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День апостола Якова: чому сьогодні не можна брати і давати гроші в борг

День апостола Якова: чому сьогодні не можна брати і давати гроші в борг

Сьогодні, 23 жовтня, за новим православним церковним календарем (5 листопада за старим) день пам’яті апостола від 70-ти Якова, брата Господнього. Розповідаємо, чим прославився цей святий, а також про народні прикмети та заборони цього дня.

Святий апостол Яків: учень Христа і перший єпископ Єрусалима

Апостол Яків, брат Господній – брат Ісуса від плоті. Яків був сином Йосипа Обручника, дружини Діви Марії, і братом апостола Іоанна. Відомо, що хлопчик з дитинства був побожний і належав до назореїв, які дотримувалися кількох обітниць одразу: зберегти цноту, не пити вино, не їсти м’ясо і не стригти волосся. Все своє життя назореї мали присвятити служінню Богу.

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Коли Ісус почав проповідувати, то Яків став Його учнем та апостолом. Згідно з літописами, Яків був першим єпископом Єрусалиму – Ісус після воскресіння поставив його над Єрусалимською церквою. Також Яків був головою Апостольського Собору в Єрусалимі, шанованою і шанованою людиною, багато юдеїв завдяки йому звернулися до християнства. Проте книжники з фарисеями були незадоволені єпископом і задумали його вбити. Вони вивели Якова на дах храму і, погрожуючи, змушували зректися віри. Коли апостол відмовився, його зіштовхнули з даху.

Пізніше стали вважати, що покаранням за цей злочин стали облога та руйнація Єрусалиму римлянами.

За старим стилем сьогодні День пам’яті мучеників Євлампія та Євлампії.

Прикмети на 23 жовтня: що віщує швидкі холоди

За прикметами дня судять, якою буде зима та коли випаде сніг:

  • якщо на вулиці бруд та сльота – снігу не буде до 4 листопада;
  • якщо морозу ще не було – ще 4 тижні зими не буде;
  • верба пожовкла і скидає листя – до ранньої зими;
  • вітер північний чи східний – до швидких холодів.

У народі 23 жовтня – Якова. Зазвичай цього дня чекають на перший сніг і заготовлюють дрова на зиму.

Що сьогодні не можна робити

  • Цього дня не варто купувати будь-які товари. Вважається, що якщо цю заборону порушить молодий самотній чоловік, він ще довго шукатиме собі дружину.
  • Також забороняється давати і брати гроші в борг – загрожує фінансовими проблемами.
  • Не варто ремонтувати взуття чи одяг.
  • Не можна сваритися та з’ясовувати стосунки з родичами.
  • Небажано планувати важливі справи – вважається, що плани не збудуться, тому їх краще перенести.

Що можна робити сьогодні

Мед в стільниках

  • У молитвах на православне свято сьогодні просять допомоги у прийнятті вірного рішення, спокою в душі та розумі. Святого Якова вважають покровителем паломників та бджолярів, тому йому також моляться за врожай меду.
  • За старих часів цього дня бджолярі закінчували підготовку вуликів до зими. Вважається, що 23 жовтня потрібно з’їсти ложку меду для здоров’я.
  • Цікавим ритуалом цього дня були так звані бджолині ігри. Під час них треба було дзижчати, прикидаючись бджолою, і їсти мед. Вважалося, чим голосніше звуки видає людина, тим здоровіша вона буде цілий рік.

 

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Хто відзначає день ангела 23 жовтня

  • Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Петро, ​​Яків, Микола, Іван, Максим, Володимир, Олександр, Ігнатій, Омелян, Опанас.
  • За старим стилем день ангела в Інокентія, Андрія, Антона, Василя, Юхима, Іларіона, Кирила, Кузьми, Павла, Сави, Сергія, Якова.

Талісманом людини, народженої 23 жовтня, є аметист. Здавна вірили, що фіолетовий камінь допомагає впоратися із душевною тривогою. Аметист наповнює позитивною енергією та добрими думками.

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