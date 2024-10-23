День апостола Иакова: почему сегодня нельзя брать и давать деньги в долг

Сегодня, 23 октября, по новому православному церковному календарю (5 ноября по старому) день памяти апостола от 70-ти Иакова, брата Господня. Рассказываем, чем прославился этот святой, а также о народных приметах и запретах этого дня.
Святой апостол Иаков: ученик Христа и первый епископ Иерусалима
Апостол Иаков, брат Господень – брат Иисуса «от плоти». Иаков был сыном Иосифа Обручника, супруга Девы Марии, и братом апостола Иоанна. Известно, что мальчик с детства был набожен и относился к назореям, соблюдавших несколько обетов сразу: сохранить девственность, не пить вино, не есть мясо и не стричь волосы. Всю свою жизнь назореи должны были посвятить служению Богу.
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Когда Иисус начал проповедовать, то Иаков стал Его учеником и апостолом. Согласно летописям, Иаков был первым епископом Иерусалима – Иисус после воскрешения поставил его над Иерусалимской церковью. Также Иаков был председателем Апостольском Соборе в Иерусалиме, уважаемым и почитаемым человеком, многие иудеи благодаря ему обратились в христианство. Однако книжники с фарисеями были недовольны епископом и задумали его убить. Они вывели Иакова на крышу храма и, угрожая, заставляли отречься от веры. Когда апостол отказался, его столкнули с крыши.
Позже стали считать, что наказанием за это преступление стали осада и разрушение Иерусалима римлянами.
По старому стилю сегодня день памяти мучеников Евлампия и Евлампии.
Приметы на 23 октября: что предвещает скорые холода
По приметам дня судят, какой будет зима и когда выпадет снег:
- если на улице грязь и слякоть – снега не будет до 4 ноября;
- если мороза еще не было – еще 4 недели зимы не будет;
- ива пожелтела и сбрасывает листья – к ранней зиме;
- ветер северный или восточный – к скорым холодам.
- В народе 23 октября – Якова. Обычно в этот день ждут первого снега и заготавливают дрова на зиму.
Что сегодня нельзя делать
- В этот день не стоит покупать какие-либо товары. Считается, что если этот запрет нарушит молодой одинокий мужчина, то он еще долго будет искать себе жену.
- Также запрещается давать и брать деньги в долг – чревато финансовыми проблемами.
- Не стоит ремонтировать обувь или одежду.
- Нельзя ссориться и выяснять отношения с родственниками.
- Нежелательно планировать важные дела – считается, что планы не сбудутся, поэтому их лучше перенести.
Что можно делать сегодня
- В молитвах на православный праздник сегодня просят помощи в принятии верного решения, спокойствия в душе и разуме. Святого Иакова считают покровителем паломников и пчеловодов, поэтому ему также молятся об урожае меда.
- В старину в этот день пчеловоды заканчивали подготовку ульев к зиме. Считается, что 23 октября нужно съесть ложку меда для здоровья.
- Интересным ритуалом этого дня были так называемые «пчелиные игры». Во время них нужно было жужжать, притворяясь пчелой, и есть мед. Считалось, чем громче звуки издает человек, тем здоровее он будет круглый год.
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Кто отмечает день ангела 23 октября
- Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Яков, Николай, Иван, Максим, Владимир, Александр, Игнатий, Емельян, Афанасий.
- По старому стилю день ангела у Иннокентия, Андрея, Антона, Василия, Ефима, Иллариона, Кирилла, Кузьмы, Павла, Саввы, Сергея, Якова.
Талисманом человека, рожденного 23 октября, является аметист. Издавна верили, что фиолетовый камень помогает справиться с душевной тревогой. Аметист наполняет положительной энергией и добрыми мыслями.