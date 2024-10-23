День апостола Якова: чому сьогодні не можна брати і давати гроші в борг

Сьогодні, 23 жовтня, за новим православним церковним календарем (5 листопада за старим) день пам’яті апостола від 70-ти Якова, брата Господнього. Розповідаємо, чим прославився цей святий, а також про народні прикмети та заборони цього дня.
Святий апостол Яків: учень Христа і перший єпископ Єрусалима
Апостол Яків, брат Господній – брат Ісуса від плоті. Яків був сином Йосипа Обручника, дружини Діви Марії, і братом апостола Іоанна. Відомо, що хлопчик з дитинства був побожний і належав до назореїв, які дотримувалися кількох обітниць одразу: зберегти цноту, не пити вино, не їсти м’ясо і не стригти волосся. Все своє життя назореї мали присвятити служінню Богу.
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Коли Ісус почав проповідувати, то Яків став Його учнем та апостолом. Згідно з літописами, Яків був першим єпископом Єрусалиму – Ісус після воскресіння поставив його над Єрусалимською церквою. Також Яків був головою Апостольського Собору в Єрусалимі, шанованою і шанованою людиною, багато юдеїв завдяки йому звернулися до християнства. Проте книжники з фарисеями були незадоволені єпископом і задумали його вбити. Вони вивели Якова на дах храму і, погрожуючи, змушували зректися віри. Коли апостол відмовився, його зіштовхнули з даху.
Пізніше стали вважати, що покаранням за цей злочин стали облога та руйнація Єрусалиму римлянами.
За старим стилем сьогодні День пам’яті мучеників Євлампія та Євлампії.
Прикмети на 23 жовтня: що віщує швидкі холоди
За прикметами дня судять, якою буде зима та коли випаде сніг:
- якщо на вулиці бруд та сльота – снігу не буде до 4 листопада;
- якщо морозу ще не було – ще 4 тижні зими не буде;
- верба пожовкла і скидає листя – до ранньої зими;
- вітер північний чи східний – до швидких холодів.
У народі 23 жовтня – Якова. Зазвичай цього дня чекають на перший сніг і заготовлюють дрова на зиму.
Що сьогодні не можна робити
- Цього дня не варто купувати будь-які товари. Вважається, що якщо цю заборону порушить молодий самотній чоловік, він ще довго шукатиме собі дружину.
- Також забороняється давати і брати гроші в борг – загрожує фінансовими проблемами.
- Не варто ремонтувати взуття чи одяг.
- Не можна сваритися та з’ясовувати стосунки з родичами.
- Небажано планувати важливі справи – вважається, що плани не збудуться, тому їх краще перенести.
Що можна робити сьогодні
- У молитвах на православне свято сьогодні просять допомоги у прийнятті вірного рішення, спокою в душі та розумі. Святого Якова вважають покровителем паломників та бджолярів, тому йому також моляться за врожай меду.
- За старих часів цього дня бджолярі закінчували підготовку вуликів до зими. Вважається, що 23 жовтня потрібно з’їсти ложку меду для здоров’я.
- Цікавим ритуалом цього дня були так звані бджолині ігри. Під час них треба було дзижчати, прикидаючись бджолою, і їсти мед. Вважалося, чим голосніше звуки видає людина, тим здоровіша вона буде цілий рік.
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Хто відзначає день ангела 23 жовтня
- Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Петро, Яків, Микола, Іван, Максим, Володимир, Олександр, Ігнатій, Омелян, Опанас.
- За старим стилем день ангела в Інокентія, Андрія, Антона, Василя, Юхима, Іларіона, Кирила, Кузьми, Павла, Сави, Сергія, Якова.
Талісманом людини, народженої 23 жовтня, є аметист. Здавна вірили, що фіолетовий камінь допомагає впоратися із душевною тривогою. Аметист наповнює позитивною енергією та добрими думками.