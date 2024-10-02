День боротьби з алкоголізмом та інші свята 2 жовтня

Свята 2 жовтня

Міжнародний день ненасильства

Цей день розпочато Генеральною Асамблеєю ООН у 2007 році. Він приурочений до дня народження Махатми Ганді – засновника філософії та стратегії ненасильства. Метою цього дня є поширення ідеї ненасильства за допомогою освіти та підвищення обізнаності. Він наголосив на важливості діалогу, взаєморозуміння та співпраці для досягнення тривалих рішень конфліктів та створення мирних суспільств.

Міжнародний день соціального педагога

Цей день було офіційно засновано у 2009 році на Міжнародній конференції соціальних педагогів у Копенгагені. Його метою є визнання важливої ​​ролі соціальних педагогів у суспільстві. Вони допомагають дітям, молоді та дорослим адаптуватися до соціальних умов, підтримують їх у складних життєвих ситуаціях та сприяють їхньому соціальному розвитку. Соціальні педагоги працюють у школах, соціальних службах, громадських організаціях та інших установах, де їхня допомога необхідна.

Всесвітній день без алкоголю

Цей день спрямований на підвищення обізнаності щодо шкідливого впливу алкоголю на здоров’я та суспільство. Він також нагадує про важливість здорового способу життя та підтримки тих, хто бореться з алкогольною залежністю. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), вживання алкоголю є одним із провідних факторів ризику смерті та інвалідності по всьому світу. Щороку близько 3 мільйонів людей помирають через вживання алкоголю. Цей день дозволяє задуматися про вплив алкоголю на організм та суспільство загалом, а також про способи боротьби з алкоголізмом та його наслідками.

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Всесвітній день сільськогосподарських тварин

Цей день був заснований у 1983 році і присвячений викриттю непотрібних страждань та смерті тварин, вирощених та умертвлених для їжі. Метою цього дня є підвищення поінформованості про умови утримання сільськогосподарських тварин та сприяння їхньому благополуччю. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як конференції, семінари та акції, спрямовані на покращення умов утримання тварин та їх страждання. Це також можливість обговорити етичні питання, пов’язані з використанням тварин у сільському господарстві.

Всесвітній день повітряної кульки

Цей день присвячений святкуванню винаходу повітряної кульки та її популярності у всьому світі. Першу гумову кульку винайшов у 1824 році відомий англійський вчений Майкл Фарадей під час своїх експериментів з воднем. А потім повітряні кульки стали невід’ємною частиною багатьох свят та заходів, надаючи їм яскравості та радості. Вони використовуються для декорацій, ігор, а також наукових експериментів та досліджень.

Всесвітній день гри

Це свято розпочато американським дитячим телеканалом Nickelodeon 2004 року. Метою цього дня є заохочення дітей та підлітків до активних ігор на свіжому повітрі, а також нагадування про важливість фізичної активності та соціальну взаємодію. У цей день Nickelodeon тимчасово припиняє трансляцію своїх програм, щоб мотивувати дітей вийти на вулицю та грати. Всесвітній день гри також підтримується багатьма школами, громадськими організаціями та батьками, які організовують різноманітні заходи та ігри для дітей.

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День аудіофіла

Цей день присвячений вшануванню аудіофілів у всьому світі. Аудіофіли – це люди, які пристрасно захоплюються високоякісним звуком і відтворенням музики. Вони часто інвестують у високоточну аудіоапаратуру (Hi-Fi) і прагнуть досягти кращого можливого звучання музики. Цей день є можливістю для аудіофілів поділитися своїм захопленням, обговорити нові технології та апаратуру, а також насолодитися улюбленою музикою у найвищій якості.

Цей день в історії: пам’ятні події 2 жовтня

1413 – Городільська унія: збереження ВКЛ як окремої держави, шляхетські привілеї литовському боярству;

1535 – французький дослідник Жак Картьє висаджується у Хочелазі, назвавши це місце Монреаль;

1738 – у Переяславі єпископом Переяславським Арсентій Берло відкриває вищий навчальний заклад – Переяславський колегіум;

1836 – Чарлз Дарвін повертається з навколосвітньої подорожі на кораблі «Бігль», яке тривало майже п’ять років і призвело до створення його теорії еволюції;

1870 – Рим стає столицею об’єднаного Королівства Італія;

1918 – Гетьман України Павло Скоропадський розпочинає формування української національної гвардії;

1946 – відбувається прем’єра першої «мильної опери» під назвою «Далекий пагорб»;

1990 – представники Студентського Братства Львова та Української студентської спілки (УСС) розпочинають політичне голодування на площі Жовтневої революції (зараз Майдан Незалежності) у Києві;

1997 – підписують Амстердамський договір.

Цього дня народилися:

1951 – британський рок-музикант Стінг;

1971 – українська самбістка та дзюдоїстка Тетяна Бєляєва;

1975 – українська лижниця Валентина Шевченко;

1988 – український співак, поет та композитор, лідер рок-гурту «Валентин Стрикало» Юрій Каплан.

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