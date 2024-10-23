День апостола Иакова: почему сегодня нельзя брать и давать деньги в долг

Святой апостол Иаков: ученик Христа и первый епископ Иерусалима

Апостол Иаков, брат Господень – брат Иисуса «от плоти». Иаков был сыном Иосифа Обручника, супруга Девы Марии, и братом апостола Иоанна. Известно, что мальчик с детства был набожен и относился к назореям, соблюдавших несколько обетов сразу: сохранить девственность, не пить вино, не есть мясо и не стричь волосы. Всю свою жизнь назореи должны были посвятить служению Богу.

Когда Иисус начал проповедовать, то Иаков стал Его учеником и апостолом. Согласно летописям, Иаков был первым епископом Иерусалима – Иисус после воскрешения поставил его над Иерусалимской церковью. Также Иаков был председателем Апостольском Соборе в Иерусалиме, уважаемым и почитаемым человеком, многие иудеи благодаря ему обратились в христианство. Однако книжники с фарисеями были недовольны епископом и задумали его убить. Они вывели Иакова на крышу храма и, угрожая, заставляли отречься от веры. Когда апостол отказался, его столкнули с крыши.

Позже стали считать, что наказанием за это преступление стали осада и разрушение Иерусалима римлянами.

По старому стилю сегодня день памяти мучеников Евлампия и Евлампии.

Приметы на 23 октября: что предвещает скорые холода

По приметам дня судят, какой будет зима и когда выпадет снег:

если на улице грязь и слякоть – снега не будет до 4 ноября;

если мороза еще не было – еще 4 недели зимы не будет;

ива пожелтела и сбрасывает листья – к ранней зиме;

ветер северный или восточный – к скорым холодам.

В народе 23 октября – Якова. Обычно в этот день ждут первого снега и заготавливают дрова на зиму.

Что сегодня нельзя делать

В этот день не стоит покупать какие-либо товары. Считается, что если этот запрет нарушит молодой одинокий мужчина, то он еще долго будет искать себе жену.

Также запрещается давать и брать деньги в долг – чревато финансовыми проблемами.

Не стоит ремонтировать обувь или одежду.

Нельзя ссориться и выяснять отношения с родственниками.

Нежелательно планировать важные дела – считается, что планы не сбудутся, поэтому их лучше перенести.

Что можно делать сегодня

В молитвах на православный праздник сегодня просят помощи в принятии верного решения, спокойствия в душе и разуме. Святого Иакова считают покровителем паломников и пчеловодов, поэтому ему также молятся об урожае меда.

В старину в этот день пчеловоды заканчивали подготовку ульев к зиме. Считается, что 23 октября нужно съесть ложку меда для здоровья.

Интересным ритуалом этого дня были так называемые «пчелиные игры». Во время них нужно было жужжать, притворяясь пчелой, и есть мед. Считалось, чем громче звуки издает человек, тем здоровее он будет круглый год.

Кто отмечает день ангела 23 октября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Яков, Николай, Иван, Максим, Владимир, Александр, Игнатий, Емельян, Афанасий.

По старому стилю день ангела у Иннокентия, Андрея, Антона, Василия, Ефима, Иллариона, Кирилла, Кузьмы, Павла, Саввы, Сергея, Якова.

Талисманом человека, рожденного 23 октября, является аметист. Издавна верили, что фиолетовый камень помогает справиться с душевной тревогой. Аметист наполняет положительной энергией и добрыми мыслями.