Бесплатные концерты, выставки и кинопоказ: афиша Одессы на 1 — 3 октября

Чем увлекут нас первые дни октября? Лекциями по истории, литературе, показами в честь юбилея Киры Муратовой, акциями в музеях города. 1 октября, в День защитника не забудьте поздравить и отдать дань уважения нашим воинам. В среду можно отметить Новый год вместе еврейским народом.
Что: Концерт на балконе
Где: Футуристов, 4-1, Школа искусств им.
Когда: 1 октября, 13:00
Что: День открытых дверей
Где: Гаванна, 6, Краеведческий музей
Когда: 1 октября, 10:00-16:00
Что: Байкарский круг-перформанс Сковорода
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 1 октября, 14:00
Что: Воркшопы «Планирование проектов». «Как открыть благотворительный фонд?»
Где: Преображенская, тридцать пятая, Б-ка Багрицкого
Когда: 1 октября, 15:00
Что: Лекция Ирины Нечиталюк «Писатели — воины»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 1 октября, 15:00
Что: Новые гранты. Как удачно подать заявку?
Где: Объявляется после регистрации
Когда: 1 октября, 18:30
Регистрация по ссылке
Что: Концерт-лекция Марии Лаврушенной о гениях Баха и Шопена
Где: пр-т Леси Украинки (Гагарина), 16/1, семейный центр «Жемчужина»
Когда: 1 октября, 18:30
Что: American English Club
Где: Online
Когда: 2 октября, 17:00
Регистрация
Что: Показ фильма «Краткие встречи»
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 3 октября, 14:00
Что: Лекция Тараса Гончарука «Одесса казацкая»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 3 октября, 15:00
Что: Выставка Александра Шкуропата
Где: Польская, 19, музей Блещунова
Когда: 3 октября, 16:00
Что: Разговорный клуб с Фрэнком Хики
Где: Греческая, 1-я, American House
Когда: 3 октября, 18:30
Регистрация