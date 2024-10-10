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Церковный праздник 10 октября: как не забрать тепло из дома

Церковный праздник 10 октября: как не забрать тепло из дома

В этот день, 10 октября, по новому церковному календарю (23 октября по старому) православная церковь вспоминает святых мучеников Евлампия и Евлампию. О традициях и приметах дня и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю читайте в материале «Одесской жизни».

Святые, которых не тронул огонь

Мученики Евлампий и Евлампия – христианские святые, пострадавшие за веру. Их жизнь и мученичество почитаются в православной и католической традициях.

Евлампий и Евлампия были братом и сестрой. Они жили в IV веке в городе Никомидия и были родом из знатной семьи. То были времена правления императора Максимилиана, язычника, который устраивал гонения на христиан. Несмотря на это, Евлампий принял христианскую веру, а когда император выдал указ, согласно которому все христиане должны покинуть город, то просто высмеял его – якобы Максимилиан не защищает подданных, а борется с ними. Евлампия тут же схватили и отвели на суд. Его сестра, узнав об этом, тоже пришла туда, чтобы поддержать брата, и смело заявила, что и она христианка. Девушку тоже схватили и вместе с братом бросили в котел с кипятком, но он не причинил им вреда. Их решили сжечь, но и огонь не тронул их. Тогда юношу казнили, а его сестра тут же умерла от горя.

По старому календарному стилю сегодня день памяти мученика Каллистрата и дружины его, а также преподобного Савватия.

Что предвещает мягкую зиму: приметы на 10 октября

По приметам этого дня можно судить о том, какими будут погода в ближайшее время, а также зима:

  • гроза в этот день – зима будет мягкая и короткая;
  • дождь со снегом – будет теплый январь;
  • много шишек на хвойных – жди сильные морозы зимой;
  • погода сухая и теплая – осень будет затяжной;
  • резко похолодало – такая погода будет еще неделю.

В народном календаре 10 октября – праздник Евлампия, Евлампий Зимоуказатель.

Что нельзя делать 10 октября

  • Народные приметы дня не советуют выносить мусор – можно вынести финансовую удачу.
  • Не следует в этот день одалживать спички или свечи – вместе с ними можно отдать из дома благополучие.
  • Не следует носить украшения – они будут притягивать неприятности.

Что можно делать 10 октября

  • У Евлампия и Евлампии просят сил в моменты, когда близки к отчаянию. Также святые помогают укрепиться в вере.
  • По народным приметам 10 октября нужно избавиться от старых вещей, которые уже нельзя носить – выбросить их, а лучше сжечь. Считается, что таким образом освобождаешься от болезней и бед. Если вещи хорошие – их лучше отдать нуждающимся.
  • А еще это благоприятное время для того, чтобы заняться домашними делами, особенно рукоделием.

У кого 10 октября именины сегодня

  • Именины сегодня отмечают Иннокентий, Андрей, Антон, Василий, Ефим, Илларион, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Яков.
  • По старому стилю именины празднуют Кирилл, Марк, Прохор, Вячеслав, Матвей, Федор, Александр, Валентин, Иван.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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