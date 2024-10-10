Церковный праздник 10 октября: как не забрать тепло из дома

Святые, которых не тронул огонь

Мученики Евлампий и Евлампия – христианские святые, пострадавшие за веру. Их жизнь и мученичество почитаются в православной и католической традициях.

Евлампий и Евлампия были братом и сестрой. Они жили в IV веке в городе Никомидия и были родом из знатной семьи. То были времена правления императора Максимилиана, язычника, который устраивал гонения на христиан. Несмотря на это, Евлампий принял христианскую веру, а когда император выдал указ, согласно которому все христиане должны покинуть город, то просто высмеял его – якобы Максимилиан не защищает подданных, а борется с ними. Евлампия тут же схватили и отвели на суд. Его сестра, узнав об этом, тоже пришла туда, чтобы поддержать брата, и смело заявила, что и она христианка. Девушку тоже схватили и вместе с братом бросили в котел с кипятком, но он не причинил им вреда. Их решили сжечь, но и огонь не тронул их. Тогда юношу казнили, а его сестра тут же умерла от горя.

По старому календарному стилю сегодня день памяти мученика Каллистрата и дружины его, а также преподобного Савватия.

Что предвещает мягкую зиму: приметы на 10 октября

По приметам этого дня можно судить о том, какими будут погода в ближайшее время, а также зима:

гроза в этот день – зима будет мягкая и короткая;

дождь со снегом – будет теплый январь;

много шишек на хвойных – жди сильные морозы зимой;

погода сухая и теплая – осень будет затяжной;

резко похолодало – такая погода будет еще неделю.

В народном календаре 10 октября – праздник Евлампия, Евлампий Зимоуказатель.

Что нельзя делать 10 октября

Народные приметы дня не советуют выносить мусор – можно вынести финансовую удачу.

Не следует в этот день одалживать спички или свечи – вместе с ними можно отдать из дома благополучие.

Не следует носить украшения – они будут притягивать неприятности.

Что можно делать 10 октября

У Евлампия и Евлампии просят сил в моменты, когда близки к отчаянию. Также святые помогают укрепиться в вере.

По народным приметам 10 октября нужно избавиться от старых вещей, которые уже нельзя носить – выбросить их, а лучше сжечь. Считается, что таким образом освобождаешься от болезней и бед. Если вещи хорошие – их лучше отдать нуждающимся.

А еще это благоприятное время для того, чтобы заняться домашними делами, особенно рукоделием.

У кого 10 октября именины сегодня

Именины сегодня отмечают Иннокентий, Андрей, Антон, Василий, Ефим, Илларион, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Яков.

По старому стилю именины празднуют Кирилл, Марк, Прохор, Вячеслав, Матвей, Федор, Александр, Валентин, Иван.

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