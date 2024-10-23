День апостола Якова: чому сьогодні не можна брати і давати гроші в борг

Святий апостол Яків: учень Христа і перший єпископ Єрусалима

Апостол Яків, брат Господній – брат Ісуса від плоті. Яків був сином Йосипа Обручника, дружини Діви Марії, і братом апостола Іоанна. Відомо, що хлопчик з дитинства був побожний і належав до назореїв, які дотримувалися кількох обітниць одразу: зберегти цноту, не пити вино, не їсти м’ясо і не стригти волосся. Все своє життя назореї мали присвятити служінню Богу.

Коли Ісус почав проповідувати, то Яків став Його учнем та апостолом. Згідно з літописами, Яків був першим єпископом Єрусалиму – Ісус після воскресіння поставив його над Єрусалимською церквою. Також Яків був головою Апостольського Собору в Єрусалимі, шанованою і шанованою людиною, багато юдеїв завдяки йому звернулися до християнства. Проте книжники з фарисеями були незадоволені єпископом і задумали його вбити. Вони вивели Якова на дах храму і, погрожуючи, змушували зректися віри. Коли апостол відмовився, його зіштовхнули з даху.

Пізніше стали вважати, що покаранням за цей злочин стали облога та руйнація Єрусалиму римлянами.

За старим стилем сьогодні День пам’яті мучеників Євлампія та Євлампії.

Прикмети на 23 жовтня: що віщує швидкі холоди

За прикметами дня судять, якою буде зима та коли випаде сніг:

якщо на вулиці бруд та сльота – снігу не буде до 4 листопада;

якщо морозу ще не було – ще 4 тижні зими не буде;

верба пожовкла і скидає листя – до ранньої зими;

вітер північний чи східний – до швидких холодів.

У народі 23 жовтня – Якова. Зазвичай цього дня чекають на перший сніг і заготовлюють дрова на зиму.

Що сьогодні не можна робити

Цього дня не варто купувати будь-які товари. Вважається, що якщо цю заборону порушить молодий самотній чоловік, він ще довго шукатиме собі дружину.

Також забороняється давати і брати гроші в борг – загрожує фінансовими проблемами.

Не варто ремонтувати взуття чи одяг.

Не можна сваритися та з’ясовувати стосунки з родичами.

Небажано планувати важливі справи – вважається, що плани не збудуться, тому їх краще перенести.

Що можна робити сьогодні

У молитвах на православне свято сьогодні просять допомоги у прийнятті вірного рішення, спокою в душі та розумі. Святого Якова вважають покровителем паломників та бджолярів, тому йому також моляться за врожай меду.

За старих часів цього дня бджолярі закінчували підготовку вуликів до зими. Вважається, що 23 жовтня потрібно з’їсти ложку меду для здоров’я.

Цікавим ритуалом цього дня були так звані бджолині ігри. Під час них треба було дзижчати, прикидаючись бджолою, і їсти мед. Вважалося, чим голосніше звуки видає людина, тим здоровіша вона буде цілий рік.

Хто відзначає день ангела 23 жовтня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Петро, ​​Яків, Микола, Іван, Максим, Володимир, Олександр, Ігнатій, Омелян, Опанас.

За старим стилем день ангела в Інокентія, Андрія, Антона, Василя, Юхима, Іларіона, Кирила, Кузьми, Павла, Сави, Сергія, Якова.

Талісманом людини, народженої 23 жовтня, є аметист. Здавна вірили, що фіолетовий камінь допомагає впоратися із душевною тривогою. Аметист наповнює позитивною енергією та добрими думками.