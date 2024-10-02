День борьбы с алкоголизмом и другие праздники 2 октября

Праздники 2 октября

Международный день ненасилия

Этот день был начат Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году. Он приурочен ко дню рождения Махатмы Ганди – основателя философии и стратегии ненасилия. Целью этого дня является распространение идеи ненасилия посредством образования и повышения осведомленности. Он подчеркнул важность диалога, взаимопонимания и сотрудничества для достижения длительных решений конфликтов и создания мирных обществ.

Международный день социального педагога

Этот день был официально основан в 2009 году на Международной конференции социальных педагогов в Копенгагене. Его целью является признание важной роли социальных педагогов в обществе. Они помогают детям, молодежи и взрослым адаптироваться к социальным условиям, поддерживают их в сложных жизненных ситуациях и способствуют их социальному развитию. Социальные педагоги работают в школах, социальных службах, общественных организациях и других учреждениях, где их помощь необходима.

Всемирный день без алкоголя

Этот день направлен на повышение осведомленности о вредном влиянии алкоголя на здоровье и общество. Он также напоминает о важности здорового образа жизни и поддержки тех, кто борется с алкогольной зависимостью. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), употребление алкоголя является одним из ведущих факторов риска смерти и инвалидности по всему миру. Ежегодно около 3 миллионов человек умирают из-за употребления алкоголя. Этот день позволяет задуматься о влиянии алкоголя на организм и общество в целом, а также о способах борьбы с алкоголизмом и его последствиями.

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Всемирный день сельскохозяйственных животных

Этот день был основан в 1983 году и посвящен обличению ненужных страданий и смерти животных, выращенных и умерщвленных для еды. Целью этого дня является повышение осведомленности об условиях содержания сельскохозяйственных животных и содействии их благополучию. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как конференции, семинары и акции, направленные на улучшение условий содержания животных и их страдания. Это также возможность для обсуждения этических вопросов, связанных с использованием животных в сельском хозяйстве.

Всемирный день воздушного шарика

Этот день посвящен празднованию изобретения воздушного шарика и его популярности во всем мире. Первый резиновый шарик изобрел в 1824 году известный английский ученый Майкл Фарадей во время своих экспериментов с водородом. А затем воздушные шарики стали неотъемлемой частью многих праздников и мероприятий, придавая им яркость и радость. Они используются для декораций, игр, а также научных экспериментах и исследованиях.

Всемирный день игры

Этот праздник был начат американским детским телеканалом Nickelodeon 2004 года. Целью этого дня является поощрение детей и подростков к активным играм на свежем воздухе, а также напоминание о важности физической активности и социальном взаимодействии. В этот день Nickelodeon временно прекращает трансляцию своих программ, чтобы мотивировать детей выйти на улицу и играть. Всемирный день игры также поддерживается многими школами, общественными организациями и родителями, организующими различные мероприятия и игры для детей.

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День аудиофила

Этот день посвящен чествованию аудиофилов по всему миру. Аудиофилы – это люди, страстно увлекающиеся высококачественным звуком и воспроизведением музыки. Они часто инвестируют в высокоточную аудиоаппаратуру (Hi-Fi) и стремятся добиться лучшего возможного звучания музыки. Этот день является возможностью для аудиофилов поделиться своим увлечением, обсудить новые технологии и аппаратуру, а также насладиться любимой музыкой в самом высоком качестве.

Этот день в истории: памятные события 2 октября

1413 – Городельская уния: сохранение ВКЛ как отдельного государства, шляхетские привилегии литовскому боярству;

1535 – французский исследователь Жак Картье высаживается в Хочелаге, назвав это место Монреаль;

1738 – в Переяславе епископом Переяславским Арсентий Берло открывает высшее учебное заведение – Переяславский коллегиум;

1836 – Чарлз Дарвин возвращается из кругосветного путешествия на корабле «Бигль», продолжавшееся почти пять лет и приведшее к созданию его теории эволюции;

1870 – Рим становится столицей объединенного Королевства Италия;

1918 – Гетман Украины Павел Скоропадский начинает формирование украинской национальной гвардии;

1946 – происходит премьера первой «мыльной оперы» под названием «Дальний холм»;

1990 – представители Студенческого Братства Львова и Украинского студенческого союза (УСС) начинают политическую голодовку на площади Октябрьской революции (сейчас Майдан Незалежности) в Киеве;

1997 – подписывают Амстердамский договор.

В этот день родились:

1951 – британский рок-музыкант Стинг;

1971 – украинская самбистка и дзюдоистка Татьяна Беляева;

1975 – украинская лыжница Валентина Шевченко;

1988 – украинский певец, поэт и композитор, лидер рок-группы «Валентин Стрыкало» Юрий Каплан.

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