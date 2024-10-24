День дипломатів та ООН: які свята відзначають у світі та Україні 24 жовтня

Свята 24 жовтня

Міжнародний день дипломатів

Міжнародний день дипломатів відзначають щорічно 24 жовтня. Це свято було встановлене для увічнення дипломатів та їх зусиль у підтримці миру та міжнародного співробітництва. Дипломати відіграють ключову роль у встановленні та зміцненні відносин між країнами, переговорах та вирішенні конфліктів. Цей день також має на меті підвищити поінформованість про важливість дипломатії в сучасному світі, сприяючи зміцненню міжнародних зв’язків та взаєморозумінню. Це також час для досягнення дипломатів та визнання їхньої важкої праці у створенні стабільного та мирного світу.

Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй

Це свято було засноване в 1948 році і має на меті створення Організації Об’єднаних Націй, яка офіційно розпочала свою діяльність 24 жовтня 1945 року, після того, як Статут ООН набув чинності. ООН була створена після Другої світової війни з метою підтримки міжнародного миру та безпеки, сприяння економічному та соціальному розвитку, захисту прав людини та координації міжнародних зусиль щодо вирішення глобальних проблем. Цей день є можливістю для підвищення поінформованості про роботу ООН, її досягнення та виклики, які вона зустрічає. Відзначення включає різні заходи, такі як конференції, семінари, виставки та інформаційні кампанії, спрямовані на інформування громадськості про діяльність ООН.

Всесвітній тиждень медіа- та інформаційної грамотності

Щороку припадає на останній тиждень жовтня. Це ініціатива, започаткована ЮНЕСКО для підвищення поінформованості про важливість медіа- та інформаційної грамотності у сучасному світі. Метою тижня є просування навичок критичного мислення, аналізу інформації та правильного використання медіаресурсів серед людей різного віку. Це включає розуміння впливу медіа на суспільство, уміння розпізнавати фейки та дезінформацію, а також безпечне використання інтернету.

Міжнародний день дій на захист клімату

Цей день присвячений підвищенню поінформованості про зміну клімату та стимулювання дій щодо боротьби з ним. Його ідея полягає в тому, щоб мільйони людей у ​​всьому світі взяли участь у активаційних заходах, таких як мітинги, пікети, дебати та інші форми громадської діяльності.

Всесвітній день боротьби з поліомієлітом

Цей день спрямований на підвищення поінформованості про поліомієліт, небезпечну вірусну інфекцію, яка вражає нервову систему і здатна призвести до паралічу. Цей день розпочато Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та Глобальна ініціатива з ліквідації поліомієліту (GPEI). Завдяки їхнім зусиллям глобальна кампанія з вакцинації суттєво знизила рівень захворюваності на поліомієліт.

Всесвітній день інформації про розвиток

Цей день було започатковано Генеральною Асамблеєю ООН у 1972 році з метою привернути увагу до проблем розвитку та інформаційного обміну між країнами. Цей день наголошує на важливості доступу до інформації як основи розвитку та розвитку глобальної спільноти. Він також спрямований на підвищення обізнаності щодо глобальних викликів, таких як бідність, нерівність та зміна клімату.

Пам’ятні дати 24 жовтня

1648 – Вестфальський світ, закінчується Тридцятирічна війна (1618-1648) в Європі;

1857 рік – у Шеффілді (Великобританія) засновують перший у світі футбольний клуб;

1861 рік – президент США Авраам Лінкольн отримує телеграфне повідомлення з Каліфорнії – це було перше трансконтинентальне телеграфне повідомлення в історії;

1874 рік – у Львові засновують Крайову школу лісового господарства;

1901 рік – 43-річна вдова Ганна Тейлор стає першою людиною, що успішно спустилася вниз Ніагарським водоспадом у бочці;

1929 рік – Чорний четвер і початок Великої депресії;

1939 рік – вперше у продаж надходять нейлонові панчохи – у Вілмінгтоні, штат Делавер;

1941 рік – німецька армія входить до Харкова;

1945 рік – урочисто відкривають Організацію Об’єднаних Націй;

1949 рік – вбили письменника Ярослава Галана;

1952 рік – Дуайт Ейзенхауер оголошує війну в Кореї «хрестовим походом проти комунізму»;

1956 – в Угорщину для придушення революції вводять радянські війська;

1964 рік – на території колишньої Північної Родезії проголошують незалежність Замбії;

1969 рік – американський актор Річард Бартон дарує своїй дружині Елізабет Тейлор діамант вагою майже 69,5 карата та вартістю понад 1 мільйон доларів;

1975 рік – у Великій Британії та США виходить платівка Джона Леннона «Shaved Fish»;

1986 рік – у Лондоні відкривають найбільший у світі магазин грамплатівок;

1991 рік – Верховна Рада проголошує без’ядерний статус України;

1993 рік – у соборі Святої Софії у Києві здійснюють інтронізацію Володимира Романюка, обраного Патріархом Київським та всієї Русі-України;

1999 рік – у Рогатині відкривають пам’ятник землячці Роксолані, коханій дружині османського султана Сулеймана I Пишного;

2005 рік – у Києві Фонд держмайна проводить повторний аукціон із продажу «Криворіжсталі»: новим власником заводу стала компанія «Міттал Стіл».

Цього дня народилися: