Одесская область попала в топ по количеству прокуроров с инвалидностью

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Проверка охватывает все регионы, спецпрокуратуры и центральный аппарат. Расследование касается как приобретения прокурорами статуса лица с инвалидностью, так и получение пенсионных выплат.

По предварительным данным, в Одесском регионе из 494 сотрудников прокуратуры статус людей с инвалидностью имеет почти каждый десятый — 47 человек. Подавляющее большинство из них — мужчины.

Больше — только в Черкасской и Хмельницкой областях.

О том, почему прокуроры Хмельнитчины массово оформляли именно ІІ группу инвалидности и какая у них пенсия, читайте в нашей статье: Зачем прокурорам фиктивная инвалидность: схемы, от которых голова идет кругом

В остальных регионах ситуация другая — доля прокуроров с инвалидностью не превышает 10%.

В Офисе Генерального прокурора 22 прокурора имеют статус лица с инвалидностью. Это 2,5% от общей численности прокуроров, работающих в центральном аппарате.

«По каждому из этих фактов будет проведена тщательная проверка и дана оценка как в рамках служебного расследования, так и в рамках уголовного производства». — говорится в сообщении.

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