной инициативой по ликвидации полиомиелита (GPEI). Благодаря их усилиям глобальная кампания по вакцинации существенно снизила уровень заболеваемости полиомиелитом.

Всемирный день информации о развитии

Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году с целью привлечения внимания к проблемам развития и информационного обмена между странами. Этот день подчеркивает важность доступа к информации как основы развития и развития глобального сообщества. Он также направлен на повышение осведомленности о глобальных вызовах, таких как бедность, неравенство и изменение климата.

Памятные даты 24 октября

1648 год – Вестфальский мир, заканчивается Тридцатилетняя война (1618-1648) в Европе;

1857 год – в Шеффилде (Великобритания) основывают первый в мире футбольный клуб;

1861 год – президент США Авраам Линкольн получает телеграфное сообщение из Калифорнии – это было первое трансконтинентальное телеграфное сообщение в истории;

1874 год – во Львове основывают Краевую школу лесного хозяйства;

1901 год – 43-летняя вдова Анна Тейлор становится первым человеком, успешно спустившимся вниз по Ниагарскому водопаду в бочке;

1929 год – Черный четверг и начало Великой депрессии;

1939 год – впервые в продажу поступают нейлоновые чулки – в Уилмингтоне, штат Делавер;

1941 год – немецкая армия входит в Харьков;

1945 год – торжественно открывают Организацию Объединенных Наций;

1949 год – убили писателя Ярослава Галана;

1952 год – Дуайт Эйзенхауэр объявляет войну в Корее «крестовым походом против коммунизма»;

1956 год – в Венгрию для подавления революции вводят советские войска;

1964 год – на территории бывшей Северной Родезии провозглашают независимость Замбии;

1969 год – американский актер Ричард Бартон дарит своей жене Элизабет Тейлор бриллиант весом почти 69,5 карата и стоимостью более 1 миллиона долларов;

1975 год – в Великобритании и США выходит пластинка Джона Леннона «Shaved Fish»;

1986 год – в Лондоне открывают крупнейший в мире магазин грампластинок;

1991 год – Верховная Рада провозглашает безъядерный статус Украины;

1993 год – в соборе Святой Софии в Киеве осуществляют интронизацию Владимира Романюка, избранного Патриархом Киевским и всея Руси-Украины;

1999 год – в Рогатине открывают памятник землячке Роксолане, любимой жене османского султана Сулеймана I Пышного;

2005 год – в Киеве Фонд госимущества проводит повторный аукцион по продаже «Криворожстали»: новым владельцем завода стала компания «Миттал Стил».

В этот день родились: